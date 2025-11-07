بدأ جوارديولا مسيرته في دكة البدلاء في برشلونة، حيث تمت ترقيته من الفريق الثاني إلى منصب المدير الفني في كامب نو في عام 2008. أشرف على حقبة رائعة من النجاحات هناك، حيث ساعد لاعبون مثل ليونيل ميسي وتشافي وأندريس إنييستا البلوجرانا على الفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

بعد أربع سنوات في هذا المنصب الصعب، انتقل جوارديولا إلى ألمانيا لتولي مهامه في بايرن ميونخ. حقق المزيد من الانتصارات المحلية هناك، قبل أن ينهي مهمته في ملعب أليانز أرينا بعد ثلاث سنوات.

في صيف 2016، وافق جوارديولا على شغل منصب في الدوري الإنجليزي الممتاز في مانشستر. قاد سيتي إلى 18 لقبًا، بما في ذلك ستة ألقاب في الدوري الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا الذي شكل جزءًا من الثلاثية التاريخية في 2022-23. تم تمديد عقده حتى 2027، مما سيجعله يقضي أكثر من عقد من الخدمة المخلصة في ملعب الاتحاد.