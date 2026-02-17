AFP
ترجمه
بوكايو ساكا يوقع عقدًا جديدًا طويل الأمد مع أرسنال ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا في النادي
ساكا يوقع صفقة بمبلغ ضخم
بموجب تمديد عقده لمدة خمس سنوات، سيحصل ساكا على راتب يزيد عن 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، مما يضع حدا للمحادثات التي استمرت قرابة عام بين ممثلي اللاعب ومسؤولي النادي. وينضم ساكا إلى زملائه ويليام ساليبا وغابرييل وإيثان نوانيري ومايلز لويس-سكيلي الذين التزموا بمستقبلهم مع النادي خلال الأشهر الـ 12 الماضية.
سجل ساكا سبعة أهداف في 33 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، ولا يزال جزءًا مهمًا من نواة أرتاتا، التي جعلت أرسنال قوة مهيمنة في أوروبا في السنوات الأخيرة.
- Getty Images Sport
المدفعجية جادة في سعيها لتحقيق الرباعية
بعد أن استقر مستقبل ساكا، يمكن للمدرب ميكيل أرتيتا أن يركز بشكل كامل على كرة القدم، حيث يواصل فريقه المنافسة على جميع الجبهات الأربع. تأهل أرسنال بسهولة إلى الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي في نهاية الأسبوع، بعد تغلبه على ويجان من دوري الدرجة الأولى، ليحجز مكانه في مانسفيلد تاون.
شارك ساكا في مباراة الأحد، لكنه لعب في مركز جديد تحت قيادة المدرب الإسباني. تمركز في مركز رقم 10 إلى جانب إيبيريشي إيزي، وكان فعالاً للغاية في دوره الأكثر مركزية. ونتيجة لذلك، طالب المشجعون بأن يشغل هذا المركز حتى نهاية الموسم، حيث يتطلع آرسنال أيضًا للفوز بكأس كاراباو - حيث يلتقي مانشستر سيتي في النهائي - والدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.
أرتاتا يشيد بنجم أرسنال
لا يزال هناك الكثير من مباريات كرة القدم التي يتعين خوضها من الآن وحتى مايو، بدءًا من رحلة إلى ولفرهامبتون المتذيل للترتيب مساء الأربعاء. تمنح هذه المباراة ساكا وزملائه الفرصة لتوسيع الفارق إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب قبل المباراة التالية لمانشستر سيتي، ويعترف أرتيتا بأنه يعتمد على لاعبه المتميز ليكون في أفضل حالاته لمساعدتهم على تجاوز المرحلة الأخيرة من الموسم.
وفي مؤتمره الصحفي قبل المباراة، قال: "بعض الظروف يمكن أن تزعج بعض اللاعبين أيضًا، وأحيانًا تجبرك على القيام بأشياء معينة، لكن ميكيل [ميرينو] تكيف بشكل مذهل مع مركز التسعة لأننا فقدنا كاي [هافرتز] وغابي [جيسوس] في ذلك الوقت، والآن لدينا مشكلة مع لاعبي الوسط.
"اللاعبون يتدخلون، وبوكايو هو أحد اللاعبين الذين يجب أن نأخذهم في الاعتبار للمستقبل.
"من الجيد حقًا كيف يستجيب اللاعبون للأدوار التكتيكية المختلفة بالطريقة التي يفعلونها.
"أعتقد أنه يحب (اللعب في مركز رقم 10) وكل ما يمثل تحديًا له. أعتقد أنه يحتاج إلى إثبات شيء ما، وهذا يؤثر عليه بشكل إيجابي".
- Getty Images
عاصفة ديربي شمال لندن تتشكل
من المفترض ألا يواجه أرسنال أي مشاكل في تجاوز منافسيه في ميدلاندز يوم الأربعاء، لكن مباراة الأحد ضد منافسه اللدود توتنهام تمثل تحديًا أصعب بكثير. قد يكون الليليوايتس في المركز السادس عشر ويخوضون موسمًا صعبًا آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنهم انفصلوا الآن عن مدربهم توماس فرانك، واستبدلوه بالمدرب السابق لاتسيو ومارسيليا ويوفنتوس إيغور تودور حتى نهاية الموسم.
وقد أوضح تودور بالفعل أنه ينوي أن يضغط فريقه على الهجوم ويلعب كرة قدم هجومية، خاصة على أرضه. ومع توقع حضور جماهيري صاخب في ملعب توتنهام هوتسبير يوم الأحد، يدرك آرسنال أنه سيواجه وقتًا عصيبًا على أرض جاره، بغض النظر عن مستواه المحلي.
ولكن مع ثقة ساكا الكبيرة بعد أن جدد عقده مع النادي لمدة خمس سنوات أخرى، لا تزال الاحتمالات في صالح فريقه للتغلب على التحدي.
إعلان