انتصار مؤلم بقيادة "نسخة بوسكيتس المطورة".. افخر يا برشلونة بفريقك المرعب وابكِ على "الظلم وسوء الحظ" أمام أتلتيكو مدريد

في ليلة لم يكن فيها مكان لأصحاب القلوب ضعيفة، وتحت أضواء ملعب "سبوتيفاي كامب نو"؛ عاش عشاق المستطيل الأخضر، فصلًا من فصول "ألف ليلة وليلة الكروية".

العملاق الكتالوني برشلونة فاز (3-0) على نادي أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات "إياب" نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ثلاثية برشلونة في الشباك العاصمية؛ جاءت عن طريق الإسباني مارك بيرنال في الدقيقتين 29 و72، والبرازيلي رافينيا دياز في الدقيقة 45+5.

ورغم ذلك.. فشل العملاق الكتالوني في التأهُل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا؛ حيث كان قد خسر ذهابًا على أرض أتلتيكو مدريد، برباعية نظيفة.

وشهد الذهاب لقطة جدلية، بإلغاء هدف لمدافع برشلونة باو كوبارسي، أجمع خبراء التحكيم على أنه كان صحيحًا، وأن إلغاءه كان قرارًا "ظالمًا"؛ وهو ما ساهم في توديع الفريق للمسابقة بالنهاية.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف عليها؛ بعد فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد وتوديعه مسابقة الكأس، في نفس الوقت..