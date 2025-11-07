"ليس من حقهم إيهام الجميع بأمور ليست موجودة" .. إعلامي يُهاجم بيان النصر بشأن أزمة المواليد!
النصر يُصدر بيانًا رسميًا بشأن أزمة المواليد
أصدر نادي النصر بيانًا رسميًا مساء الخميس، أعرب فيه عن اعتراضه الشديد على التعديلات المقترحة في لوائح اللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا من فئة "المواليد"، معتبرًا أن هذا القرار يُهدد نزاهة وعدالة المنافسة في دوري روشن السعودي للمحترفين.
وأوضح النادي في بيانه أن تغيير اللائحة في هذا التوقيت يخدم مصالح نادٍ محدد، في إشارة غير مباشرة إلى نادي الهلال، الذي يسعى – وفقًا لما جاء في البيان – إلى قيد المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو كلاعب مواليد رغم تجاوزه السن المسموح به، إلى جانب إعادة البرتغالي جواو كانسيلو إلى القائمة عقب تعافيه من الإصابة.
وأكد النصر التزامه الكامل بلوائح الاتحاد السعودي منذ تطبيق نظام اللاعبين المواليد، مشيرًا إلى أنه لا يجوز معاقبة الأندية الملتزمة عبر قرارات استثنائية تُفصَّل على مقاس أطراف بعينها.
وشدد النادي على ضرورة أن يتحمل أصحاب القرار مسؤوليتهم في حماية مبدأ تكافؤ الفرص والحفاظ على سمعة الدوري السعودي، مضيفًا: "لا ينبغي أن تُقدَّم مصلحة أي نادٍ على حساب المصلحة العامة."
وفي ختام البيان، أعلن النصر تمسكه بجميع حقوقه القانونية، مؤكّدًا أنه سيلجأ إلى الجهات المختصة في حال تم تعديل اللوائح دون التشاور مع بقية الأندية المشاركة في البطولة.
"النصر يُريد إيهام الشارع بأن عدالة المنافسة مهددة"
وقال مقدم برنامج "أكشن مع وليد" للإعلامي محمد الشيخ: "وفقًا لمصادرنا الخاصة، لم يتم البت في مسألة تغيير قوانين أو إجراءات اللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا، وهناك تكهنات كثيرة في البيان".
من جانبه قال الشيخ تعليقًا على البيان: "من حيث المبدأ من حق النصر أن يصدر بيانًا بالطريقة التي يراها، ولكن ليس من حقه أن يصدر حالة إيهام للشارع الرياضي بأن عدالة المنافسة مهددة، وأن الخطر يحوم على عدالة الدوري، حتى لو كان على شكل مخاوف".
وواصل: "بيان النصر يوحي لمشجعيه بأن هناك شيئًا يحدث في الدوري يعرقل مسيرة الفريق، وهذا غير صحيح".
واستطرد قائلًا: "الاتحاد السعودي واللجنة الأولمبية هما المسؤولين عن حماية الدوري من أي شيء يعرقل مسيرة الفرق".
"الاتحاد السعودي يعمل تحت الأضواء الكاشفة"
وأوضح الشيخ: "ما أعرفه تمامًا أن الاتحاد السعودي يعمل تحت الأضواء الكاشفة، عن طريق عمل ورش عمل تتناول مع تغيير الأمانة العامة، وأيضًا التغييرات على كافة المستويات بما فيها كرة قدم الصالات وغيرها، وهذا جزء بسيط من جملة التحركات".
وتابع: "هذا الأمر ليس وليد اليوم، لأن وجود لاعبين بملايين خارج المقاعد يعد هدر مالي للاعبين، ولذلك يجب أن تُعالج هذا الأمر".
وأنهى محمد الشيخ حديثه قائلًا: "كانت هناك رغبة من 14 ناديًا قبل انطلاق الموسم، كانت لديهم رغبة في تعديل هذا الأمر، وأكثر نادي متضرر من هذا الأمر، أن الفريق يمتلك عدد من اللاعبين كيف يتم الاستثمار فيهم؟".
موسم النصر 2025-26
استهل فريق النصر موسمه الكروي 2025-2026 تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم جورج جيسوس ببداية قوية ومُبشّرة، أكدت جاهزية الفريق للمنافسة على جميع البطولات هذا الموسم، رغم الخسارة المؤلمة في نهائي كأس السوبر السعودي أمام الأهلي.
فقد تمكن النصر من بلوغ نهائي السوبر بعد تفوقه على الاتحاد في نصف النهائي بنتيجة (2-1)، لكنه خسر اللقب بركلات الترجيح أمام الأهلي، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (2-2). وعلى الرغم من تلك الخسارة، فإن أداء الفريق في مختلف المسابقات كان استثنائيًا، عكس الانسجام الكبير بين العناصر المحلية والأجنبية.
وفي دوري روشن السعودي للمحترفين، قدّم العالمي انطلاقة نارية، بعدما حقق الفوز في أول سبع جولات متتالية، من بينها انتصارات على فرق قوية مثل الاتحاد والفيحاء والفتح، ليؤكد أنه أحد أبرز المرشحين للقب هذا الموسم.
أما على الصعيد القاري، فقد واصل النصر تألقه في بطولة دوري أبطال آسيا 2، حيث حقق العلامة الكاملة في أول أربع جولات، متفوقًا على أندية استقلال دوشنبه الطاجيكي، الزوراء العراقي، وجوا الهندي ذهابًا وإيابًا، بأداء هجومي ساحق وصل إلى تسجيل 13 هدفًا مقابل هدف وحيد في مرماه.
وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بدأ الفريق مشواره بانتصار كبير على نادي جدة في دور الـ32 برباعية نظيفة، قبل أن يتلقى الصدمة الأكبر في موسمه بخسارته أمام الاتحاد (1-2) في ثمن النهائي يوم 28 أكتوبر 2025، ليودّع المسابقة مبكرًا على نحو غير متوقع.
ملخص نتائج النصر هذا الموسم حتى الآن:
نصف نهائي السوبر: النصر 2-1 الاتحاد
نهائي السوبر: النصر 2-2 الأهلي (الخسارة بركلات الترجيح)
الدوري – الجولة 1: التعاون 0-5 النصر
الدوري – الجولة 2: النصر 2-0 الخلود
أبطال آسيا 2 – الجولة 1: النصر 5-0 استقلال دوشنبه
الدوري – الجولة 3: النصر 5-1 الرياض
كأس الملك – دور 32: جدة 0-4 النصر
الدوري – الجولة 4: الاتحاد 0-2 النصر
أبطال آسيا 2 – الجولة 2: الزوراء 0-2 النصر
الدوري – الجولة 5: النصر 5-1 الفتح
أبطال آسيا 2 – الجولة 3: جوا 1-2 النصر
الدوري – الجولة 6: الحزم 0-2 النصر
كأس الملك – دور 16: النصر 1-2 الاتحاد
الدوري – الجولة 7: النصر 2-1 الفيحاء
أبطال آسيا 2 – الجولة 4: النصر 4-0 جوا