Pep Guardiola Sir Alex FergusonGetty/GOAL
Chris Burton و علي سمير

بعد انضمامه إلى "نادي العظماء" .. السير أليكس فيرجسون يبدي رأيه في إنجاز جوارديولا الجديد!

مواجهة خاصة للمدرب الكتالوني أمام ليفربول

أسطورة مانشستر يونايتد السير أليكس فيرجسون هو من بين أولئك الذين أشادوا ببيب جوارديولا، في الوقت الذي يستعد مدرب مانشستر سيتي للانضمام إلى "نادي الألف" الحصري.

 سينضم الكاتالوني الحائز على العديد من الألقاب إلى هذا النادي، إلى جانب بعض الشخصيات البارزة مثل جوزيه مورينيو وأرسين فينجر، بالوصول إلى ألف مباراة من العمل بمجال التدريب.

  • مسيرة جوارديولا التدريبية

    بدأ جوارديولا مسيرته في دكة البدلاء في برشلونة، حيث تمت ترقيته من الفريق الثاني إلى منصب المدير الفني في كامب نو في عام 2008. أشرف على حقبة رائعة من النجاحات هناك، حيث ساعد لاعبون مثل ليونيل ميسي وتشافي وأندريس إنييستا البلوجرانا على الفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

    بعد أربع سنوات في هذا المنصب الصعب، انتقل جوارديولا إلى ألمانيا لتولي مهامه في بايرن ميونخ. حقق المزيد من الانتصارات المحلية هناك، قبل أن ينهي مهمته في ملعب أليانز أرينا بعد ثلاث سنوات.

    في صيف 2016، وافق جوارديولا على شغل منصب في الدوري الإنجليزي الممتاز في مانشستر. قاد سيتي إلى 18 لقبًا، بما في ذلك ستة ألقاب في الدوري الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا الذي شكل جزءًا من الثلاثية التاريخية في 2022-23. تم تمديد عقده حتى 2027، مما سيجعله يقضي أكثر من عقد من الخدمة المخلصة في ملعب الاتحاد.

  • جوارديولا فخور بالإنجاز

    جوارديولا قد حجز بالفعل مكانه بين عظماء المدربين، ومن المتوقع أن يتعزز هذا المكانة عند بلوغه 1000 مباراة على مقعد المدربين. وسيتم تحقيق هذا الإنجاز عندما يستضيف مانشستر سيتي منافسه القديم ليفربول يوم الأحد.

    وقال جوارديولا للموقع الرسمي لرابطة مدربي الدوري الإنجليزي: "كوني عضوًا في رابطة مدربي الدوري الإنجليزي أمر مهم جدًا بالنسبة لي، لذا أشعر بالفخر الشديد لانضمامي إلى نادي الألف في قاعة مشاهير رابطة مدربي الدوري الإنجليزي. أشعر بالتواضع لانضمامي إلى هذا النادي المرموق الذي يضم السير أليكس فيرجسون والعديد من زملائي المدربين الذين استمتعت بالتنافس معهم على مر السنين. أنا فخور جدًا ببلوغي 1000 مباراة كمدرب، وهو ما كان دائمًا طموحًا خاصًا بالنسبة لي.

    "أود أن أشكر عائلتي وأصدقائي على دعمهم لي على مدار السنوات، وكذلك لاعبي فريقي وموظفيه وزملائي في برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي الذين ساعدوني في الوصول إلى هذا الإنجاز المميز."

  • Sir Alex Ferguson Pep GuardiolaGetty/GOAL

    رد فعل أسطورة مانشستر يونايتد فيرجسون

    وقال فيرجسون، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، الذي حقق 13 لقباً في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة توليه منصبه، عن جوارديولا: "بيب! أنا سعيد للغاية بالترحيب بك في نادي الألف المرموق التابع لقاعة مشاهير LMA. لطالما كان حبك وشغفك العميقان باللعبة واضحين للغاية، ويجب أن تفخر بالتأثير الذي لا يُمحى الذي لا تزال تحدثه على اللعبة العالمية.

    "إن الوصول إلى 1000 مباراة وتحقيق مثل هذا العمر الطويل في كرة القدم هو إنجاز لا يمكن الاستهانة به، كما أن الاستمرار في تحقيق ألقاب الدوري ودوري أبطال أوروبا والكأس المحلية في ثلاثة من أكثر الدوريات تنافسية في أوروبا هو أمر رائع. أتطلع إلى الاحتفال معك في حفل عشاء LMA لتكريمك رسمياً في نادي LMA Hall of Fame 1,000 Club."

    وأضاف ريتشارد بيفان، الرئيس التنفيذي لرابطة مدربي الدوري الإنجليزي: "كرس بيب كامل مسيرته لتحقيق التميز، مدفوعًا بإرادة لا مثيل لها للفوز وأسلوبه المشهور عالميًا. إن إنجازاته ونجاحاته في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا لم يسبق لها مثيل، ولا يزال تأثيره يشكل كرة القدم للأجيال القادمة.

    تعد إنجازات بيب من بين أبرز الإنجازات في تاريخ كرة القدم، ونيابة عن رابطة مدربي الدوري بأكملها، أقدم له تهانيّ الصادقة على تحقيقه هذا الإنجاز المرموق."

  • نادي الألف: أسماء أخرى في القائمة

    من المقرر أن يصبح جوارديولا المدرب رقم 39 في العصر الحديث لكرة القدم الإنجليزية الذي يصل إلى 1000 مباراة كمدرب. إلى جانب فيرجسون ومورينيو ووينجر، تضم هذه القائمة المليئة بالنجوم أسماء أخرى مثل بريان كلوف وكارلو أنشيلوتي وسير مات باسبي وروي هودجسون ويورجن كلوب وسير بوبي روبسون وديفيد مويس ونيل وارنوك.