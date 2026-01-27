Goal.com
FK Bodo/Glimt v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport
أحمد فرهود

"آسف إذا شعر بالإهانة ولكن!".. بيب جوارديولا يبرر تصرفاته المثيرة مع حكم مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون

ماذا قال بيب جوارديولا؟!..

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للعملاق الإنجليزي مانشستر ستي، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء؛ وذلك قبل مواجهة فريقه الحاسمة أمام نادي جلطة سراي التركي، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي يستضيف جلطة سراي، مساء غدٍ الأربعاء، في الجولة الثامنة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PRESSERAFP

    بيب جوارديولا يعتذر لحكم مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون

    وفي هذا السياق.. استغل الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فريقه ضد جلطة سراي التركي؛ لتقديم إلى الحكم الشاب فاراي هالام، الذي أدار مباراة وولفرهامبتون الأخيرة.

    جوارديولا كان قد شن هجومًا عنيفًا على هالام، بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة التي فاز فيها مانشستر سيتي (2-0) على وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2025-2026؛ وذلك بسبب قراراته المثيرة للجدل، ومنها عدم احتساب "ركلة جزاء" للسماوي.

    وقال جوارديولا في مؤتمر مواجهة جلطة سراي، مساء اليوم الثلاثاء: "أقدم اعتذاري إلى هالام؛ إذا شعر بأي إهانة من تصرفاتي أو تصريحاتي، بعد مباراة وولفرهامبتون".

    واعترف المدير الفني الإسباني بصعوبة مهمة الحكام، في بداية مسيرتهم مع عالم الساحرة المستديرة؛ خاصة إذا كانت مباراتهم الأولى، على المستوى الاحترافي الكبير.

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    كم مرة هاجم بيب جوارديولا الحكام؟

    لكن رغم كلماته سالفة الذكر.. رفض الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الهجوم الذي يتعرض له شخصيًا؛ وذلك بعد تصرفاته وتصريحاته ضد الحكم فاراي هالام، عقب نهاية مباراة وولفرهامبتون.

    وأشار جوارديولا إلى أنه على مدار 10 سنوات مع مانشستر سيتي؛ لم يقم بالهجوم على الحكام، إلا مرة أو اثنتين.

    وأضاف المدير الفني الإسباني: "حتى عندما يتعرض فريقي للخسارة؛ أرفض تحميل الطاقم التحكيمي مسؤولية الهزيمة.. كم مرة تحدثت عنهم؟!، واحدة أو اثنتان وهذا أمر منصف".

  • FBL-EUR-C1-MANCHESTER CITY-PRESSERAFP

    من حق بيب جوارديولا الدفاع عن فريقه!

    لم ينتهِ حديث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عند ما ذكره سابقًا؛ حيث تطرق إلى حقه في الدفاع عن ناديه، ضد الأخطاء التي ترتكب ضده.

    واعتبر جوارديولا أن السيتزنس، تعرض لكثير من الأخطاء في الفترة الماضية؛ قائلًا: "هل سيدافع الحكام عن فريقي؟!.. بالطبع لا".

    وشدد المدير الفني الإسباني في نهاية حديثه، على أنه هو كمدير فني لمانشستر سيتي؛ يجب أن يدافع عن ناديه ولاعبيه، لأنه الوحيد المخول بذلك.

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    مشوار مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-26

    العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، مطالب بتحقيق الانتصار ضد جلطة سراي التركي، مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ إذا أراد الحفاظ على آماله في التأهُل المباشر، إلى ثمن النهائي.

    ويحتل السيتزنس "المركز الحادي عشر" في جدول ترتيب مرحلة الدوري؛ وذلك برصيد 13 نقطة من 7 مباريات، حتى الآن.

    وجمع العملاق الإنجليزي نقاطه الـ13، في المسابقة الأوروبية العريقة؛ من خلال 4 انتصارات وتعادل، مقابل هزيمتين.

    ويتساوى مانشستر سيتي مع عديد الأندية، برصيد الـ13 نقطة في مرحلة الدوري؛ لذلك فإن فارق الأهداف قد يحسم تأهُله المباشر إلى ثمن النهائي، حال الفوز على جلطة سراي.

    ويتأهل أصحاب "المراكز الثمانية الأولى" بشكلٍ مباشر، إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؛ بينما تخوض الفرق من "الترتيب التاسع إلى الرابع والعشرين" ملحقًا، لحسم باقي المقاعد.

