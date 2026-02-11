Goal.com
أحمد فرهود

ماكينة جوارديولا اشتغلت: مانشستر سيتي "جلاد فولهام المرعب".. وعمر مرموش يتراجع وسط شكوى إرلينج هالاند الغامضة!

السيتزنس يهدد عرش آرسنال..

بخطى الواثق وعزيمة البطل، واصل فريق مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، مطاردته الشرسة لنادي آرسنال، على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وفاز مانشستر سيتي (3-0) على فولهام، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ثلاثية السيتزنس في شباك فولهام؛ جاءت عن طريق كل من أنطوان سيمينيو ونيكو أوريلي وإرلينج هالاند، في الدقائق 24 و30 و39 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. حافظ مانشستر سيتي على "وصافة" جدول الترتيب، برصيد 53 نقطة من 26 مباراة؛ وبفارق 3 نقاط عن آرسنال صاحب "الصدارة"، والذي لعب لقاءً أقل.

وأثبتت كتيبة جوارديولا ضد فولهام، أنها وجدت الطريق الصحيح أخيرًا، خاصة بعد الفوز ضد ليفربول في الجولة 25؛ على أمل الاستمرار عليه، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز مانشستر سيتي على فولهام، مساء يوم الأربعاء..

    مانشستر سيتي "العذاب الكروي الأكبر" لنادي فولهام

    واصل نادي مانشستر سيتي، تفوقه الكاسح على نظيره فولهام؛ وذلك خلال السنوات الطويلة الماضية، وتحديدًا في آخر 15 أو 17 سنة تقريبًا.

    نعم.. سيتي لم يعرف الهزيمة أمام فولهام، منذ عام 2009؛ بل أنه لم يتكلم سوى بلغة الفوز فقط، منذ سبتمبر من عام 2011.

    ومنذ سبتمبر 2011؛ لعب السيتزنس 20 مباراة ضد فولهام، في مختلف البطولات، فاز فيها جميعًا.

    آخر المباريات التي فاز فيها مانشستر سيتي ضد فولهام؛ كانت مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

    * أخر خسارة لمانشستر سيتي ضد فولهام:

    - 12 أبريل 2009: الخسارة (1-3) في الجولة 32 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

    * آخر مباراة لم يفز فيها مانشستر سيتي ضد فولهام:

    - 18 سبتمبر 2011: التعادل (2-2) في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

    مانشستر سيتي يبدع في "شوط واحد" وسط شكوى هالاند الغامضة!

    قدّم نادي مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، مستوى أكثر من رائع في الشوط الأول ضد نادي فولهام؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: سيطرة كبيرة على الكرة؛ مع تمريرات ثنائية في المساحات الضيقة والواسعة.

    * ثانيًا: تحوّل سريع من الدفاع للهجوم؛ خاصة عند تقدّم الفريق المنافس للأمام.

    * ثالثًا: فاعلية كبيرة للغاية أمام مرمى الفريق المنافس؛ وذلك بتحويل الفرص إلى داخل الشباك.

    إلا أننا شاهدنا شوط ثانٍ مغايّر تمامًا، حيث انخفض رتم اللعب بشكلٍ كبير؛ وذلك بعدما لجأ جوارديولا إلى تغيير أبرز نجوم السيتزنس، لإراحتهم.

    لكن تظل لقطة المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، هي الأكثر قلقًا للجماهير؛ حيث ظهر كما ولو كان يشتكي من شيء ما لزميله فيل فودين - لا نعرف إصابة أم ماذا حتى الآن -، أثناء احتفاله بهدفه الذي سجله في الدقيقة 39.

    بعدها.. وجدنا هالاند لا يبدأ الشوط الثاني أساسًا؛ مع إدخال النجم المصري عمر مرموش، بدلًا منه.

    أسهم عمر مرموش "تنخفض مجددًا" في مانشستر سيتي

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ يجب أن نتحدث الآن عن الفرعون المصري عمر مرموش، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

    مرموش الذي قدّم مستوى رائع، وسجل هدفين في فوز السيتزنس (3-1) على نادي نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية؛ اتخذ خطوة جديدة للوراء في مواجهة فولهام، وذلك بعدم تقديم أي إضافة فوق أرضية الملعب.

    ودعونا نؤكد أن مرموش، لا يُعيش موسمًا جيدًا مع السيتزنس أساسًا في 2025-2026؛ ولكن بعد مستواه الرائع ضد نيوكاسل، كُنا ننتظر أن تكون بمثابة الانطلاقة الجديدة للاعب.

    وعكس ما انتظره عشاق الفرعون المصري؛ لم يقدّم مستوى كبير في 61 دقيقة ضد نادي ليفربول في الجولة 25 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ثم في 45 دقيقة أمام فولهام في الأسبوع السادس والعشرين.

    * أرقام عمر مرموش مع مانشستر سيتي في 2025-2026:

    - مباريات: 22.

    - دقائق: 747.

    - مساهمات تهديفية: 5.

    - أهداف: 4.

    - تمريرات حاسمة: 1.

    جيانلويجي دوناروما يبدع وسط تخبطات باريس سان جيرمان

    رغم الموسم المبهر الذي قدّمه الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، مع نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان في 2024-2025؛ تفاجأ العالم برحيله في الميركاتو الصيفي الماضي، والانضمام إلى العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي.

    رحيل دوناروما عن الفريق الباريسي، في صيف عام 2025؛ يعود لعديد الأسباب، على النحو التالي:

    * أولًا: شعور دوناروما بعدم حصوله على التقدير الكافي، من إدارة نادي باريس سان جيرمان؛ رغم لعبه دورًا كبيرًا في إنجازات الفريق الموسم الماضي، وخاصة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

    * ثانيًا: الصدام مع الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان؛ حيث لم يكن هُناك "انسجام تكتيكي" بينهما، مؤخرًا.

    * ثالثًا: فرصة دوناروما الذهبية؛ للانتقال إلى الدوري الأقوى في العالم "الإنجليزي"، وتحت قيادة مدير فني عالمي مثل الإسباني بيب جوارديولا.

    المهم.. باريس الذي تخلى عن دوناروما، وتعاقد مع الفرنسي الشاب لوكاس شوفالييه لتعويضه؛ أصبح يتخبط في مركز حراسة المرمى، خلال الموسم الحالي 2025-2026.

    شوفالييه بدأ كأساسي مع باريس - كما كانت الخطة -؛ قبل أن يتم استبعاده فيما بعد، لمصلحة الروسي ماتفي سافونوف.

    في المقابل.. يتألق دوناروما مع مانشستر سيتي مؤخرًا؛ حيث أنقذ الفريق أمام ليفربول في الجولة 25 من مسابقة الدوري الإنجليزي، بتصديات رائعة.

    هذه التصديات؛ قادت السيتزنس للفوز (2-1) على أرضية ميدان ليفربول، وبالتالي الحصول على 3 نقاط غالية.

    وبالجولة 26 وتحديدًا ضد نادي فولهام، أنقذ دوناروما فريقه مجددًا؛ حتى وإن كانت فرص الخصم، ليست بالكثيرة.

    إلا أننا نتذكر تصديات مهمة عندما كان مانشستر سيتي متقدمًا (1-0)؛ ما حافظ على النتيجة، وسمح لزملائه لتسجيل الثاني والثالث فيما بعد.

    وبالتالي.. نستطيع القول إن السيتزنس فاز؛ بينما خسر الفريق الباريسي حتى الآن على الأقل، بسبب صفقة دوناروما.

