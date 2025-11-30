Getty Images Sport
"لديه جسم ضخم" .. جوارديولا يكشف ما دار بينه وبين إرلينج هالاند بعد فوز مانشستر سيتي على ليدز يونايتد
- Getty Images Sport
فودن يسجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة ويقود سيتي للعودة أمام ليدز
في محاولة للعودة إلى مستواه بعد الهزائم المتتالية أمام نيوكاسل يونايتد وباير ليفركوزن في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا على التوالي، حقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على فريق ليدز يونايتد. بعد أن تقدم 2-0 بفضل هدفي فيل فودن وجوسكو جفارديول، تعادل ليدز بهدفين من دومينيك كالفيرت-لوين ولوكاس نميشا.
لكن في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي في الشوط الثاني، سجل لاعب الوسط فودن هدفه الثاني وهدف الفوز لمانشستر سيتي، بعد أن مراوغ لاعبي ليدز قبل أن يسدد الكرة في مرمى حارس ليدز لوكاس بيري. وبهذا النتيجة، صعد فريق جوارديولا إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر آرسنال، الذي يلتقي مع تشيلسي صاحب المركز الثالث بعد ظهر الأحد.
هاالاند يفشل في تسجيل هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي في أمسية محبطة
في مباراة كانت محبطة بالنسبة لهالاند، لم يتمكن المهاجم من إضافة أي هدف إلى رصيده الرائع في موسم 2025-26. على الرغم من لعبه لمدة 90 دقيقة كاملة، فشل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا - هداف الدوري برصيد 14 هدفًا في 13 مباراة فقط - في إحراز أي هدف ضد فريق ليدز المتعثر، الذي لعب له والده، ألف إنجي هالاند، بين عامي 1997 و 2000.
بعد أن أصيب بخيبة أمل بسبب تأجيل محاولته ليصبح أسرع لاعب يسجل 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، دخل هالاند في نقاش حاد مع جوارديولا بعد صافرة النهاية.
بعد أن بدا أنه أوضح وجهة نظره، حاول المهاجم السابق لفريق بوروسيا دورتموند أن يبتعد قبل أن يعانقه مدرب مانشستر سيتي مرتين، الذي كان حريصًا بنفس القدر على التعبير عن مشاعره. كان كل من هالاند وجوارديولا يبتسمان بعد أن انتهت محادثتهما في النهاية.
- AFP
جوارديولا يكشف ما قاله لهالاند بعد المباراة
وكشف جوارديولا الآن عما قاله لهاالاند بعد المباراة. وكشف المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونخ النقاب عن هذه الواقعة في حديثه لـ BBC Sport قائلاً: "سوف يحقق ذلك [يسجل هدفه رقم 100] في المباراة القادمة.
"نحن نتحدث فقط عن الراحة. لديه جسم ضخم. الدقائق، الدقائق، في تلك اللحظة تكون نشيطًا.
الراحة [ليست] فقط للساقين [مشيرًا إلى رأسه]. الأمر ليس مثل فيل أو جيريمي [دوكو]، فهما يستطيعان الراحة. إرلينج رجل ضخم. نحن بحاجة إليه بشدة".
في غضون ذلك، نشر هالاند على Instagram بعد فوز سيتي المتأخر على ليدز، كتب ببساطة: "لم يكن الأمر سهلاً اليوم، لكننا لا نستسلم أبدًا!"
مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق يشيد بموهبة فودن "الخاصة"
اعترف جوارديولا بأنه شعر "بالارتياح" بعد أن سجل فودن هدف الفوز لمانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة من المباراة التي كانت متكافئة مع ليدز، لكنه شعر أن فريقه كان يجب أن يحسم المباراة في وقت أبكر بكثير.
في مؤتمره الصحفي بعد المباراة، قال الكتالوني: "لم تكن المباراة في وضع مثالي في الشوط الأول، لكن كان يجب أن تنتهي بالنظر إلى الفرص التي حصلنا عليها ولم نستغلها. وبعد ذلك، قام دانيال بتغيير النظام بشكل رائع كما فعل ليفركوزن، إلى 5-3-2، وتلقينا هدفًا في الدقائق الأولى [من الشوط الثاني].
"كان البناء مختلفًا تمامًا، والتشكيل يؤثر على طريقة لعبك. كرة القدم هي عواطف، وفي تلك اللحظة استقبلنا الهدف الثاني. قمنا بخطوة للأمام وردنا بشكل جيد. دخل عمر مرموش وريان شرقي، وأصبح لدينا المزيد من اللاعبين في منطقة الجزاء.
"في الدقيقة الأخيرة، كان علينا تمرير الكرة بسرعة إلى منطقة الجزاء لأن في تلك اللحظة لم يكن هناك أي عملية. لا يهم أن يكون معنا ظهراء أو جناحون. في النهاية، كانت جودة فيل مرة أخرى هي الفارق، فهو لاعب يتمتع بموهبة خاصة".
يعود سيتي إلى الملاعب عندما يزور فولهام في الدوري يوم الثلاثاء، قبل أن يستقبل ساندرلاند المتألق يوم السبت المقبل. ثم يتوجه رجال جوارديولا إلى ريال مدريد لخوض مباراة مثيرة في دوري أبطال أوروبا يوم 10 ديسمبر.
إعلان