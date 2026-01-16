بنزيما يقلل من حدة أزمات كونسيساو قبل لقاء الاتفاق .. وبديل فابينيو صداع في رأسه!

أعاد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، المالي محمدو دومبيا إلى حساباته الفنية، تمهيدًا للزج به في مواجهة الاتفاق المقبلة.

ويستضيف الاتحاد نظيره الاتفاق، في المباراة المقررة مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

ويحتل فريق الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 27 نقطة، ويسعى إلى استعادة توازنه وتحقيق الفوز أمام الاتفاق من أجل الاقتراب أكثر من المراكز المتقدمة في المنافسة.