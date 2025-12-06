pep guardiola - amr el solia - rayan cherki GOAL ONLYGOAL GFX
أحمد رفعت

جوارديولا لم ير ميسي لكن السولية فعلها.. "غضب" نجم مصر يغطي على "رابونا" شرقي!

السولية بطل اليوم بلا منازع..

أصبح اسم عمرو السولية ضمن أكثر الأسماء تداولًا خلال الساعات القليلة الماضية لمرتين، الأولى دون أن يتدخل فيها، والثانية كان بيده بسبب ما فعله مع المنتخب المصري المشارك في كأس العرب 2025.

السولية قاد المنتخب المصري للتعادل أمام نظيره الإمارات بهدف لمثله، ليُحافظ على حظوظه في التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب، المقامة حاليًا في قطر، بعد التعادل في الجولة الأولى أمام الكويت، إذ يتبقى له مباراة أمام الأردن.

لماذا أصبح عمرو السولية ضمن أكثر الأسماء تداولًا، هذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل خلال السطور التالية..

  • "رابونا" ريان شرقي تُبهر جوارديولا

    النجم الفرنسي ريان شرقي نجح في صناعة هدفًا مميزًا لفريقه مانشستر سيتي في مرمى سندرلاند، بالجولة الخامسة عشر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، ترجمها زميله فيل فودين في المرمى، ليُضيف الهدف الثالث، وينتصر فريقه بثلاثية دون رد.

    "أسيست" شرقي نال إعجاب الجميع، على رأسهم بيب جوارديولا الذي قال عنه: "أكثر ما يُعجبني في ريان ليس مهاراته، فلم يسبق لي أن رأيت ميسي يقوم بهذه الحركة الاستعراضية (رابونا)، وهو أفضل لاعب في العالم".

    "ميسي لم يرتكب مثل هذه المهارة قط، لقد تعلمت منه أهمية تجنّب الأخطاء في التفاصيل الصغيرة، والتركيز التام عند تنفيذ التمريرات العرضية سواء بالقدم اليمنى أو اليسرى".

    وواصل: "ريان شرقي يجيد تنفيذ التفاصيل البسيطة، وهذا بالضبط ما أطلبه من جميع لاعبي الفريق، فالموهبة الفطرية تمنح اللاعب القدرة على الابتكار والقيام بما يريد، لكن إن تحولت الحركات الاستعراضية إلى محاولات غير ناجحة، فحينها تصبح المشكلة حاضرة".

    • إعلان

  • الجمهور المصري يُذكر جوارديولا بـ"رابونا" السولية

    وتفاعل الجمهور العربي – المصري بشكل خاص – مع ما قاله بيب جوارديولا، وقاموا بتداول لقطة أسيست عمرو السولية مع فريقه السابق الأهلي، في مرمى الزمالك في القمة.

    السولية انطلق من الجبهة اليسرى لفريقه، وقام بإرسال كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليقابلها زميله محمد شريف ويضعها في المرمى.

    وتداول أكثر من مشجع تلك اللقطة، ليرد على جوارديولا، ويقول له أن من قام بها من قبل هو عمرو السولية، وليس ليونيل ميسي كما ذكر المدرب الإسباني.

  • FBL-UAE-CLUB-WORLD-CUP-AHLY-HILALAFP

    السولية يُثير الجدل في كأس العرب

    وخلال مباراة منتخب مصر ضد الإمارات في كأس العرب 2025، قام عمرو السولية بتصرف أثار الجدل، ليعيد مرة أخرى انتشار اسمه بين الجماهير.

    هذا التصرف جاء بعدما قام المدرب حلمي طولان بتغييره، في الوقت الذي كان يتأخر فيه الفراعنة بهدف دون رد، ليُبدي الأخير امتعاضه من هذا التبديل.

    وظهرت علامات الحزن والغضب على السولية، الذي عبر عنها عن طريق إسقاط الأشياء على الأرض، مبديًا عدم رضاه من تغييره.

    وبعد تبديله نجح المنتخب المصري في تعديل النتيجة أمام الإمارات، ليتعادل بهدف لمثله.

  • كأس العرب يُعاند السولية مرة أخرى

    يبدو أن بطولة كأس العرب أصبحت مستعصية على عمرو السولية، بعد أن تسبب بشكل مباشر في إقصاء منتخب مصر في النسخة الماضية التي أقيمت عام 2021.

    السولية سجل هدف منتخب تونس في مرمى مصر، ليخسر في نصف النهائي، ويلعب مباراة تحديد المركز الثالث، ويخسرها الفراعنة على يد قطر بركلات الترجيح.

    ومرة أخرى خلال النسخة الحالية، بعدما أهدر ركلة جزاء في المباراة الأولى ضد الكويت، والتي تعادل فيها المنتخب المصري بهدف لمثله، واليوم أثار الجدل باعتراضه على التبديل.

    البطولة العربية تواصل عنادها مع عمرو السولية، ولكن النجم المصري مازلت أمامه فرصه، لكسر هذا النحس الذي يواجهه، بقيادة الفراعنة للانتصار أمام الأردن الجولة القادمة، والصعود لربع نهائي البطولة.