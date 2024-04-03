بميسي أو دونه إنتر ميامى كما هو!.. 6 دروس إيجابية من غياب النجم الأرجنتينى

كيف أثر غياب ميسي على إنتر ميامى؟

من المقرر أن يعود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للمشاركة مع فريقه إنتر ميامى غدًا الخميس ضد مونتيري بعد غيابه عن آخر أربع مباريات في الدوري الأمريكي بسبب الإصابة.

ومر الآن شهر منذ مشاركة ميسي، فى أخر مباراة بالدوري الأمريكي، وقد يصبح جاهزًا للمشاركة مع فريقه فى ربع نهائي بطولة كأس أبطال الكونكاكاف غدًا الخميس ضد فريق مونتيري المكسيكي القوى.

ويهتم الجميع حاليًا بمباريات إنتر ميامى، لسبب واحد فقط وهو رغبتهم فى مشاهدة ليونيل ميسي، ورغم امتلاك الفريق نجومًا أخرين مثل لويس سواريز ولاعبي برشلونة السابقين لكن النجم الأرجنتيني ظاهرة لم تتكرر سابقًا فى الدوري الأمريكي.

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ومنذ آخر مشاركة لميسي، في الدوري الأمريكي مع إنتر ميامى والتي سحق فيها غريمه أورلاندو سيتي بنتيجة 5-0، لعب الفريق أربع مباريات دونه وحصلوا منهم على أربع نقاط فقط، حيث حققوا الفوز على دي سي يونايتد وتعادلوا مع فريق نيويورك، وخسروا أمام مونتريال وفريق نيويورك ريد بولز.

وعانى فريق إنتر ميامى بشدة من افتقاد ميسي، ولكن ظهر أيضًا بعض الإيجابيات وراء غياب النجم الأرجنتيني، ويرصد موقع "جول" فى التقرير التالى 6 دروس تعلمها فريق ميامى من إصابة ميسي وغيابه على النحو التالى:-