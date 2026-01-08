ter StegenGetty Images
بعد مخاوف تجديد إصابة الركبة .. تير شتيجن يعود إلى جدة وتحديد موقفه من نهائي كأس السوبر

تير شتيجن يعود إلى السعودية...

عاش مارك تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، أيام من القلق والتوتر، بعد شعوره ببعض الآلام في الركبة، أثناء تواجده مع الفريق الكتالوني، في المملكة العربية السعودية، لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني، بمشاركة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، وأتلتيك بيلباو.

ويوم الثلاثاء الماضي، شعر الحارس الألماني ببعض الألم، في ركبته التي خضع فيها لعملية جراحية مؤخرًا، مما دفعه إلى الرحيل عن جدة، والعودة إلى إسبانيا للخضوع للفحص الطبي من قبل الطبيب الذي أجرى له الجراحة.

    أنباء سارة

    وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نتيجة الفحص جاءت جيدة، وتبين أن الأمر ليس خطيرًا، وعاد إلى مقر تدريبات برشلونة، اليوم الخميس في مدينة جوان جامبر الرياضية.

    ومن جانبه أوضح شتيجن، مساء اليوم أنه سيعود إلى بعثة الفريق، للمشاركة في نهائي كأس السوبر، وأشارت صحيفة "سبورت" أنه من المنتظر أن يسافر معه الثنائي جافي، وأندرياس كريستينسن، الغائبان بسبب الإصابة.

  • برشلونة في انتظار الفائز من الديربي

    وكان برشلونة، قد نجح في حجز مقعده بالمباراة النهائية التي يستضيفها ملعب الإنماء، يوم الأحد المقبل، بعد فوزه على أتلتيك بيلباو، مساء يوم أمس الأربعاء، وفي انتظار الفائز، من مواجهة ريال مدريد، وأتلتيكو، مساء اليوم في نصف النهائي الآخر.

    وقدم لاعبو المدرب هانز فليك، مباراة مميزة أمام بيلباو، سيطروا على كافة مجرياتها، ونجح رافينيا، في تسجيل هدفين، بينما سجل كل من روني بردغجي، فيران توريس، فيرمين لوبيز، هدف لكل لاعب.

  • شهر الحسم

    ارتبط الحارس الألماني، بالرحيل عن صفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بسبب الحصول على فرصة للمشاركة بشكل أساسي، ووفقًا للتقارير الصحفية فإن جيرونا، أبرز الأسماء المهتمة بالتعاقد مع تير شتيجن، لتعويض رحيل حارسه ليفاكوفيتش، لكن العائق الأكبر يتمثل في راتب الحارس الضخم، مما يجعل الإعارة الحل الأكثر واقعية، بشرط أن يتحمل برشلونة جزءًا كبيرًا من التكلفة أو يقدّم اللاعب تنازلات مالية.

    جيرونا في رهانه على رغبة تير شتيجن في العودة للمشاركة أساسيًا لضمان مقعده في كأس العالم المقبلة، وهو أمر لا يبدو مضمونًا حاليًا داخل برشلونة في ظل اعتماد هانسي فليك على جوان جارسيا وتألقه المستمر.

    كما يمثل القرب الجغرافي بين برشلونة وجيرونا عامل إغراء إضافيًا، إذ يسمح للحارس بالحفاظ على استقراره العائلي دون الانتقال لدوري آخر. وفي المقابل، يبدو برشلونة مستعدًا لمنح تسهيلات مالية كبيرة للتخلص من “الصداع” المرتبط بوضع اللاعب وضغوطه المستمرة للعب، مفضّلًا خسارة مالية آنية مقابل تقليل الضغوط الفنية والإعلامية، بدل انتظار الصيف لبيع عقده بشكل أفضل. في حال تمت الصفقة، فإن ميشيل مدرب جيرونا مستعد لمنح تير شتيجن دور الحارس الأساسي فورًا لدعم الفريق في صراعه داخل الليجا.

    آخر تطورات المفاوضات مع برشلونة

    صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أوضحت اليوم الخميس أن وضع تير شتيجن الصحي لم يؤثر أبدًا على مفاوضات انتقاله إلى جيرونا، حيث مازالت تلك المفاوضات متواصلة بين الناديين لمحاولة التوصل لاتفاق نهائي.

    وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الخطوة تحمل العديد من الإيجابيات للاعب، أبرزها اللعب أساسيًا مما يحافظ له على فرصة التواجد مع منتخب ألمانيا في نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، بجانب قرب مدينة جيرونا من برشلونة مما يمنحه فرصة أفضل للتوازن بين حياته المهنية والأسرية، حيث تمثل رؤية أطفاله باستمرار أولوية كبيرة بالنسبة له.

    وأوضحت موندو ديبورتيفو أن الأمر يتوقف حاليًا على موافقة اللاعب نفسه على تلك الخطوة، حيث لم يتخذ قراره بعد ومازال يُقيم جميع الخيارات خاصة خيار البقاء في كتالونيا والقتال على فرصه للعب، رغم أنها تبدو معدومة نظرًا لحالة التألق المذهلة التي يعيشها الحارس جوان جارسيا.

    وأتمت الصحيفة تقريرها بأن المهم والمؤكد أن الإصابة الأخيرة لا تُشكل عائقًا في المفاوضات بين برشلونة وجيرونا، وهو ما منح الفريقين شعورًا كبيرًا بالارتياح بعد القلق الكبير عقب الإعلان عن الإصابة وخروج اللاعب من قائمة كأس السوبر.

