بوروسيا دورتموند يضم موهبة شابة أخرى مثيرة بتوقيعه مع الظهير الأيسر من نادي كروزيرو البرازيلي العملاق مقابل 12 مليون يورو
استثمار طويل الأمد للفريق الأسود والأصفر
لقد تحرك فريق التوظيف في دورتموند بكفاءته المعهودة للتغلب على المنافسة الأوروبية المتزايدة على النجم البرازيلي الصاعد. من خلال اتباع خطته الموضوعة مسبقًا، تمكن BVB من التوصل إلى اتفاق مبكر مع لاعب لا يمكنه الانتقال إلى ألمانيا بعد بسبب لوائح FIFA المتعلقة بنقل القاصرين. يضمن هذا النهج الاستباقي اندماج المدافع في الفريق بعد بلوغه 18 عامًا في أغسطس، مع حزمة مالية إجمالية تبلغ 12 مليون يورو تعكس السقف المرتفع للغاية الذي منحه له الكشافون خلال صعوده في أكاديمية كروزيرو.
أكدفابريزيو رومانو هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن الصفقة تتضمن 7 ملايين يورو كرسوم أولية بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كإضافات مرتبطة بالأداء. وللتأكيد على ثقتهم في إمكاناته، ورد أن النادي منح براتيس عقدًا طويل الأمد يستمر حتى صيف 2031، معتبرين إياه عنصرًا أساسيًا في خط دفاعهم للعقد القادم.
البقاء في البرازيل قبل الحلم الأوروبي
على الرغم من الانتهاء من الإجراءات الورقية والفحوصات الطبية يوم الثلاثاء، سيتعين على "الجدار الأصفر" الانتظار قليلاً ليرى لاعبه الجديد في الملعب "سيغنال إيدونا بارك". تمت صياغة الاتفاقية بحيث تسمح لبراتيس بالبقاء في وطنه في المستقبل القريب، مما يتيح لفريق كروزيرو فرصة مواصلة تطويره في بيئة مألوفة. أصبح نموذج "البقاء والنمو" هذا مسارًا شائعًا للاعبين البرازيليين، حيث يتيح انتقالًا أكثر تدريجيًا إلى متطلبات كرة القدم في الدوري الممتاز من الناحية البدنية والتكتيكية.
من المقرر أن يتم الانتقال رسميًا في الصيف، مما يعني أن براتيس سيبقى مع كروزيرو خلال النصف الأول من موسم 2026 في البرازيل. يتيح له هذا التوقيت اكتساب المزيد من الإيقاع التنافسي في الدوري البرازيلي قبل وصوله إلى شمال الراين-وستفاليا في الوقت المناسب لموسم 2026-27 في دورتموند، مما يضمن استعداده البدني للتنافس على مكان في التشكيلة الأساسية من اليوم الأول.
إثبات جدارته على مستوى كبار اللاعبين
ما يجعل براتيس لاعباً واعداً للغاية بالنسبة لإدارة دورتموند هو قدرته المثبتة على المنافسة على مستوى الكبار على الرغم من صغر سنه. هذا اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً، وهو من خريجي أكاديمية كروزيرو، تجاوز بالفعل صفوف الشباب التقليدية ليحدث تأثيراً كبيراً في الدوري البرازيلي الممتاز. يعتبر هذا التعرض لضغوط كرة القدم الاحترافية أمراً حيوياً للتحضير لمتطلبات الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.
وقد خاض الشاب بالفعل 17 مباراة مع الفريق الأول للعملاق البرازيلي، وسجل هدفًا واحدًا العام الماضي. وقد شارك في ثلاث من المباريات الخمس التي خاضها حتى الآن هذا الموسم. إن راحته في التعامل مع الكرة وانضباطه التكتيكي في مثل هذا العمر الصغير يشيران إلى أنه يتمتع بالقوة الذهنية اللازمة للتعامل مع التدقيق الدقيق الذي يصاحب اللعب لأحد أكبر الأندية الألمانية.
خطة دورتموند لتحقيق النجاح في أمريكا الجنوبية
يعد هذا التعاقد أحدث مثال على استراتيجية التعاقدات القوية التي يتبعها دورتموند والتي تعطي الأولوية للاعبين ذوي الإمكانات العالية من الجانب الآخر من المحيط الأطلسي. من خلال اكتشاف براتيس قبل أن يصبح هدفًا لأكبر الأندية إنفاقًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، قلل BVB من مخاطر الدخول في حرب مزايدة في المرحلة المتأخرة. كان مركز الظهير الأيسر أولوية بالنسبة لمديري النادي الرياضيين، الذين يعتقدون أنهم حصلوا على لاعب يناسب تمامًا مواصفات الظهير الهجومي الحديث.
من الناحية الإحصائية، يتمتع براتيس بمواصفات متوازنة؛ فهو قادر على العودة بسرعة فائقة مع الحفاظ على تهديده المستمر في الثلث الأخير من الملعب. وقد شارك بالفعل في خمس مباريات في جميع المسابقات هذا العام وسجل هدفًا واحدًا، لذا فإنه يصل إلى النادي وهو في أفضل حالاته. بعد استكمال جميع الأوراق اللازمة، سيركز براتيس على إنهاء فترة لعبه في كروزيرو بأفضل شكل ممكن قبل أن ينضم إلى قائمة طويلة من اللاعبين البرازيليين الأسطوريين الذين شرفوا الدوري الألماني.
