جوارديولا لم ير ميسي لكن السولية فعلها.. "غضب" نجم مصر يغطي على "رابونا" شرقي!

أصبح اسم عمرو السولية ضمن أكثر الأسماء تداولًا خلال الساعات القليلة الماضية لمرتين، الأولى دون أن يتدخل فيها، والثانية كان بيده بسبب ما فعله مع المنتخب المصري المشارك في كأس العرب 2025.

السولية قاد المنتخب المصري للتعادل أمام نظيره الإمارات بهدف لمثله، ليُحافظ على حظوظه في التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب، المقامة حاليًا في قطر، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام الكويت، إذ يتبقى له مباراة أمام الأردن.

لماذا أصبح عمرو السولية ضمن أكثر الأسماء تداولًا، هذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل خلال السطور التالية..