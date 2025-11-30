Fahad Cynndy Ben Harburg (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

ليس بسبب الجماهيرية فقط .. بن هاربورج في "منطقة آمنة" وفهد سندي على درب رئيس النصر بالسقوط في فخ "السوشيال ميديا"

من درس سندي وبن هاربورج .. السوشيال ميديا "سلاح ذو حدين"

"مواجهة محفوفة بالمخاطر"، هكذا يمكن وصف التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وإن كنت في موقع مسؤول، فإما أن يكون طريقك بين الإشادة، مثل مالك نادي الخلود، الأمريكي بن هاربورج، أو الانتقادات، كما حدث مع فهد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد.

ولعلّ فهد سندي، وبن هاربورج، أبرز مثالين - في الوقت الحالي - على التعامل مع الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم تعامل الطرفين مع التسريبات والأوضاع داخل النادي، إلا أن ردود الأفعال تباينت بدرجة كبيرة، بين الإشادة والهجوم.

هذا التباين بين ردود الأفعال تجاه رئيس الاتحاد ومالك الخلود، يثير نقطة هامة، هو "فن التعامل مع السوشيال ميديا"، التي تُعد مواجهة تحمل مخاطرة كبيرة، بعدما حوّلت طريق سندي بشكل مفاجئ من نشاط واسع إلى "اختفاء مفاجئ".

كلاهما تواصل مع الجمهور، والاثنان اعتمدا على الجمل الرنانة والصور الفكاهية "الكوميك"، فلماذا رأينا فهد سندي يتعرض للهجوم، ومالك الخلود ينال الإشادة؟

    فهد سندي .. من توضيح الحقائق إلى الاختفاء

    منذ الليلة الأولى لفوزه برئاسة مؤسسة الاتحاد غير الربحية، بالتزكية، بعد انتخابات الجمعية العمومية، في الصيف الماضي، لجأ فهد سندي إلى "التواصل الاجتماعي"، حتى يكون قريبًا من الجماهير.

    واعتمد سندي سياسة الرد على تغريدات المتابعين، بعد إعادة نشرها، والرد على التقارير التي تتحدث عن صفقات الاتحاد، كما رد على التساؤلات حول مستوى التحكيم، وغيرها من الملفات.

    ولكن، يمكن القول إن شهر أكتوبر كان مفصليًا، في ظهور فهد سندي عبر التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تذبذب نتائج الفريق الأول لكرة القدم، حيث وصف كلاسيكو الاتحاد والهلال، بأنه شهد أخطاء تحكيمية جسيمة، مطالبًا الجماهير بعدم الانصياع لجلد الذات أو نظريات المؤامرة.

    ورد سندي على اتهام متابع بوجود سلبيات في طريقة إدارته، قائلًا "خرجنا من السوبر قبل رئاستي للنادي، وتم التوقيع مع 3 لاعبين، ومضاعفة ميزانية التعاقد مع اللاعبين بأكثر من 5 أضعاف بعد تعيين المجلس الجديد بأربعة وعشرين ساعة، وتم استقطاب 3 لاعبين جدد خلال عشرة أيام من تولي المجلس مهامه، ومن ثم تغيير الجهاز الفني بعد 4 أسابيع من بداية عمل المجلس الجديد!".

    ورفض فهد سندي، إدارة أمور الاتحاد ببيانات صحفية، فيما أثار جدلًا واسعًا بنشر صورة "كوميك" تحمل صورة مطرقة وعبارة "اهبد"، تعليقًا على مفاوضات الاتحاد مع يورجن كلوب لخلافة لوران بلان، فضلًا عن رده على أنباء رحيل المدير الرياضي رامون بلانيس، برسالة زادت من غموض الجماهير.

    كل ذلك، تسبب في وضع فهد سندي تحت طائلة الانتقادات اللاذعة، سواءً من الجماهير أو النقاد، وهذا ما كشف عنه رئيس الاتحاد، بأن أبناءه يتأذون من الرسائل التي تصله، والتي تحمل "تهديد، سب، قذف، تنمر، تهكم"، فيما ذكر الإعلامي محمد البكيري، بصدور توجيه من مرجعية الشركة الربحية للنادي، الذي يعد (سندي) موظفًا فيها براتب، بمنعه من الظهور بأي تصريح، كما تمت مطالبته بإعادة فتح حسابه على (إكس) بعد غلقه سلفًا، حتى لا يزيد الطين بلة.

  • بن هاربورج .. "مميز" رغم أزمة الأموال وصورة قرعة الكأس

    وبعد امتلاكه لنادي الخلود، اعتمد رجل الأعمال الأمريكي بن هاربورج، على تثبيت أقدامه مع ممثل الرس، بالتواصل مع جماهير عبر التواصل الاجتماعي.

