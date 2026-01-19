بعد رسالته إلى نيمار .. بيكيه يكشف موقف ميسي من الالتحاق بدوري الملوك

بينما ظل متحفظًا بشأن ميسي، لم يخف بيكيه رغبته في جذب المزيد من الأسماء الشهيرة إلى دوري الملوك. وأضاف اللاعب الدولي الإسباني السابق: "لقد كنت محظوظًا بما يكفي لأتمكن من اللعب مع أفضل اللاعبين في العالم. مع جميع أنواع الزملاء. ستكون هناك دائمًا فرصة لهم للمشاركة. عندما تلعب، يكون الأمر أكثر تعقيدًا، ولكن عندما تنهي مسيرتك، يكون الأمر مختلفًا".

وقد سبق أن تحدث عن إمكانية توجيه دعوة إلى ميسي، الذي يلعب حاليًا في الولايات المتحدة مع بطل كأس MLS إنتر ميامي، ووقع عقدًا جديدًا حتى عام 2028: "نحن نحاول جذب جميع الأساطير الكبار من عالم كرة القدم التقليدية. وميسي هو الأعظم بينهم جميعًا. في الوقت الحالي، لا يزال لاعبًا نشطًا، ويلعب لإنتر ميامي. ولكن عندما يتقاعد، قد تتاح لنا الفرصة لدعوته".

وقد ردد المهاجم السابق لمانشستر سيتي وبرشلونة سيرخيو أجويرو، الذي يشغل منصب رئيس أحد فروع دوري الملوك العالمي - إلى جانب نيمار وروبرت ليفاندوفسكي - صدى مشاعر بيكيه عندما قال عن زميله الأرجنتيني ميسي: "لم نتحدث عن ذلك. أعتقد أن الأمر معقد بعض الشيء في الوقت الحالي بسبب الجدول الزمني، لكنني آمل أن يلعب معنا يوماً ما. لقد لعب العديد من النجوم ويرغب المزيد في الانضمام إلينا. لقد رأينا تشيتشاريتو [خافيير هيرنانديز] ورونالدينيو و[أندريا] بيرلو و[أندري] شيفتشينكو و[إيكر] كاسياس يلعبون مع بعض الفرق الأخرى.

وأضاف: ""هناك الكثير من اللاعبين الراغبين [في تمثيل كونيسبورتس]، لكن من الواضح أنه بسبب التوقيت والمسافات، لم يكن ذلك ممكنًا للكثير منهم، لكن هناك العديد من اللاعبين السابقين المهتمين باللعب. الأمر يتعلق فقط بإيجاد التواريخ المناسبة".