بنفيكا يصدر بيانًا بشأن جيانلوكا بريستياني وسط تقارير تفيد بأن جناح بنفيكا اعترف باستخدامه عبارة عنصرية تجاه فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد

وقد نفى النادي البرتغالي، وفقًا لـ Sky Sports، التقارير التي تفيد بأن بريستياني أخبر زملائه في الفريق أنه استخدم عبارةعنصرية ضد فينيسيوس في مباراة الذهاب.

وجاء في بيان النادي: "ينفي نادي سبورتشو ليشبواه بنفيكا بشكل قاطع أن اللاعب بريستياني قد أبلغ الفريق أو إدارة النادي بأنه وجه إهانة عنصرية للاعب فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد.

وكما تم الإعلان عنه بالفعل، اعتذر اللاعب لزملائه عن الحادثة التي وقعت خلال المباراة ضد ريال مدريد، معربًا عن أسفه لضخامة الحادثة وعواقبها، ومؤكدًا للجميع، كما فعل منذ اللحظة الأولى، أنه ليس عنصريًا".

شوهد بريستياني وهو يغطي فمه بقميصه أثناء حديثه مع فينيسيوس خلال مباراة الذهاب الأسبوع الماضي. وسرعان ما أبلغ اللاعب البرازيلي الدولي الحكم فرانسوا ليتكسييه، الذي بدأ إجراءات مكافحة العنصرية، مما أدى إلى تأخير المباراة لمدة عشر دقائق قبل استئنافها. ودافع بنفيكا عن بريستياني، الذي أكد أن فينيسيوس أخطأ في فهم ما قاله، بينما ادعى المدير الفني جوزيه مورينيو بعد المباراة أن النادي البرتغالي لا يمكن أن يكون عنصريًا لأن أسطورة النادي أوزيبيو كان أسود البشرة. وقد تعرضت تعليقاته لانتقادات واسعة من قبل شخصيات بارزة في عالم كرة القدم الأوروبية.