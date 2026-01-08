بعد مخاوف تجديد إصابة الركبة .. تير شتيجن يعود إلى جدة وتحديد موقفه من نهائي كأس السوبر

عاش مارك تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، أيام من القلق والتوتر، بعد شعوره ببعض الآلام في الركبة، أثناء تواجده مع الفريق الكتالوني، في المملكة العربية السعودية، لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني، بمشاركة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، وأتلتيك بيلباو.

ويوم الثلاثاء الماضي، شعر الحارس الألماني ببعض الألم، في ركبته التي خضع فيها لعملية جراحية مؤخرًا، مما دفعه إلى الرحيل عن جدة، والعودة إلى إسبانيا للخضوع للفحص الطبي من قبل الطبيب الذي أجرى له الجراحة.