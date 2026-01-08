"أداء فظيع وفعلنا كل شيء لنخسر" .. نجم برشلونة السابق يتسبب في غضب جوزيه مورينيو بكأس الرابطة البرتغالية!

تلقى بنفيكا، مساء الأربعاء أول صدمة كبرى منذ تولي جوزيه مورينيو قيادة الفريق في سبتمبر الماضي، بعدما سقط بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام سبورتينج براجا على ملعب الدكتور ماجالهايش بيسوا، ضمن نصف نهائي كأس الرابطة البرتغالية.

وودّع النسور أول ألقاب الموسم، وكان باو فيكتور أحد أبرز أسباب هذا الإخفاق بالنسبة للمدرب البرتغالي.

اللاعب السابق لبرشلونة واصل عقدته لبنفيكا، بعدما سبق أن هز شباكه في 28 ديسمبر الماضي خلال الجولة 16 من الدوري البرتغالي، قبل أن يعود ويؤكد تفوقه على فريق مورينيو.

وسجل فيكتور الهدف الأول في الانتصار العريض لبراجا في مدينة ليريا، التي تحتضن منافسات "الفاينال فور"، قبل أن يضيف زالازار ولاجربيلكه الهدفين الثاني والثالث.

واكتفى بافليديس بتقليص الفارق من ركلة جزاء، دون أن يكون ذلك كافيًا.