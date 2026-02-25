بنفيكا يخسر استئنافًا ضد إيقاف جيانلوكا بريستياني في مباراة دوري أبطال أوروبا الحاسمة ضد ريال مدريد

شوهد بريستياني وهو يغطي فمه بقميصه أثناء حديثه مع فينيسيوس خلال مباراة الذهاب الأسبوع الماضي. سارع اللاعب البرازيلي الدولي إلى إخطار الحكم فرانسوا ليتكسييه، الذي بدأ في تطبيق بروتوكول مكافحة العنصرية، مما أدى إلى تأخير المباراة لمدة عشر دقائق قبل استئنافها.

دافع بنفيكا عن بريستياني، الذي أكد أن فينيسيوس أخطأ في فهم ما قاله، بينما قال المدير الفني جوزيه مورينيو بعد المباراة إن النادي البرتغالي لا يمكن أن يكون عنصريًا لأن أسطورة النادي أوزيبيو كان أسود البشرة. وقد تعرضت تعليقاته لانتقادات واسعة من قبل شخصيات بارزة في عالم كرة القدم الأوروبية.

يوم الثلاثاء، أفادت التقارير أن دفاع بريستياني سيكون أنه استخدم لغة معادية للمثليين وليس عبارات عنصرية، زاعمًا أن فينيسيوس استفزه عندما سخر منه بسبب طوله. لا تزال مثل هذه اللغة مدرجة في قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لمكافحة التمييز، وتؤدي إلى إيقاف شديد إذا ثبتت إدانة الشخص.