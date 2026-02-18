AFP
بنفيكا يدافع علناً عن جيانلوكا بريستياني بعد مزاعم العنصرية من فينيسيوس جونيور التي أفسدت مباراة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد
بنفيكا يزعم أن أدلة الفيديو تبرئ لاعب الوسط
توقفت المباراة لمدة 10 دقائق تقريبًا بعد أن دخل فينيسيوس في مشادة كلامية حادة مع مشجعي بنفيكا أثناء احتفاله بهدفه الحاسم. وبينما كانت الفرق تستعد لعودة بنفيكا إلى وسط الملعب، ركض فينيسيوس إلى الحكم واتهم لاعب النادي البرتغالي جيانلوكا بريستياني باستخدام عبارات عنصرية.
في خطوة أثارت الدهشة في عالم كرة القدم نظراً لخطورة الاتهامات، نشر بنفيكا رسالة دعم على حسابه الرسمي على تويتر. شارك النادي نفي بريستياني السابق وأضاف تعليقاً لتوضيح موقفه بوضوح، كتب فيه: "معاً، إلى جانبكم".
ولم يكتف بنفيكا برسالة دعم بسيطة، بل ضاعف من جهوده بنشر مقطع فيديو يزعم أنه يبرئ لاعب الوسط البالغ من العمر 19 عامًا من أي مخالفة. يحاول النادي استخدام المقطع لإثبات أن لاعبي ريال مدريد الآخرين كانوا بعيدين جدًا بحيث لم يتمكنوا من سماع العبارة المسيئة التي أبلغوا عنها إلى حكام المباراة. أرفق الفريق البرتغالي المقطع بتعليق يقول: "كما تظهر الصور، نظراً للمسافة، لم يكن بإمكان لاعبي ريال مدريد سماع ما يزعمون أنهم سمعوا".
شوهد بريستياني وهو يغطي فمه بقميصه أثناء التبادل الحاد للكلمات، مما أدى إلى تعقيد مراجعة لقطات الكاميرا من قبل فريق الانضباط التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. على الرغم من عدم وجود أدلة واضحة على قراءة الشفاه، إلا أن الشهادات الصادرة عن غرفة ملابس ريال مدريد لا تزال متسقة وساطعة، وترسم صورة مختلفة تمامًا للأحداث التي وقعت على أرض الملعب.
نجوم ريال مدريد يتحدون خلف فينيسيوس جونيور
بينما يدعم بنفيكا لاعبه، يسود جو من اليقين والغضب في مدريد. وقد تقدم العديد من اللاعبين الرئيسيين في فريق لوس بلانكوس لتأكيد رواية فينيسيوس جونيور للأحداث، مدعين أنهم سمعوا إهانة محددة. قال أوريلين تشواميني إن لاعب بنفيكا نعت فينيسيوس بـ"القرد"، وهو تعليق ادعى كيليان مبابي أنه سمعه أيضًا. وبحسب ما ورد، غضب الفرنسي من الحادثة، حيث شوهد وهو يصرخ في وجه الأرجنتيني قائلاً: "أنت عنصري لعين".
كان الحادث خطيرًا لدرجة أنه أدى إلى تفعيل بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) الخاص بالعنصرية، مما تسبب في توقف المباراة مؤقتًا بينما حاول فينيسيوس جونيور مغادرة الملعب احتجاجًا. ومنذ ذلك الحين، حصل البرازيلي على دعم صريح من زملائه في الفريق ومديري النادي، الذين يطالبون الهيئة الإدارية باتخاذ أشد الإجراءات الممكنة.
مورينيو يدلي برأيه مع بدء التحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
وأضاف مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو مزيدًا من الإثارة إلى الموقف، حيث دخل في الجدل ودافع عن موقفه دون أن يهدئ الأمور. فقد أيد المدرب البرتغالي الأسطوري موقف ناديه وانتقد سلوك نجم ريال مدريد خلال المباراة. دافع مورينيو عن ناديه تمامًا بينما شكك في احتفال البرازيلي بالهدف - على الرغم من أنه قال إنه لا ينحاز إلى أي طرف. قوبل هذا التهرب بانتقادات من أولئك الذين يعتقدون أن التركيز يجب أن يظل منصبًا على مزاعم العنصرية فقط.
قال مورينيو: "رأيت شيئين مختلفين تمامًا. أريد أن أكون محايدًا، ولن أعلق على الأمر. هذا ما أخبرت [فينيكيوس] به بالضبط. أخبرته أنه عندما يسجل هدفًا كهذا، عليه أن يحتفل به ثم يعود إلى مكانه. عندما كان يتحدث عن العنصرية، أخبرته أن أعظم شخصية [إيوسيبيو] في تاريخ هذا النادي كانت سوداء البشرة.
"هذا النادي، آخر ما يمكن أن يكون عليه، هو عنصري. إذا كان في ذهنه شيء يتعلق بذلك - هذا في بنفيكا. أخبروني [فينيكيوس وجيانلوكا بريستياني] بأشياء مختلفة. لكنني لا أصدق هذا أو ذاك. أريد أن أكون مستقلاً".
تعليقات المعجبين تثير الجدل
ومع ذلك، في أعقاب تصريحات بنفيكا، لجأ عدد من المشجعين إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة صور ومقاطع فيديو تظهر فينيسيوس واقفًا بجانب بريستياني مباشرةً خلال مباراة دوري أبطال أوروبا المثيرة للجدل، بينما لا يبتعد زملاؤه في ريال مدريد كثيرًا عنهما. وأثارت هذه الصور الجدل مجددًا على الإنترنت، حيث انقسم المشجعون حول ما تصوره الصور وتداعياتها على الجدل الدائر حول المباراة.
يأتي المحتوى الذي شاركه المشجعون كتحدي مباشر لادعاء بنفيكا الرسمي بأن لاعب وسطه الشاب كان بعيدًا عن نجوم ريال مدريد الآخرين وقت وقوع الحادث. أضاف التناقض الواضح بين رواية النادي للأحداث والأدلة المرئية التي قدمها المشجعون مزيدًا من التوتر إلى الوضع المتوتر بالفعل، مما أدى إلى اشتداد النقاشات عبر المنتديات ومنصات التواصل الاجتماعي ومجتمعات مشجعي كرة القدم.
