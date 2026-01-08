بعد مخاوف تجديد إصابة الركبة .. تير شتيجن يعود إلى جدة وتحديد موقفه من نهائي كأس السوبر

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أوضحت اليوم الخميس أن وضع تير شتيجن الصحي لم يؤثر أبدًا على مفاوضات انتقاله إلى جيرونا، حيث مازالت تلك المفاوضات متواصلة بين الناديين لمحاولة التوصل لاتفاق نهائي.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الخطوة تحمل العديد من الإيجابيات للاعب، أبرزها اللعب أساسيًا مما يحافظ له على فرصة التواجد مع منتخب ألمانيا في نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، بجانب قرب مدينة جيرونا من برشلونة مما يمنحه فرصة أفضل للتوازن بين حياته المهنية والأسرية، حيث تمثل رؤية أطفاله باستمرار أولوية كبيرة بالنسبة له.
وأوضحت موندو ديبورتيفو أن الأمر يتوقف حاليًا على موافقة اللاعب نفسه على تلك الخطوة، حيث لم يتخذ قراره بعد ومازال يُقيم جميع الخيارات خاصة خيار البقاء في كتالونيا والقتال على فرصه للعب، رغم أنها تبدو معدومة نظرًا لحالة التألق المذهلة التي يعيشها الحارس جوان جارسيا.
وأتمت الصحيفة تقريرها بأن المهم والمؤكد أن الإصابة الأخيرة لا تُشكل عائقًا في المفاوضات بين برشلونة وجيرونا، وهو ما منح الفريقين شعورًا كبيرًا بالارتياح بعد القلق الكبير عقب الإعلان عن الإصابة وخروج اللاعب من قائمة كأس السوبر.