بعد جلسة ممثلي اللاعب مع ديكو .. إجازة مفتوحة لأراوخو مع برشلونة بناء على طلبه

بعد طرده في هزيمة برشلونة 3-0 أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، غاب أراوخو عن المباراة التي فاز فيها فريقه على ألافيس ليتصدر الدوري الإسباني.

ساعد هدفان من داني أولمو وهدف من لامين يامال فريق المدرب فليك على الصعود إلى القمة متقدماً على ريال مدريد، الذي بقي في المركز الثاني بعد تعادله 1-1 مع جيرونا يوم الأحد.

ومع ذلك، غاب أراوخو عن فوز برشلونة المهم على ألافيس، حيث اضطر الظهير الأيسر جيرارد مارتين إلى اللعب في مركز الدفاع إلى جانب الشاب باو كوبارسي.