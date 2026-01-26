Goal.com
Nico Paz Endrick GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

ثور وبوسكيتس العاصمة: ليس إندريك ونيكو باز فقط.. نجوم تتألق في "الظل" قبل العودة المحتملة إلى ريال مدريد

الآلاف بل الملايين من عشاق العملاق الإسباني ريال مدريد، حول العالم أجمع، يركزون كثيرًا مع النجوم الذين يخرجون من النادي؛ لمعرفة مدى تطور مستواهم، وهل يستحقون فرصة "ثانية" من عدمها.

والمثال الحي على ذلك؛ هو المهاجم البرازيلي الشاب إندريك، المنتقل من ريال مدريد إلى أولمبيك ليون الفرنسي.

إندريك البالغ من العمر 19 سنة، انتقل من ريال مدريد إلى فريق أولمبيك ليون الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ ولمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو القادم.

ورغم أن إندريك يحظى بالاهتمام الأكبر من عشاق الميرينجي؛ إلا أن هُناك العديد من الأسماء الشابة الأخرى المُتألقة حاليًا، والتي قد تحظى بفرصة "ثانية" مع ريال مدريد.

نعم.. هذه الفرصة "الثانية" قد تتاح لهؤلاء اللاعبين، في الموسم الرياضي القادم 2026-2027؛ خاصة إذا استمر الإسباني ألفارو أربيلو على رأس القيادة الفنية لفريق ريال مدريد الأول، وهو الذي يعشق الاعتماد على الأسماء الشاب.

وسنستعرض في السطور القادمة؛ أبرز الأسماء المُتألقة حاليًا، والتي يمتلك ريال مدريد "حق" إعادتهم إلى صفوفه مجددًا..

  • EndrickGetty Images

    إندريك.. "ملك" أولمبيك ليون الجديد

    كما ذكرنا.. المهاجم البرازيلي الشاب إندريك، انتقل من العملاق الإسباني ريال مدريد إلى نادي أولمبيك ليون الفرنسي، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ ولمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو القادم.

    انتقال إندريك إلى ليون؛ جاء بعد "تهميش كبير" من تشابي ألونسو، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الأول لكرة القدم.

    ألونسو لم يعتمد على إندريك، منذ تولى المسؤولية في صيف 2025؛ وحتى تمت إقالته في مطلع يناير 2026، عقب خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام الغريم التاريخي نادي برشلونة.

    ولأن إدارة ريال مدريد لديها ثقة كبيرة في إمكانات النجم البرازيلي الشاب، قررت "إعارته" فقط إلى أولمبيك ليون، من أجل إستعادة حساسية المباريات مجددًا؛ رافضة أي فكرة لبيع عقده، بشكلٍ نهائي.

    رفض بيع عقد إندريك، كان قرارًا موفقًا للغاية؛ حيث يقدّم اللاعب مستوى مبهر مع فريق أولمبيك ليون الأول لكرة القدم، منذ الانضمام إليه "معارًا".

    * أرقام إندريك مع أولمبيك ليون:

    - مباريات: 3.

    - دقائق: 251.

    - مساهمات تهديفية: 5.

    - أهداف: 4.

    - تمريرات حاسمة: 1.

    ولم تمر أي مباراة من تلك التي شارك فيها إندريك مع ليون - حتى الآن -؛ إلا وساهم تهديفيًا، سواء بالصناعة أو التسجيل.

    وبالتالي.. باتت عودة إندريك إلى الميرينجي، بعد نهاية إعارته في الصيف القادم؛ أمرًا مرجحًا للغاية، ما لم يحصل أي شيء مفاجئ.

