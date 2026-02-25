Getty Images Sport
ترجمه
بنفيكا يخسر استئنافًا ضد إيقاف جيانلوكا بريستياني في مباراة دوري أبطال أوروبا الحاسمة ضد ريال مدريد
بريستياني متهم بالإساءة العنصرية إلى فينيسيوس
شوهد بريستياني وهو يغطي فمه بقميصه أثناء حديثه مع فينيسيوس خلال مباراة الذهاب الأسبوع الماضي. سارع اللاعب البرازيلي الدولي إلى إخطار الحكم فرانسوا ليتكسييه، الذي بدأ في تطبيق بروتوكول مكافحة العنصرية، مما أدى إلى تأخير المباراة لمدة عشر دقائق قبل استئنافها.
دافع بنفيكا عن بريستياني، الذي أكد أن فينيسيوس أخطأ في فهم ما قاله، بينما قال المدير الفني جوزيه مورينيو بعد المباراة إن النادي البرتغالي لا يمكن أن يكون عنصريًا لأن أسطورة النادي أوزيبيو كان أسود البشرة. وقد تعرضت تعليقاته لانتقادات واسعة من قبل شخصيات بارزة في عالم كرة القدم الأوروبية.
يوم الثلاثاء، أفادت التقارير أن دفاع بريستياني سيكون أنه استخدم لغة معادية للمثليين وليس عبارات عنصرية، زاعمًا أن فينيسيوس استفزه عندما سخر منه بسبب طوله. لا تزال مثل هذه اللغة مدرجة في قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لمكافحة التمييز، وتؤدي إلى إيقاف شديد إذا ثبتت إدانة الشخص.
- AFP
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يرفض استئناف بنفيكا
وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "تم رفض الاستئناف المقدم من نادي بنفيكا. وبالتالي، تم تأكيد قرار هيئة الرقابة والأخلاقيات والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الصادر في 23 فبراير 2026.
يظل السيد جيانلوكا بريستياني موقوفًا مؤقتًا عن المشاركة في المباراة التالية في مسابقة الأندية الأوروبية التي كان سيكون مؤهلاً للمشاركة فيها".
الجناح الأرجنتيني تدرب في البرنابيو رغم الحظر
هذا القرار يعني أن بريستياني لن يشارك في مباراة الإياب، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان سيحضر المباراة في ملعب البرنابيو.
وكان الجناح قد تدرب مع زملائه في ملعب ريال مدريد قبل المباراة، لكنه لم يشارك في فوز بنفيكا 3-0 على AVS Futebol SAD يوم السبت الماضي.
وقد أبدى عدد من لاعبي ريال مدريد دعمهم لفينيسيوس في أعقاب الحادث مباشرة، بينما حث المدير الفني ألفارو أربيلوا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) على إرسال رسالة قوية في مكافحة العنصرية.
وقال: "لدينا فرصة رائعة لتسجيل نقطة تحول في مكافحة العنصرية. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، الذي لطالما كان رائدًا في مكافحة العنصرية، لديه الفرصة لفعل ما هو أكثر من مجرد تركها كشعار أو لافتة جميلة قبل المباريات. ولنأمل - أو بالأحرى، آمل - أن يغتنموا هذه الفرصة.
"كما قلنا، وكما قلت... عن اللعب بمستوى عالٍ، وتقديم أداء رائع. عن القيام بالأمور بشكل صحيح على أرض الملعب وتقديم أداء رائع حتى نتمكن من الفوز بالمباراة. هذا هو ما نركز عليه أكثر. هذا هو ما نضع فيه كل طاقتنا وجهدنا. وهذا ما نريد أن نراه غدًا. الباقي، بالطبع، لا يهمنا. أو على الأقل، ليس من شأننا اتخاذ مثل هذه القرارات. هذا من شأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".
إعلان