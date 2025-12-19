لا لديربي الغضب: شبح باجيو يفسد احتفال "تيك توك" .. وبولونيا أثبت أن إنتر لا يستحق!

وكأن القدر أبى أن يمنح الإنتر، بطولة لم يستحقها، كما قال مدربه كريستيان كيفو، فكتب بولونيا التاريخ في الرياض، بتأهله إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي للمرة الأولى في تاريخه، في البطولة المذاعة حصريًا عبر تطبيق "ثمانية".

في مباراة نصف النهائي، المقامة على الأول بارك، تقدم ماركوس تورام بهدف مبكر للإنتر في الدقيقة الثانية، ثم تعادل ريكاردو أورسوليني لبطل كأس إيطاليا، من علامة الجزاء في الدقيقة 35.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة، بعد التعادل (1-1) في الـ90 دقيقة، والتي شهدت إضاعة 3 ركلات للإنتر، واثنتين لبولونيا، قبل أن ينجح "الخبير" جيرو إيموبيلي في تنفيذ الركلة الأخيرة، ليمنح بطاقة العبور إلى نهائي السوبر.