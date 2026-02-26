ساحر بودو جليمت: كيتيل كنوتسن "معذب كبار أوروبا" الذي انضم لـ"بنود كرة القدم الغريبة".. السفر للفضاء، عشب جوارديولا ومنزل مورينيو المسكون

حقق نادي بودو جليمت النرويجي، تحت قيادة مديره الفني كيتيل كنوتسن، سلسلة انتصارات مدوية في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ قادته إلى التأهُل لدور ثمن النهائي، بشكلٍ رسمي.

جليمت فاز (3-1) على مانشستر سيتي الإنجليزي، ثم بهدفين لواحد ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، في مرحلة الدوري من المسابقة الأوروبية العريقة؛ ليضمن خوض "الملحق" المؤهل إلى ثمن النهائي، ضد العملاق الإيطالي إنتر.

وأمام إنتر في "الملحق".. فاز النادي النرويجي (3-1) ذهابًا على أرضه؛ قبل أن يُجدد انتصاره في الإياب على الأراضي الإيطالية، وبهدفين مقابل واحد.

هذا النجاح لفت أنظار العالم إلى كنوتسن، الذي يُعد من بين المدربين المُميّزين بالفعل في عالم الساحرة المستديرة؛ رغم أنه لم يقد نادٍ كبير، حتى الآن.

وإذا نظرنا إلى عقد المدير الفني النرويجي مع ناديه بودو جليمت، والذي بدأ في 2018 وممتد حتى 31 ديسمبر من عام 2029؛ سنجد أنه يتضمن بندًا "غريبًا" للغاية، تحدثت عنه "دي تيليجراف" الهولندية و"ذا هيرالد" الاسكتلندية.

الصحيفتان تحدثتا عن هذا البند؛ عندما ارتبط اسم كيتيل كنوتسن، بتدريب أياكس أمستردام الهولندي وسيلتك الاسكتلندي.

المهم.. هذا البند يُنص على حصول كنوتسن، على نسبة مئوية من بيع أي لاعب في صفوف بودو جليمت؛ حيث تم وضعه لسببين رئيسيين؛ على النحو التالي:

* أولًا: تحفيز كنوتسن؛ على تطوير أداء لاعبي جليمت، ثم بيعهم بمبالغ ضخمة.

* ثانيًا: تعويض كنوتسن ماليًا؛ لجعله لا يُفكر في الرحيل عن جليمت، في ظل العروض العديدة التي تصل إليه.

وبالفعل.. وفر هذا البند الاستقرار المالي لكنوتسن؛ الذي جعله مستمرًا في صفوف جليمت كـ"رجل أول للفريق"، منذ 2018 وحتى وقتنا هذا.

وقد يكون هذا البند أساسًا؛ هو الذي يقف عقبة أمام ذهاب الساحر النرويجي إلى أندية أكبر، مثلما حدث عندما تعرقل انتقاله إلى أياكس وسيلتك سابقًا.