بعد 15 سنة .. أتلتيكو مدريد يقرر إقالة سيميوني!

الأرجنتيني وعلاقة طويلة الأمد مع العملاق المدريد

وفقًا لمعلومات قناة Sky، يفكر النادي الإسباني في الاستغناء عن المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 55 عامًا في الصيف المقبل والبدء من جديد تحت قيادة مدرب آخر.

  • أتلتيكو يحسم مصير سيميوني

    من ناحية، يقال إن هناك توترًا في العلاقة بين سيميوني والمدير الرياضي ماتيو أليماني، ومن ناحية أخرى، فإن الأداء المتقلب للفريق المدريدي في الموسم الحالي يثير قلق الملاك الجدد.

    في الدوري، يحتل أتلتيكو المركز الثالث خلف ريال مدريد وبرشلونة، بفارق ستة وسبعة نقاط على التوالي عن الثنائي المتصدر. وكان أداء الروخيبلانكوس ضعيفًا أيضًا في دوري أبطال أوروبا، حيث خسروا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بنتيجة 1-2 أمام فريق بودو جليمت، مما أدى إلى فقدانهم فرصة الوصول إلى دور ال16، وسيضطرون الآن إلى خوض مباريات التصفيات.

    وذكرت قناة "سكاي" أن مارسيلينو من فياريال أو أندوني إيراولا من بورنموث أبرز المرشحين لخلافة سيميوني في أتلتيكو مدريد.

  • أتلتيكو مدريد والنجاحات مع سيميوني

    عقد سيميوني مع أتلتيكو ساري المفعول حتى 30 يونيو 2027. تولى الأرجنتيني منصبه قبل ما يقرب من 15 عامًا، في 23 ديسمبر 2011، وقاد الفريق المدريدي إلى الفوز ببطولتي دوري إسباني، ولقبين في الدوري الأوروبي، وكأس إسبانيا.

    بالإضافة إلى ذلك، وصل النادي بقيادة المدرب البالغ من العمر 55 عامًا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين (2014 و2016)، لكنه خسر في المرتين بفارق ضئيل أمام غريمه اللدود ريال مدريد.

  • سيميوني: محطات مسيرته المهنية كمدرب

    الفترةالنادي
    2006نادي راسينج
    2008ريفر بليت
    2009سان لورينزو
    2011 كاتانيا 
    2011نادي راسينج
    2011-حتى الآنأتلتيكو مدريد
