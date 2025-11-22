"كل شيء على ما يرام" .. بيب جوارديولا يكشف سبب مشادته مع جيماريش بعد هزيمة مانشستر سيتي!

وأوضح جوارديولا أن مشادته مع قائد نيوكاسل برونو جيماريش جاءت بعدما سأل اللاعب عما حدث بينه وبين الحارس جيانلويجي دوناروما.

وكان حارس السيتي غاضبًا بشدة بعد عدم احتساب خطأ لصالحه إثر احتكاك واضح من جيماريش قبل الهدف الثاني لنيوكاسل، وتم إنذار دوناروما بسبب اعتراضه، كما دخل في مشادة مع مساعد مدرب نيوكاسل، جايسون تيندال.

واستمرت التوترات بعد نهاية المباراة، حيث عبّر دوناروما عن غضبه، في حين احتدم النقاش بين جوارديولا وجيماريش، إلا أن المدرب الإسباني حاول التهوين من الموقف.

وقال جوارديولا: "سألتُه فقط عمّا حدث بينه وبين جيجيو (دوناروما)، كل شيء على ما يرام".

وكانت عبارة "كل شيء على ما يرام" تتكرر كثيرًا من جوارديولا، إذ قالها أربع مرات خلال مؤتمر صحفي دام أربع دقائق ونصف، بينما كانت الأسئلة تدور حول غضب لاعبي السيتي من القرارات التحكيمية.