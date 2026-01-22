وفي عام 2016، قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي، إيقاف عبد اللطيف بخاري لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، لما وصف بـ"التجريح والإساءة والاتهام والتشكيك في نزاهة ومصداقية الاتحاد ولجانه والبطولات والمسابقات التي ينظمها عبر وسائل الإعلام، دون وجود دليل يثبت ذلك".

وجاء ذلك القرار، على خلفية التغريدة التي نشرها بخاري عبر منصة تويتر، إكس حاليًا، حيث قال "الهلال يمتعني جدًا في لعبه وجدير بالبطولة، ولكن أشم هناك عملًا خفيًا وترتيبات دنيئة مبكرة لتمكينه من بطولة الدوري، دعونا نستمتع بدوري نزيه وممتع".

وعاد بخاري للتعليق على تلك التغريدة، خلال ظهوره عبر برنامج "في المرمى" على فضائية العربية، مؤكدًا أن الأمر لم يمثل تشكيكًا، وإنما قراءة للوضع، وأنه كان في "موجود في المطبخ" عندما كتب هذه التغريدة.

وأرجح بخاري بأن الوضع مختلف حاليًا، متوقعًا بأن يحسم النصر أو الأهلي لقب الدوري، بقطع النظر عن فارق النقاط الحالي مع الهلال "المتصدر"، مؤكدًا أن الأمر لا علاقة له بأي تشكيك.