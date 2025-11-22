ليلة سقوط موناكو: بول بوجبا يثبت أن كرة القدم "لم تنتهِ" .. وأنسو فاتي "ذهب ولم يعد"!

دقائق قليلة، هزيمة ثقيلة؟ لا يهم، يكفي أن "راوزون بارك"، كان شاهدًا على عودة النجم الفرنسي بول بوجبا، بعد غياب طويل استمر 811 يوم، ليسجل مشاركته الأولى مع نادي موناكو، رغم أن تلك اللحظة الفارقة لم تنتهِ بالشكل المطلوب.

وسقط موناكو في فخ الهزيمة الثقيلة أمام "مضيفه" رين بنتيجة (4-1)، في مباراة الجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي "موسم 2025-2026".

ووقع على رباعية رين، كل من عبد الحميد آيت بودلال، مهدي كامارا، بريل إمبولو، لودوفيتش بلاس "ركلة جزاء"، في الدقائق 20 و48 و73 و83، بينما وقع ميكا بييريث على هدف موناكو الوحيد في الدقيقة 90+5.

وتجمد رصيد موناكو عند 20 نقطة، ليحتل المركز الثامن في ترتيب "ليج 1"، فيما رفع رين رصيده إلى 21 نقطة، ليحلّ خامسًا، في المركز المؤهل إلى الدوري الأوروبي، في الموسم المُقبل.