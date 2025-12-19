قالها بيب جوارديولا ورحل! .. عندما يتحوّل شعار "برشلونة ملك أعضائه" إلى وسيلة لتحقيق المصالح الشخصية

"برشلونة سيظل ملكًا لأعضاء الجمعية العمومية".. أكثر تصريح نسمعه من رئيس النادي الحالي جوان لابورتا، وكافة المرشحين للمنصب؛ خاصة مع اقتراب كل فترة انتخابات.

وآخر مرة أدلى فيها لابورتا بهذا التصريح، كان خلال حفل عشاء "عيد الميلاد"، مساء أمس الخميس؛ والذي حضرته جميع الفرق الاحترافية، في النادي.

وبالطبع.. مثل هذا التصريح يداعب مشاعر كل عاشق لهذا الكيان الرياضي الكبير؛ حيث يفخر الأعضاء والمحبين دائمًا، بالهوية الكتالونية.

لكننا في المقابل ومع كل مرة يردد فيها لابورتا، وغيره من المرشحين لرئاسة برشلونة، مثل هذا التصريح الذي يداعب مشاعر العاشق العادي؛ نتساءل: "هل هدف هؤلاء الأشخاص فعلًا الحفاظ على هوية النادي؟!".

ونحن لا نشكك في حب لابورتا لبرشلونة مثلًا؛ لكن الواقع يقول إن هذا الرئيس وغيره من الذين سبقوه، استفادوا كثيرًا من مناصبهم.

لذلك.. أي تحوّل في ملكية نادي برشلونة خلال الفترة القادمة؛ سيضر بمثل هؤلاء الأشخاص، قبل الهوية الكتالونية للنادي حتى.