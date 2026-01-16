Al Ittihad v Al Shabab: Saudi King's CupGetty Images Sport
محمد سعيد

بنزيما يقلل من حدة أزمات كونسيساو قبل لقاء الاتفاق .. وبديل فابينيو صداع في رأسه!

العميد يستعيد خدمات دومبيا بعد انتهاء مشاركته في الكان

أعاد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، المالي محمدو دومبيا إلى حساباته الفنية، تمهيدًا للزج به في مواجهة الاتفاق المقبلة.

ويستضيف الاتحاد نظيره الاتفاق، في المباراة المقررة مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

ويحتل فريق الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 27 نقطة، ويسعى إلى استعادة توازنه وتحقيق الفوز أمام الاتفاق من أجل الاقتراب أكثر من المراكز المتقدمة في المنافسة.  

  • عودة دومبيا إلى الاتحاد وموقف بنزيما

    جاء قرار كونسيساو، بعد أن أنهى دومبيا مشاركته الدولية مع منتخب مالي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًا بالمغرب، ليصبح خيارًا متاحًا أمام الجهاز الفني خلال مباراة الاتفاق في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق.  

    وأوضح مصدر خاص لصحيفة "الرياضية"، أن كونسيساو حسم خلال التدريب الأخير، الذي أقيم مساء الخميس، موقف مشاركة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية أجبرت الجهاز الفني على استبداله في الشوط الثاني من مواجهة ضمك الأخيرة.

    وشارك بنزيما في المران بشكل طبيعي، ليريح الجهاز الفني من القلق بشأن نقص الصفوف قبل مواجهة الاتحاد، حيث سيكون المهاجم الفرنسي جاهزًا لقيادة هجوم العميد الليلة.

  • Fabinho IttihadGetty

    لغز بديل فابينيو أمام الاتفاق

    في سياق متصل، أكد مصدر لصحيفة "الرياضية"، أن المدرب البرتغالي في حيرة من أمره بشأن تجهيز البديل المناسب لتعويض غياب البرازيلي فابينيو، الذي لن يكون متاحا في اللقاء بعد حصوله على بطاقة حمراء في المباراة الماضية.  

    كما يواصل لاعب الوسط فيصل الغامدي برنامجه التأهيلي، حيث اكتفى بالجري حول الملعب خلال الحصص التدريبية الأخيرة، بعد إصابته في العضلة الخلفية التي أبعدته عن المشاركة في المباريات الماضية، فيما يترقب الجهاز الطبي والفني اكتمال جاهزيته خلال الفترة المقبلة.

  • فابينيو مع الاتحاد

    المسيرة الاحترافية لفابينيو بدأت خارج البرازيل منذ موسم 2012/13، حين غادر فريق الشباب في فلومينينسي لينضم إلى ريو آفي البرتغالي، قبل أن يشق طريقه نحو أوروبا من بوابة موناكو الفرنسي ويصل إلى قمة المجد مع ليفربول، حيث حقق العديد من البطولات الكبرى.

    وشهد موسم 2024-2025، عودة فابينيو للتألق بشكل لافت مع الاتحاد، حيث قدم أداء نال استحسانًا من الجميع، وساهم في تتويج النمور بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

    وخلال الموسم الجاري 2025-2026، شارك اللاعب في 22 مباراة بقميص الاتحاد، سجل خلالها هدفًا وصنع هدفين لزملائه، بمجموع 1435 دقيقة لعب، ليؤكد حضوره كلاعب مؤثر في خط الوسط.

    وفي تصريحات صحفية سابقة، فابينيو قال عن وضعيته مع الاتحاد حاليًا: "أنا بخير، وهذا موسمي الثالث هنا، أول موسمين كانا مختلفين تمامًا، الموسم الماضي كان رائعًا لأننا فزنا بالدوري والكأس".

    وأضاف: "هذا الموسم بدأ بصعوبة بسبب تغيير المدرب، لكن الآن لدينا ديناميكية أفضل مع سيرجيو كونسيساو".

    وعن تطور الدوري السعودي قال فابينيو: "تطورت كثيرًا، وهذا يظهر في المباريات ومستوى الفرق الأخرى، وفي الموسم الأول لم يكن هناك هذا العدد من الفرق القوية، أما الموسم الماضي فكانت الفرق أكثر جاهزية وتدعيمًا، الهدف أن يصبح الدوري أكثر تنافسية".

  • مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 14 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 8 انتصارات، مقابل ثلاثة تعادلات ومثلها في الهزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

