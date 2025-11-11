أعرب الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) عن "دهشته واستيائه" لرؤية لاعب برشلونة الشاب لامين يامال يخضع لـ"إجراء جراحي" أدى إلى انسحابه من تشكيلة منتخب لا روخا الأخيرة. وكان يامال، الذي تعرض لإصابة أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في سبتمبر، قد تم استدعاؤه مجددًا إلى صفوف لويس دي لا فوينتي للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026 ضد جورجيا وتركيا.
بيان شديد اللهجة ضد برشلونة .. استبعاد لامين يامال من قائمة منتخب إسبانيا لمواجهة جورجيا وتركيا
استبعاد يامال من المنتخب الإسباني
أصدر الاتحاد الإسباني بيانًا رسميًا أكد خلاله استبعاد نجم برشلونة، لامين يامال، من قائمة المنتخب الإسباني التي ستواجه جورجيا وتركيا خلال التوقف الدولي الجاري.
وحمل البيان لهجة شديدة اللهجة ضد برشلونة وتصرفه المفاجئ مع اللاعب الشاب، مؤكدًا استياء وصدمة الجهاز الطبي للمنتخب من خضوع يامال لإجراء علاجي في اليوم الأول لمعسكر لا روخا دون التنسيق معه.
وجاء في البيان "تود الخدمات الطبية للاتحاد الإسباني لكرة القدم أن تعرب عن دهشتها وانزعاجها بعد أن علمت في الساعة 13:47 من يوم الاثنين 10 نوفمبر، وهو يوم بدء المعسكر التدريبي الرسمي مع المنتخب الوطني، أن اللاعب لامين يامال قد خضع لعملية جراحية بالترددات الراديوية لعلاج ألم في العانة في صباح ذلك اليوم نفسه.
"تم إجراء هذا الإجراء دون إخطار مسبق للطاقم الطبي للمنتخب الوطني، ولم يتم الاطلاع على التفاصيل إلا من خلال تقرير ورد في الساعة 22:40 من الليلة الماضية، والذي أشار إلى توصية طبية بالراحة لمدة 7-10 أيام.
"نظراً لهذه الحالة، وإعطاء الأولوية في جميع الأوقات لصحة وسلامة ورفاهية اللاعب، اتخذ الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم قراراً بإعفاء اللاعب من الاستدعاء الحالي. نحن على ثقة من أنه سيتعافى جيداً ونتمنى له الشفاء العاجل والكامل".
إصابة لامين يامال
يُعاني النجم الإسباني من آلام في العانة تؤثر سلبًا على جاهزيته الفنية والبدنية للمباريات، وقد شوهد عدة مرات خلال مباريات برشلونة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وهو يمسك منطقة العانة وسط علامات الألم على وجهه.
وقد شُخصت حالة يامال بإصابة التهاب العانة المزمن (Pubalgia)، وهي إصابة مزمنة في منطقة الفخذ ناتجة عن تمزق في الأنسجة المحيطة. وتتطلب هذه الحالة إدارة دقيقة لتجنب تفاقم الإصابة أو تعرض اللاعب لانهيارات جسدية متكررة.
بحسب ما كشفته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد تواصل النادي الكتالوني مع طبيب بلجيكي شهير يمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، حيث سبق له علاج أكثر من 3000 حالة مشابهة لدى رياضيين محترفين، خصوصًا في كرة القدم وكرة السلة.
وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنه قد تم التنسيق مع هذا الطبيب البلجيكي من خلال الدكتور برونا، طبيب الفريق الأول في برشلونة، والذي يتولى متابعة حالة يامال عن كثب.
وقد جاءت نتائج تقييم الطبيب البلجيكي إيجابية، حيث أكد أن حالة يامال جيدة، وأن البرنامج العلاجي الذي وضعه الجهاز الطبي في برشلونة، سواء من حيث الإعداد البدني أو العلاج الطبيعي، يسير في الاتجاه الصحيح، كما أشار إلى أن تقدم اللاعب في التعافي يُعد مرضيًا حتى الآن.
غضب برشلونة من تصرفات المنتخب الإسباني
كان نادي برشلونة قد أعرب عن غضبه الشديد بعد أن عاد اللاعب الشاب لامين يمال مصابًا من المنتخب الإسباني خلال التوقف الدولي الأول لموسم 2025-26. وصرح مدرب النادي هانسي فليك في ذلك الوقت قائلاً "ذهب مع المنتخب وهو متألم ولم يتدرب. أعطوه مسكنات ليستطيع اللعب. كانوا متقدمين بثلاثة أهداف على الأقل في كل مباراة، ولعب 73 و79 دقيقة، وبين المباريات لم يتمكن من التدريب. هذا ليس رعاية للاعب. أشعر بالحزن الشديد حيال هذا الأمر."
ورداً على ذلك، حاول دي لا فوينتي والاتحاد الإسباني لكرة القدم الرد على برشلونة بشأن ما وصفه بنقص التواصل، إلا أن فليك لم يخفف موقفه، وأوضح "أريد حماية لاعبي ودعمه، هذا ما هو عليه الأمر. حدثت الكثير من الأشياء، وبالنسبة لي هذا الموضوع انتهى. لا أشعر بالسوء حيال هذه الحالة، وأعرف تفاصيلها من الجهة الأخرى. الأمر ليس سهلاً بالنسبة لي، وليس سهلاً بالنسبة لدي لا فوينتي أيضًا. يجب أن أحمي لاعبي؛ لهذا السبب تحدثت بصوت أعلى قليلاً مما أريد عادة. لا أندم على ذلك. الآن، الأهم هو إدارة الأمر معًا — اللاعبون، الأندية، والاتحاد الإسباني. علينا إدارة هذا الأمر معًا."
يعكس هذا التصريح استمرار التوتر بين نادي برشلونة والمنتخب الإسباني حول حماية صحة اللاعب ومشاركته الدولية.
هل سيلعب يامال في مونديال 2026؟
كان الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) يعتقد أن الأزمة المتعلقة باللاعب الشاب لامين يمال قد انتهت، حيث صرح المدرب دي لا فوينتي بعد استدعائه مجددًا "أعتقد أنه في حالة ممتازة. مدربه قال إنه جاهز للعب. إنه يعود ليصبح اللاعب الذي عرفناه دائمًا، ونحن نحتفل بذلك. سيبقى معنا طالما رأينا ذلك مناسبًا."
وأضاف "من مشاهدة المباراة مؤخرًا، يمال لائق للعب. لدينا مباراتان مهمتان جدًا ونحتاج إلى تقديم أفضل تشكيلة. هذه المباريات حاسمة لتأهلنا لكأس العالم، والرهانات ضخمة، ونريد أفضل لاعبينا معنا."
وقد شارك يمال كامل الـ90 دقيقة في ثلاث من آخر أربع مباريات لبرشلونة، وسجل أهدافًا في ثلاث مباريات متتالية، لكنه لن يضيف إلى رصيده من 23 مشاركة دولية في الوقت الحالي.
ويأمل المنتخب الإسباني في تأمين التأهل لكأس العالم 2026 خلال مواجهة جورجيا يوم السبت. ورغم النزاع المستمر بين برشلونة وRFEF، من المتوقع أن يكون أحد أكثر المواهب إثارة في العالم حاضرًا في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل.