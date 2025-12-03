"ستركع على ركبتيك إذا لزم الأمر" ..كوكوريلا يعترف بأنه كان يرغب في الانضمام لمانشستر سيتي قبل تشيلسي

أراد مانشستر سيتي التعاقد مع كوكوريلا خلال صيف 2022، لكن النادي لم يوافق على تقييم اللاعب بـ 50 مليون جنيه إسترليني. قدم سيتيزنز عرضًا أوليًا بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني، تم رفضه، ثم قدم عرضًا محسّنًا بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، تم رفضه أيضًا من قبل سيجالز.

كان برشلونة أيضًا أحد المهتمين بالمدافع الدولي الإسباني، وكان اللاعب منفتحًا على العودة إلى الفريق الكتالوني. ومع ذلك، لم تتم الصفقة لأن برايتون تمسك بسعره.

تم منح تشيلسي فرصة لبدء المفاوضات ووافق البلوز على دفع المبلغ. خلال المفاوضات، كان برايتون يضغط أيضًا للتعاقد مع الشاب ليفي كولويل، الذي انتقل في النهاية إلى سيغالز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.