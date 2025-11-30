"لديه جسم ضخم" .. جوارديولا يكشف ما دار بينه وبين إرلينج هالاند بعد فوز مانشستر سيتي على ليدز يونايتد

اعترف جوارديولا بأنه شعر "بالارتياح" بعد أن سجل فودن هدف الفوز لمانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة من المباراة التي كانت متكافئة مع ليدز، لكنه شعر أن فريقه كان يجب أن يحسم المباراة في وقت أبكر بكثير.

في مؤتمره الصحفي بعد المباراة، قال الكتالوني: "لم تكن المباراة في وضع مثالي في الشوط الأول، لكن كان يجب أن تنتهي بالنظر إلى الفرص التي حصلنا عليها ولم نستغلها. وبعد ذلك، قام دانيال بتغيير النظام بشكل رائع كما فعل ليفركوزن، إلى 5-3-2، وتلقينا هدفًا في الدقائق الأولى [من الشوط الثاني].

"كان البناء مختلفًا تمامًا، والتشكيل يؤثر على طريقة لعبك. كرة القدم هي عواطف، وفي تلك اللحظة استقبلنا الهدف الثاني. قمنا بخطوة للأمام وردنا بشكل جيد. دخل عمر مرموش وريان شرقي، وأصبح لدينا المزيد من اللاعبين في منطقة الجزاء.

"في الدقيقة الأخيرة، كان علينا تمرير الكرة بسرعة إلى منطقة الجزاء لأن في تلك اللحظة لم يكن هناك أي عملية. لا يهم أن يكون معنا ظهراء أو جناحون. في النهاية، كانت جودة فيل مرة أخرى هي الفارق، فهو لاعب يتمتع بموهبة خاصة".

يعود سيتي إلى الملاعب عندما يزور فولهام في الدوري يوم الثلاثاء، قبل أن يستقبل ساندرلاند المتألق يوم السبت المقبل. ثم يتوجه رجال جوارديولا إلى ريال مدريد لخوض مباراة مثيرة في دوري أبطال أوروبا يوم 10 ديسمبر.