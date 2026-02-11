ماكينة جوارديولا اشتغلت: مانشستر سيتي "جلاد فولهام المرعب".. وعمر مرموش يتراجع وسط شكوى إرلينج هالاند الغامضة!

بخطى الواثق وعزيمة البطل، واصل فريق مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، مطاردته الشرسة لنادي آرسنال، على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وفاز مانشستر سيتي (3-0) على فولهام، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ثلاثية السيتزنس في شباك فولهام؛ جاءت عن طريق كل من أنطوان سيمينيو ونيكو أوريلي وإرلينج هالاند، في الدقائق 24 و30 و39 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. حافظ مانشستر سيتي على "وصافة" جدول الترتيب، برصيد 53 نقطة من 26 مباراة؛ وبفارق 3 نقاط عن آرسنال صاحب "الصدارة"، والذي لعب لقاءً أقل.

وأثبتت كتيبة جوارديولا ضد فولهام، أنها وجدت الطريق الصحيح أخيرًا، خاصة بعد الفوز ضد ليفربول في الجولة 25؛ على أمل الاستمرار عليه، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز مانشستر سيتي على فولهام، مساء يوم الأربعاء..