Getty Images Sport
"ستركع على ركبتيك إذا لزم الأمر" ..كوكوريلا يعترف بأنه كان يرغب في الانضمام لمانشستر سيتي قبل تشيلسي
كيف تغلب تشيلسي على مانشستر سيتي في التعاقد مع كوكوريلا
أراد مانشستر سيتي التعاقد مع كوكوريلا خلال صيف 2022، لكن النادي لم يوافق على تقييم اللاعب بـ 50 مليون جنيه إسترليني. قدم سيتيزنز عرضًا أوليًا بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني، تم رفضه، ثم قدم عرضًا محسّنًا بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، تم رفضه أيضًا من قبل سيجالز.
كان برشلونة أيضًا أحد المهتمين بالمدافع الدولي الإسباني، وكان اللاعب منفتحًا على العودة إلى الفريق الكتالوني. ومع ذلك، لم تتم الصفقة لأن برايتون تمسك بسعره.
تم منح تشيلسي فرصة لبدء المفاوضات ووافق البلوز على دفع المبلغ. خلال المفاوضات، كان برايتون يضغط أيضًا للتعاقد مع الشاب ليفي كولويل، الذي انتقل في النهاية إلى سيغالز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
- Getty Images Sport
كوكوريلا كان مستعدًا "للركوع" من أجل الانضمام إلى مانشستر سيتي
في حديثه إلى Informe، قال كوكوريلا إنه كان سعيدًا للغاية للعب تحت قيادة بيب جوارديولا عندما علم باهتمام مانشستر سيتي به، حيث قال: "مانشستر سيتي أرادني قبل أن أنضم إلى تشيلسي. كانوا في أفضل حالاتهم، أحد أفضل الفرق في العالم. كنت أرغب في الانضمام إليهم. عندما يأتون إليك كما فعلوا، وعندما يطلب جوارديولا ذلك، فإنك ستركع على ركبتيك إذا لزم الأمر. لكن الأندية لم تتوصل إلى اتفاق".
كوكوريلا يُشاد به لمساعدته إستيفاو في فوز تشيلسي على برشلونة
لعب كوكوريلا دوراً أساسياً في إيقاف زميله ومهاجم برشلونة النجم لامين يامال على الجانب الأيسر، حيث تألق إستيفاو بتسجيله هدفاً في فوز البلوز الساحق 3-0 على بطل إسبانيا في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي. وفقاً لصحيفة ديلي ميل، استخدم كوكوريلا إستيفاو خلال تدريبات تشيلسي ونجح في بعض التدخلات المهمة للغاية أثناء استعداده لمواجهة يامال.
وأكد الظهير الأيسر ذلك لاحقًا بقوله: "ليس يامال ضد كوكوريلا، بل تشيلسي ضد برشلونة". وعندما سُئل عن استعداداته في التدريبات لمواجهة يامال، أضاف كوكوريلا: "أخبرت إستيفاو أن يرتدي واقيات الساقين هذا الأسبوع لأنني سأتدرب عليه".
- AFP
كم من الوقت سيبقى كوكوريلا في تشيلسي؟
لا يزال المدافع الإسباني الفائز ببطولة أوروبا متبقياً له ثلاث سنوات في عقده الحالي، على الرغم من أنه أكد في بداية موسم 2025-26 أن النادي بدأ مفاوضات معه بشأن العقد ويريده أن يبقى في غرب لندن.
وقال المدافع السابق لفريق برايتون، عبر BBC Sport: "نعم، [تجديد العقد] تم. لقد فعلنا ذلك بالفعل. أنا سعيد جدًا، فقد منحني النادي الثقة وأنا سعيد جدًا بوجودي هنا. آمل أن أحظى بعام رائع".
سيعود اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى الملاعب مع فريق إنزو ماريسكا يوم الأربعاء، عندما يواجهون فريق ليدز يونايتد خارج أرضهم.
إعلان