تصرفات الكتالوني الأخيرة تشبه بشكل كبير عدوّه اللدود، ويجب أن يتنبه للإشارات التحذيرية قبل أن يلقى نفس المصير.

قبل أن يتوجه مانشستر سيتي إلى ليفربول يوم الأحد، قال بيب جوارديولا "التسع سنوات الماضية ماتت"، معترفًا بأن سجله الرائع في الماضي لن يحميه إذا استمر الفريق في سلسلة أدائه السيء. إذًا لماذا عندما كان فريقه في طريقه للهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي ، قام برفع ستة أصابع إلى جمهور أنفيلد؟

عندما رفع جوارديولا إصبعا لكل بطولة دوري إنجليزي فاز بها أمام مشجعي ليفربول الذين كانوا يهتفون "ستُقال في الصباح"، لم يكن يعيش وفقًا لذلك المثل القديم في الأعمال الذي يقول إنك تكون جيدًا فقط بقدر نجاحك الأخير. بدلاً من ذلك، كان يستخدم إنجازاته السابقة كوسيلة للراحة في وقت من الضيق الكبير.

"أنا فخور جدًا ببطولاتي الست في الدوري الإنجليزي ضد هذا الفريق والفرق الأخرى"، أوضح جوارديولا، وليس هناك خطأ في أن يكون فخورًا بإنجازاته المذهلة. لكن بالإشارة إلى نجاحاته السابقة وسط أسوأ أداء له في 17 عامًا كمدرب، بدأ جوارديولا يشبه مديرًا لم يتخيل قط أن يكون مثله.

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نعم، الكتالوني بدأ ببطء في تقليد تصرفات جوزيه مورينيو، الذي كان عدوه اللدود في وقت ما.