  • GOAL ONLY Nico Paz gfxGoal AR

    نيكو باز.. "الجوهرة" وريث عرش توني كروس

    في صيف 2024.. قرر العملاق الإسباني ريال مدريد، التخلي عن أحد أبرز لاعبيه الشباب وهو الأرجنتيني نيكو باز؛ وذلك نظرًا لصعوبة حصوله على فرصة لعب كافية، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

    وباع ريال مدريد عقد باز إلى نادي كومو الإيطالي، مقابل 6 ملايين يورو؛ ولكنه احتفظ بـ"بند" يسمح له استعادة اللاعب مرة أخرى في صيف 2026، إذا دفع مبلغ يُقارب الـ9 ملايين يورو.

    وبالفعل.. كل التقارير العالمية تؤكد أن العملاق الإسباني، قرر تفعيل هذا البند؛ ليكون باز هو أولى صفقات الفريق الأول، للموسم الرياضي القادم.

    وإعادة باز أمر طبيعي للغاية، نظرًا للموهبة الكبيرة التي يمتلكها؛ سواء في التسجيل وصناعة اللاعب، وكذلك التمريرات الدقيقة.

    * أرقام نيكو باز مع كومو في الموسم الحالي:

    - مباريات: 23.

    - دقائق: 1.956.

    - مساهمات تهديفية: 14.

    - أهداف: 8.

    - تمريرات حاسمة: 6.

    ويجيد الجوهرة الأرجنتينية في مركز صانع الألعاب والوسط "رقم 8"؛ حيث يعتبره البعض وريث عرش النجم الألماني "المعتزل" توني كروس في ريال مدريد، بسبب دقة التمريرات والتحكم في رتم اللعب.

  • VfB Stuttgart v FC Bayern München - Franz-Beckenbauer-Supercup 2025Getty Images Sport

    تشيما أندريس.. "بوسكيتس مدريد" الأشبه بالبرج

    يُعد النجم الإسباني "المعتزل" سيرجيو بوسكيتش، ابن العملاق الكتالوني برشلونة؛ هو المثال الحي للاعب الارتكاز العصري، الذي غير مفهوم هذا المركز.

    لذلك.. فإن أي لاعب يجيد في مركز الارتكاز، يُمني النفس لأن يمتلك مواصفات بوسكيتس، أو حتى يتم تشبيهه به.

    وهُناك لاعب من أبناء ريال مدريد الإسباني، كان يتم تشبيهه ببوسكيتس كثيرًا؛ وهو تشيما أندريس، البالغ من العمر 20 سنة.

    تشيما الملقب بـ"البرج" نظرًا لطوله الفارع، الذي يصل إلى 190 سم؛ يُجيد الخروج بالكرة تحت الضغط بامتياز، مثلما كان يفعل بوسكيتس.

    ومن هُنا.. كان أصدقاء تشيما في الفئات السنية للريال، ينادونه بـ"بوسكيتس مدريد"؛ وذلك قبل أن يستغنى عنه النادي صيف 2025، إلى شتوتجارت الألماني.

    إلا أن ريال مدريد الذي باع تشيما إلى شتوتجارت، مقابل 3 ملايين يورو؛ وضع "بند" يتيح له استعادة اللاعب مرة أخرى في صيف 2026، إذا دفع مبلغ 13.5 مليون يورو تقريبًا.

    * أرقام تشيما أندرس مع شتوتجارت:

    - مباريات: 21.

    - دقائق: 1.056.

    - مساهمات تهديفية: 2.

    - أهداف: 1.

    - تمريرات حاسمة: 1.

    وقدّم تشيما مستوى جيد جدًا مع شتوتجارت، في بداية الموسم الرياضي الحالي تحديدًا؛ إلا أنه مؤخرًا بدأ يقل الاعتماد عليه نسبيًا، في مباريات الدوري الألماني.

  • Getafe CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ماريو مارتن.. مفاجأة خيتافي في الموسم الحالي

    استعار مسؤولو نادي خيتافي الإسباني، والمعروف علاقتهم القوية مع العملاق العاصمي ريال مدريد، لاعب الارتكاز ماريو مارتن في صيف 2025؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو 2026.

