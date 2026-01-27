العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، مطالب بتحقيق الانتصار ضد جلطة سراي التركي، مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ إذا أراد الحفاظ على آماله في التأهُل المباشر، إلى ثمن النهائي.
ويحتل السيتزنس "المركز الحادي عشر" في جدول ترتيب مرحلة الدوري؛ وذلك برصيد 13 نقطة من 7 مباريات، حتى الآن.
وجمع العملاق الإنجليزي نقاطه الـ13، في المسابقة الأوروبية العريقة؛ من خلال 4 انتصارات وتعادل، مقابل هزيمتين.
ويتساوى مانشستر سيتي مع عديد الأندية، برصيد الـ13 نقطة في مرحلة الدوري؛ لذلك فإن فارق الأهداف قد يحسم تأهُله المباشر إلى ثمن النهائي، حال الفوز على جلطة سراي.
ويتأهل أصحاب "المراكز الثمانية الأولى" بشكلٍ مباشر، إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؛ بينما تخوض الفرق من "الترتيب التاسع إلى الرابع والعشرين" ملحقًا، لحسم باقي المقاعد.