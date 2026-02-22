Getty
بيب جوارديولا يطلب من نجوم مانشستر سيتي الاستمتاع بالحياة مع "الكثير من الكايبيرينها والدايكيري" بعد تقليص الفارق مع أرسنال
مانشستر سيتي يتغلب على نيوكاسل ويقلص الفارق
سجل نيكو أورايلي هدفين ليقود مانشستر سيتي إلى الفوز على نيوكاسل بثلاثة أهداف في ملعب الاتحاد ويستغل تعثر أرسنال في مباراة منتصف الأسبوع ضد ولفرهامبتون. الآن، لا يفصل بين الفريقين سوى نقطتين في صدارة الترتيب قبل مباراة ديربي شمال لندن يوم الأحد في ملعب الإمارات.
أبرز أورايلي أهمية الفوز بعد المباراة، حيث قال لشبكة TNT Sports: "أنا في غاية السعادة الليلة. كان الفوز هو أهم شيء لتقليص الفارق وممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط. كما أنني سعيد جدًا بالهدفين. إن الفوز بشيء كهذا هو حلم لي. لا يزال هناك الكثير من المباريات المتبقية. علينا أن نخوض كل مباراة على حدة. أنا أستمتع بكل لحظة وأستوعب كل شيء. نحن نؤمن دائمًا بأننا قادرون على الفوز بالمباريات. حصلنا على أسبوع راحة، لذا تمكنا من الاستعداد جيدًا لهذه المباراة. علينا فقط أن نواصل المسيرة".
ساعة الكوكتيل لمانشستر سيتي
كان جوارديولا أيضًا في مزاج احتفالي بعد المباراة، حيث قال للصحفيين: "لقد كانت مباراة رائعة. نيوكاسل فريق رائع. المباراة التي خضناها اليوم هي ما سنواجهه في المباريات الـ 11 المقبلة. كل مباراة ستكون مثل هذه، معركة. الآن لدينا ثلاثة أيام عطلة. أقول لهم: "ما عليكم فعله هو تناول الكثير من الكايبيرينها والدايكيري في الأيام الثلاثة المقبلة، واستمتعوا بالحياة"، ثم نجري تدريبات مناسبة ونذهب إلى ليدز.
هذه هي الطريقة الصحيحة. إذا قلنا "نحن نفوز في هذه المباراة، ثم يفعل أرسنال هذا أو أستون فيلا ذلك"... (ستتلقى) صفعة على وجهك وستحدث العكس مما كنت تتوقع. أعرف مدى صعوبة الأمر. فقط اربح المباراة التالية، واستمر، ولا تستسلم أبدًا. عشر مباريات هي عدد كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز. ستحدث أشياء كثيرة".
الضغط الآن على أرسنال
سيحاول أرسنال الآن الرد على ذلك عندما يواجه توتنهام في مباراة حاسمة. يدخل توتنهام المباراة تحت قيادة إدارة جديدة بعد إقالة توماس فرانك واستبداله بإيغور تودور بشكل مؤقت. ومع ذلك، فاز الغانرز في اثنتين فقط من مبارياتهم السبع الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما دفع أرتيتا إلى مواجهة اتهامات قبل انطلاق المباراة بأن فريقه "ضعيف".
وسارع الإسباني بالرد قائلاً: "هذه آراء فردية، ويجب احترامها. تخسر نقطتين أمام ولفرهامبتون بالطريقة التي سارت بها المباراة، وعليك أن تتقبل ذلك. هذا كل شيء. هذا جزء من دورنا. لكن هذا ليس جزءًا من مفرداتي ولا أرى الأمر على هذا النحو لأنني لا أعتقد أن أي شخص يريد أن يفعل ذلك عن قصد. لن أستخدم هذه الكلمة".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
ستتجه الأنظار يوم الأحد إلى شمال لندن لمعرفة ما إذا كان أرسنال سيجعل بعد ظهر يوم الأحد يوماً بائساً لتودور الذي سيقود توتنهام للمرة الأولى. بعد ذلك، سيواجه أرسنال تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما سيتوجه مانشستر سيتي إلى ليدز.
