بعد حسم مصير مبابي .. نيمار وهالاند وصفقات "مملة" أشبه بالمسلسلات التركي!

صفقات أشبه بالمسلسلات التركي، بلا نهاية!!

وأخيرًا وبعد سنوات طويلة من المفاوضات، حسم ريال مدريد، صفقة كيليان مبابي، وأعلن التعاقد معه، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان.

وبدأت مفاوضات ريال مدريد، مع مبابي منذ أن كان في لاعبًا في صفوف موناكو، قبل أن ينضم إلى باريس، وحتى بعد وصوله للفريق العاصمي، حاولت إدارة الميرينجي ضم اللاعب في أكثر من مرة وكان قريبًا في صيف 2022، ولكن بشكل درامي تعثرت الصفقة في الوقت القاتل.

انضمام مبابي إلى ريال مدريد، ينضم لمجموعة طويلة من الصفقات التي طالت وتعقدت وتعددت فصولها لتتحول إلى ما يشبه المسلسلات التركية التي تستمر أحياناً لمئات الحلقات.