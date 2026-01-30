Goal.com
علي رفعت

حكموا له بمعاش إعاقة 1600 يورو.. سابقة تاريخية للاعب ليفربول المعتزل!

اعتبروا إصاباته المتراكمة إعاقة دائمة!

في الوقت الذي يستعد فيه نادي أتلتيك بيلباو لخوض غمار واحدة من أهم مواجهاته المرتقبة في ديربي الباسك ضد ريال سوسييداد، هزَّت أروقة المحكمة العليا للعدل في إقليم الباسك الأوساط الرياضية بقرار لم يسبق له مثيل.

حيث تم الاعتراف بحق المدافع واللاعب السابق للفريق، ميكل سان خوسيه، في تلقي معاش شهري مدى الحياة بسبب عجز بدني دائم ناتج عن ممارسة كرة القدم. 

هذا القرار بحسب وصف "موندو ديبورتيفو" لا يمثل انتصاراً شخصياً للاعب فحسب، بل يضع المنظومة الرياضية والتأمينية في إسبانيا أمام تحدٍ حقيقي، حيث اعتبرت المحكمة أن الإصابات التي تراكمت في جسد سان خوسيه على مدار سنوات دفاعه عن قميص أسود الباسك قد جعلته غير قادر على الاستمرار في مهنته الاحترافية، وهو ما يستوجب تعويضاً مادياً من الضمان الاجتماعي يقدر بنحو 1600 يورو شهرياً.

  • تفاصيل المعركة القانونية وحالة الجسد المنهك

    بدأت الحكاية حين قرر سان خوسيه تعليق حذائه في عام 2022 بناءً على نصائح طبية صارمة، بعد أن خاض مئات المباريات بقميص أتلتيك بيلباو وليفربول الإنجليزي.

    لم يكن الاعتزال مجرد قرار رياضي، بل كان هروباً من آلام مزمنة كشفت عنها الفحوصات الطبية الدقيقة، حيث تبين إصابة اللاعب بانزلاقات غضروفية متعددة في الرقبة والظهر، بالإضافة إلى تآكل في الفقرات وتضيق في القناة الشوكية.

    ورغم محاولات مصلحة الضمان الاجتماعي الإسبانية للطعن في حق اللاعب، بحجة أن الاعتزال في سن الـ33 هو أمر طبيعي للرياضيين، إلا أن المحكمة رأت أن تضافر هذه الإصابات معاً خلق حالة من العجز الكلي التي تتنافى مع المتطلبات البدنية القاسية لكرة القدم الاحترافية، مما جعل سان خوسيه يحصل على حكم تاريخي يضمن له راتب 1600 يورو كمعاش إعاقة دائم.

    • إعلان

  • مخاوف من "كارثة" تأمينية ورأي قضائي معارض

    هذا الحكم لم يمر دون جدل واسع تحت قبة المحكمة، فقد سجل رئيس المحكمة، بابلو سيسما، رأياً معارضاً حذّر فيه من أن اعتبار الإصابات العادية للاعبي الكرة عجزاً قد يؤدي إلى سيل من المطالبات المماثلة.

    القاضي سيسما رأى أن مهنة لاعب الكرة مؤقتة بطبيعتها، وأن فتح الباب لمثل هذه المعاشات قد يجعل كل لاعب يعتزل في سن الثلاثين يطالب الدولة بمعاش إعاقة، وهو ما قد يشكل ضغطاً هائلاً على الميزانيات العامة. 

    ومع ذلك، انتصرت الأغلبية في المحكمة لمبدأ حماية اللاعب الذي استهلكت الملاعب جسده في سبيل النادي والمنتخب، بانتظار ما ستسفر عنه جولات الاستئناف القادمة أمام المحكمة العليا الإسبانية.

  • أتلتيك بيلباو بين صدمة الحكم وطموحات الدوري

    وبينما يتصدر اسم سان خوسيه العناوين القانونية، يحاول فريقه السابق أتلتيك بيلباو التركيز على مساره في الدوري الإسباني لموسم 2025-2026. 

    الفريق الباسكي يحتل حالياً المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة من 21 مباراة، في موسم يشهد منافسة شرسة وصعوداً وهبوطاً في النتائج. 

    الفريق، الذي يعتمد دائماً على أبناء إقليمه فقط، يسعى لتحسين مركزه والابتعاد عن مناطق الوسط المزدحمة، حيث يطارد مراكز متقدمة تليق بتاريخ سان ماميس العريق.

  • ديربي الباسك المرتقب.. المواجهة القادمة

    الأنظار كلها تتجه الآن نحو ملعب سان ماميس حيث يستعد أتلتيك بيلباو لاستضافة غريمه التقليدي ريال سوسيداد في ديربي الباسك يوم الأحد.

    هذه المباراة لا تمثل فقط صراعاً على النقاط الثلاث، بل هي مواجهة لرد الاعتبار وتعزيز الروح القتالية للفريق الذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته الأخيرة بالدوري. 

