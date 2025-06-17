بنفيكا وبوكا جونيورز | دي ماريا "ابن العشرين" يشارك أوتاميندي في تدمير أحلام 51% من شعب الأرجنتين!

3 كروت حمراء لم تفقد المباراة متعتها..

تحت أنظار الأسطورة خوان رومان ريكيلمي، رئيس نادي بوكا جونيورز، فرط الفريق الأرجنتيني في فرصة ذهبية لتحقيق انتصارًا مهمًا أمام بنفيكا البرتغالي في مستهل مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية 2025.

وعاد بنفيكا بقيادة الثنائي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا ونيكولاس أوتاميندي، من تأخر بهدفين ليتعادل مع بوكا جونيورز الأرجنتيني (2-2)، فجر اليوم الثلاثاء على ملعب هارد روك ستاديوم، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في البطولة المقامة بالولايات المتحدة.

وترصد النسخة العربية من "جول" أبرز أحداث مباراة بوكا جونيورز وبنفيكا في كأس العالم للأندية..