    عبر حسابه بمنصة (إكس)، رد بن هاربورج على حديث عبد الإله المالكي، لاعب وسط الهلال، حول رفضه التنازل عن راتبه، بقوله إن المشكلة لم تكن مرتبطة بالمال، ولكن الأندية رفضت السماح للخلود بضم لاعبين يمتلكون جودة تمثيل المنتخب السعودي، مع اعترافه بأن النادي لا يدفع رواتب مبالغًا فيها.

    وأثار بن هاربورج تفاعلًا كبيرًا بصورة ساخرة من ناديه، تعليقًا على تواجده في نصف نهائي كأس الملك، مع أندية الاتحاد والهلال والأهلي، فيما وجه رسالة بضرورة إقامة مباراة الاتحاد، في الرس، مؤكدًا أن ما يهمه ليس مبيعات التذاكر، ولكن من حق أهالي الرس أن تقام مباراتهم في أرضهم.

    هذا النشاط الذي يقدمه بن هاربورج، دفع الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، لوصفه بأنه مميز في مواقع التواصل الاجتماعي، منذ بداية الموسم.

  • إشادة ببن هاربورج وهجوم ضد سندي .. ما السبب؟

    هناك أكثر من نقطة، قد تلخص التباين الكبير في ردود الأفعال تجاه فهد سندي وبن هاربورج، ولعلّ أبرزها هو "الفارق الشاسع" للجماهيرية بين الناديين، بين التاريخ العريض للاتحاد، والخلود القادم حديثًا لدوري المحترفين، إلا أن ذلك لا يعد السبب الوحيد.

    * النقطة الأولى: التخلي عن لغته الإنجليزية، والتحدث بالعربية الفصحى، من أجل زيادة التفاهم والتقرب مع جماهير الخلود.

    * النقطة الثانية: منذ اليوم الأول لإعلانه مالكًا لنادي الخلود، كشف بن هاربورج، عن استراتيجيته المُقبلة، بأنه يطمح لبناء نموذج نادي قادش، مؤكدًا أنه يعمل على التواصل المباشر مع الجماهير، كي يبني قاعدة جماهيرية تحب النادي بصدق، وهذا ما وضح في اختيار شعار النادي الجديد من مساهمة الجماهير، كما أضاف أنه نجح مع قادش في بناء قاعدة كبيرة، بزيادة عدد المتابعين من 500 ألف إلى ما يقارب 17-18 مليون متابع، كما أن الفريق فاز على ريال مدريد وبرشلونة - في وجود ميسي - وأتلتيكو مدريد.

    * النقطة الثانية: تسليط الضوء على نجاحات لاعبي الفريق، مثل فوز عبد العزيز العليوة بجائزة أفضل لاعب واعد في شهر أكتوبر بدوري روشن، وإشادته باختيار جون بوكلي في تشكيل ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    * النقطة الثالثة: تجاوبه مع استفسارات المتابعين، وتحركاته لحل المشكلات، كما حدث مع متابع أخبره بأن حساب النادي مدوّن عبر منصة (إكس)، بأن مقره في مصر، إلا أن بن هاربورج ردّ بأنها كانت مشكلة، وتعامل معها بالفعل حتى نجح في حل المشكلة.

    * النقطة الرابعة: تقديم مقترحات لتطوير المنتخب السعودي ببرامج للمواهب.

    * النقطة الخامسة: رسائله التي تحمل طابع "المقاتل" لحماية حقوق نادي الخلود، سواءً بشراء التذاكر لتشجيع الجماهير على حضور مباراة الخليج في كأس الملك، ومطالبته بإقامة مباراة الاتحاد في الرس، بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة الفريقين في معقل الخليج.

    سندي .. والسير على درب ماجد الجمعان

    في المقابل، بدا فهد سندي، رئيس مؤسسة الاتحاد، وكأنه يسير على درب ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي السابق بنادي النصر، من خلال التصادم مع جماهيرية الناديين، وإثارة الجدل في أوقات الأزمات.

    الجمعان تسلح أيضًا، بـ"السوشيال ميديا"، لتوضيح الحقائق والرد على تعليقات الجماهير، إلا أن تغريدة واحدة، كتبت نهاية رحلته بقرار رسمي بإقالته من الشركة الربحية، بعد اتهامه بأنه قام ببعض الممارسات بشهادة أطراف خارجية وداخلية بالنادي، دفعتها لتجميده عن العمل منذ الثامن من مايو 2025، قبل إقالته.

    خلاصة القول، إن بن هاربورج تعامل بذكاء مع مواقع التواصل الاجتماعي، في اختيار نادٍ يبني معه قاعدة جماهيرية واسعة، فضلًا عن سياسته في التقرب إلى جماهير النادي، في جو بعيد عن "صخب" الأندية الكبرى، التي يمثل التوقيت الخاطئ في الرد على غضب جماهيرها، مجازفة خطيرة، تهدد سندي بنهاية الجمعان "الحزينة".