التزم ماركوس كروش، المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت الصمت عندما سئل عن إمكانية التعاقد مع تشابي ألونسو، لقيادة الفريق فنيًا في الفترة القادمة، حيث لم يرغب المدير الرياضي في الكشف عن أي تفاصيل بشأن مسألة المدرب يوم الاثنين في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين.
بعد رحيله عن ريال مدريد.. آينتراخت فرانكفورت يكشف حقيقة التعاقد مع تشابي ألونسو
ما القصة؟
بعد أن تقدم دينو توبمولر، باستقالته من كمدير فني لآينتراخت فرانكفورت يوم الأحد، بدأت بالطبع عملية البحث عن خليفة له على قدم وساق. وسيتولى المسؤولية مؤقتًا مدرب فريق تحت 21 عامًا دينيس شميت ومدرب فريق تحت 19 عامًا وأيقونة النادي ألكسندر ماير.
"المزاج يتحول دائمًا إلى الإيجابية عندما تكون ناجحًا،دينيس شميت هو المدرب حتى إشعار آخر. لا يوجد ما يمكن قوله أكثر من ذلك"، هذا كل ما قاله كروش.
التعاقد مع ألونسو لن يكون واقعيًا
وقد ذكرت صحيفة "بيلد" أن كروش يسعى لإجراء محادثة مع ألونسو الذي رحل مؤخرًا من تدريب ريال مدريد. إلا أنه في الوقت الحالي سيكون التعاقد مع المدرب الإسباني، أمر غير مرجح.
وأشارت التقارير أن تولي ماركو روزه، لمنصب المدير الفني لفرانكفورت سيكون أكثر واقعية، حيث أن المدرب السابق لبروسيا مونشنجلادباخ ولايبزيج وبورووسيا دورتموند يعرف الدوري الألماني جيدًا. في جلادباخ، أثبت بين عامي 2019 و2021 أنه قادر على مساعدة فريق موهوب على تحقيق الخطوة التالية، عندما قاد الفرسان إلى دوري أبطال أوروبا وتحدى ريال مدريد هناك.
فقد كشف كروش أن المدرب الجديد يجب أن يتمتع بخبرة في البطولات الأوروبية، "وأن يلعب كرة قدم هجومية وجريئة - ومن ناحية أخرى، أن يطور اللاعبين".
أهداف هامة في الانتظار
هناك أسماء أخرى ترددها وسائل الإعلام، مثل إدين تيرزيتش أو روجر شميدت. وقد ذكر كروش بشكل عابر أنه عمل مع الأخير في باير ليفركوزن. لكنه لم يسمح بأكثر من التفسيرات والتخيلات.
في المقابل، كان واضحًا بشأن ما يريد تحقيقه هذا الموسم. قال كروش: "لا يزال لدينا مباراتان في دوري أبطال أوروبا. لا يزال لدينا فرصة للوصول إلى مرحلة خروج المغلوب".
وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، لا يزال أمامنا تقريبًا الدور الثاني الكامل في الدوري الألماني لمواصلة السعي نحو هدفنا، وهو المشاركة في المسابقات الدولية".