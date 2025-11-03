FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
بلال محمد

بعد ثلاثية إلتشي .. دعم دفاعي لبرشلونة قبل دوري الأبطال وفليك يعتمد على موهبة جديدة!

أنباء سارة من تدريبات برشلونة...

عاد الأمل لتدريبات نادي برشلونة يوم الإثنين، عندما استأنف الفريق الأول تدريباته في مدينة خوان جامبر الرياضية بمعنويات مرتفعة، يأتي هذا الاستئناف بعد الانتصار الهام الذي حققه الفريق في الدوري الإسباني على حساب نادي إلتشي، لتبدأ كتيبة المدرب الألماني هانز فليك الاستعدادات الفورية للمواجهة الأوروبية المقبلة.

يتجه الفريق الكتالوني إلى بلجيكا لملاقاة كلوب بروج ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وشهدت الحصة التدريبية أخبارًا سارة للمدرب فليك، تمثلت في عودة لاعبين مهمين من الإصابة، بالإضافة إلى استمرار سياسة دعم المواهب الشابة من أكاديمية لاماسيا، ما يمنح الفريق خيارات إضافية في منعطف حاسم من الموسم.

  • دفعة دفاعية قوية

    كانت الأنباء الأبرز في تدريبات برشلونة هي عودة المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن للمشاركة في التدريبات الجماعية. المدافع، الذي غاب عن الملاعب بسبب إصابة مقلقة، بدأ في الاندماج مجددًا مع زملائه، ما يمثل دفعة معنوية وفنية كبيرة لخط دفاع الفريق الكتالوني. كريستنسن كان يعاني من إصابة في العضلة النعلية في ساقه اليمنى، وهي الإصابة التي تعرض لها في أواخر شهر أكتوبر وأجبرته على الغياب عن مواجهات هامة، أبرزها مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والتي خسرها الفريق الكتالوني بنتيجة 1-2، بالإضافة إلى غيابه عن اللقاء الأخير أمام إلتشي. عودته للتدريبات الجماعية تعني أنه في المراحل النهائية من التعافي، وسيتخذ المدرب فليك قراره النهائي بشأن ضمه لقائمة الفريق المسافرة إلى بلجيكا لخوض لقاء دوري الأبطال، بناءً على حالته البدنية في التدريبات الأخيرة. يعتمد فليك بشكل كبير على خبرة كريستنسن في الخط الخلفي، وستكون عودته حاسمة لتأمين دفاعات الفريق في مباراة أوروبية لا تقبل القسمة على اثنين.

    • إعلان

  • طموح أوروبي وذكريات إيجابية

    تتجه أنظار برشلونة الآن نحو ملعب يان بريدل، حيث يحل ضيفًا ثقيلًا على كلوب بروج البلجيكي مساء الأربعاء القادم، تدخل هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2025-2026، وتعتبر مواجهة مفصلية لبرشلونة. يدخل الفريق الكتالوني اللقاء وهو في رصيده 6 نقاط، حصدها من انتصارين وهزيمة واحدة جاءت أمام باريس سان جيرمان، ويسعى لتحقيق الانتصار الثالث والوصول إلى النقطة التاسعة لتعزيز حظوظه في التأهل مبكرًا إلى الدور ثمن النهائي. ووفقًا لما نشره موقع "تريبيونا"، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تعيين الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور لإدارة اللقاء. ويحمل هذا التعيين ذكريات متباينة لبرشلونة؛ فهذه هي المرة السادسة التي يدير فيها تايلور مباراة للبلوجرانا، الذي حقق تحت صافرته انتصارين، تعادلين، وهزيمة واحدة (كانت أمام بايرن ميونخ 0-3 في موسم 2022-2023). لكن آخر ذكرى لبرشلونة مع تايلور كانت إيجابية، حين أدار مباراة فوز الفريق على باريس سان جيرمان 3-2 في باريس الموسم الماضي، ما يمنح الفريق تفاؤلًا قبل اللقاء الحاسم.

  • انتعاشة محلية

    يخوض برشلونة غمار المنافسة الأوروبية بمعنويات مرتفعة، بعد أن نجح في استعادة توازنه محليًا بفوز مقنع على ضيفه إلتشي بنتيجة 3-1. المباراة التي أقيمت على ملعب مونتجويك مساء يوم الأحد، وشهد اللقاء أداءً هجوميًا قويًا من رجال فليك، خصوصًا في الشوط الأول. افتتح النجم الشاب لامين يامال التسجيل مبكرًا في الدقيقة 9، قبل أن يضيف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 12. ورغم تقليص إلتشي للفارق قبل نهاية الشوط الأول عن طريق رافا مير فيسينتي، إلا أن برشلونة فرض سيطرته مجددًاK وفي الشوط الثاني، نجح النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد في تأمين النقاط الثلاث بإضافته الهدف الثالث في الدقيقة 61. وقد خضع اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة إلتشي لجلسة تدريبية استشفائية خفيفة يوم الإثنين، للتعافي من المجهود البدني قبل السفر إلى بلجيكا.

  • موهبة جديدة على الطريق

    لم تقتصر الأخبار الجيدة في تدريبات برشلونة على عودة كريستنسن فحسب، بل شهدت الحصة التدريبية عودة الموهبة الشابة توني فرنانديز للمشاركة مع الفريق الأول. المهاجم البالغ من العمر 17 عامًا، والذي يعتبر أحد أبرز جواهر أكاديمية لاماسيا، عاد ليتدرب تحت إشراف فليك بعد مشاركته الأخيرة مع فريق "برشلونة الرديف". شارك فرنانديز في الشوط الأول من مباراة الفريق الرديف ضد جيرونا، قبل أن يتم استبداله بين الشوطين باللاعب خوان هيرنانديز.

    ويُظهر استدعاء فليك المتكرر لفرنانديز، المولود في 15 يوليو 2008، ثقة المدرب الألماني الكبيرة في إمكانياته. وكان توني فرنانديز قد سجل ظهوره الأول الرسمي مع الفريق الأول في 4 يناير 2025، ليصبح ثاني أصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية مع برشلونة بعمر 16 عامًا و 173 يومًا. ويواصل فليك سياسته بالاعتماد على المواهب الشابة، حيث انضم إلى جانب فرنانديز في تدريبات الفريق الأول أسماء أخرى من قطاع الناشئين مثل درو، تشافي إسبارت، كوشين، وإيدير ألير، ما يؤكد أن مستقبل برشلونة يعتمد بشكل كبير على مخرجات أكاديميته الشهيرة.