    ويُعد مارتن هو مفاجأة خيتافي، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث يقدّم مستويات أكثر من رائعة في خط الوسط الاتكاز، مع تسجيل بعض الأهداف المؤثرة.

    وما يقدّمه مارتن مع خيتافي؛ ربما يفوق توقعات ريال مدريد وجهازه الفني الحالي، بقيادة ألفارو أربيلوا.

    * أرقام ماريو مارتن مع شتوتجارت:

    - مباريات: 21.

    - دقائق: 1.369.

    - مساهمات تهديفية: 5.

    - أهداف: 4.

    - تمريرات حاسمة: 1.

    وإذا واصل مارتن بهذا المستوى الرائعة؛ قد نراه مع كتيبة فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم في الموسم القادم، خاصة إذا استمر أربيلوا.

  • Levante UD v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ألفارو رودريجيز.. "ثور مدريد" المنتقل إلى إلتشي

    وسط "الزحمة" في خط هجوم فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، من الصعب أن يعود الأوروجوياني ألفارو رودريجيز، إلى صفوف الميرينجي من جديد؛ ما لم تحدث مفاجأة ما، في الفترة القادمة.

    رودريجيز البالغ من العمر 21 سنة، انتقل من ريال مدريد إلى نادي إلتشي الإسباني صيف 2025؛ مقابل مبلغ مالي يُقدر بـ2 مليون يورو.

    ومثلما يفعل العملاق الإسباني مع معظم مواهبه؛ احتفظ ريال مدريد بـ"خيار" إعادة شراء المهاجم الأوروجوياني، بالإضافة 50% من حقوق بيع اللاعب مستقبلًا.

    * أرقام ألفارو رودريجيز مع إلتشي:

    - مباريات: 20.

    - دقائق: 1.211.

    - مساهمات تهديفية: 8.

    - أهداف: 4.

    - تمريرات حاسمة: 4.

    ولا ننسى أن هذا اللاعب، سجل هدفًا في شباك ريال مدريد؛ وذلك في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، في الجولة 13 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026.

    ويلقب رودريجيز بـ"الثور"؛ نظرًا لقوته البدنية الكبيرة، وأسلوب لعبه الذي يعتمد على الضغط والالتحامات المستمرة مع المنافس.

  • RCD Mallorca v UD Almeria - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    سيرجيو أريباس.. "ساحر" يتألق في الدرجات الأدنى

    قبل عامين ونصف.. رحل أحد مواهب نادي ريال مدريد نحو نادي ألميريا الإسباني؛ وهو صانع الألعاب الشاب سيرجيو أريباس.

    أريباس البالغ من العمر 24 سنة، بات من الصعب جدًا عودته إلى العملاق الإسباني ريال مدريد؛ وذلك نظرًا لمرور كل هذا الوقت، دون اتخاذ القرار بخصوص هذا الأمر.

    ورحل هذا اللاعب عن ريال مدريد صيف 2023، متوجهًا إلى نادي ألميريا الإسباني؛ في صفقة قدرت قيمتها بـ6 ملايين يورو، وقتها.

    ورغم ذلك.. يجب الإشارة إلى أن الميرينجي، ما يزال يمتلك 50% من عقد اللاعب حتى الآن؛ الأمر الذي يسهل عليه إعادته، في أي وقت.

    وانفجر أريباس الملقب بـ"الساحر" - نظرًا لمهاراته الكبيرة في المساحات الضيقة -، مع فريق ألميريا الأول لكرة القدم، بـ"الدرجة الثانية" الإسبانية؛ خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    * أرقام سيرجيو أريباس مع ألميريا في الموسم الحالي:

    - مباريات: 24.

    - دقائق: 1.921.

    - مساهمات تهديفية: 17.

    - أهداف: 11.

    - تمريرات حاسمة: 6.

    ومن يعلم.. قد تلفت هذه الأرقام أنظار ريال مدريد؛ خاصة إذا وجد صعوبات في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

