بنفيكا ينتقد "حملة التشهير" ضد جيانلوكا بريستياني بعد اشتباكه مع فينيسيوس جونيور، ويدعم ادعاء الجناح بأنه لم يوجه إهانات عنصرية لنجم ريال مدريد

بينما كان اللاعبون يستعدون لاستئناف المباراة بعد هدف فينيسيوس في الدقيقة 50، غطى بريستياني فمه وبدا أنه يقول شيئًا للبرازيلي، الذي ركض على الفور إلى حكم المباراة فرانسوا ليتيكسييه ليبلغه أنه تعرض لإهانة عنصرية. ثم أشار ليتكسييه بإشارة لتأكيد أنه سيطبق بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لمكافحة العنصرية، وتأخرت المباراة لمدة 10 دقائق لإجراء محادثات بين المسؤولين واللاعبين والمدربين. حافظ ريال مدريد على فوزه 1-0 بعد استئناف المباراة، لكن المشاهد البشعة استمرت على أرض الملعب وفي النفق.

وادعى مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي لاحقًا أن بريستياني نعت فينيسيوس بالقرد "خمس مرات" وطالب بمنع الجناح من المشاركة في دوري أبطال أوروبا. من جانبه، قال فينيسيوس في منشور عاطفي على إنستغرام: "العنصريون هم قبل كل شيء جبناء. يحتاجون إلى وضع قمصانهم في أفواههم لإظهار مدى ضعفهم. لكنهم يحظون بحماية الآخرين الذين، من الناحية النظرية، عليهم واجب المعاقبة. لا أحب الظهور في مواقف كهذه، خاصة بعد فوز كبير عندما يجب أن تكون العناوين الرئيسية عن ريال مدريد، لكن هذا ضروري".

لكن بريستياني نفى أي مخالفة في بيانه على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي جاء فيه: "أريد أن أوضح أنني لم أوجه في أي وقت من الأوقات إهانات عنصرية إلى فيني جونيور، الذي أسف لفهمه الخاطئ لما اعتقد أنه سمعه. لم أكن عنصريًا مع أي شخص وأنا آسف للتهديدات التي تلقيتها من لاعبي ريال مدريد".