لازالت مفاوضات بيع نادي إشبيلية، جارية حتى الآن وبالرغم من أن المؤشرات الأولوية كانت تشير إلى موافقة المساهمين الرئيسين على عرض مجموعة استثمارية أمريكية ضخمة، مستعدة لدفع أكثر من 3400 يورو، للسهم الواحد إلا أن الصفقة وصلت إلى طريق مسدود.
بعد تعثر المفاوضات مع المستثمر الأمريكي .. راموس يتدخل لإنقاذ إشبيلية
التدقيق المالي يعطل المفاوضات
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، نقلًا عن موقع "Muchodeporte" فإن عملية التدقيق المالي التي بدأت لتحديد الوضع المالي الحقيقي للنادي، أدت إلى توقف التوقعات الأولية بشأن المجموعة الاستثمارية الأمريكية، مما جعل قيمة العرض غير مؤكدة.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن المجموعة الاستثمارية خفضت عرضها ليصل إلى 2700 يورو، للسهم الواحد بعد عملية التدقيق المالي، مما فتح الباب أمام "الخيار الثالث"، بحسب ما ذكرت "ماركا".
إشبيلية سيكون للجماهير
أوضحت الصحيفة الإسبانية، أن رجلا الأعمال أنطونيو لابي وفيدي كوينتيرو، من أبرز الداعمين لهذا الخيار، وهما ينتظران اللحظة المناسبة لمحاولة شراء النادي بطريقة تبقي ملكيته في أيدي جماهير إشبيلية، بهدف استعادة أمجاد الفريق الأندلسي.
- Getty Images
راموس يدخل على الخط
وفقًا للتقارير الإسبانية، فإن سيرخيو راموس، لاعب إشبيلية وريال مدريد، السابق والذي أعلن اعتزاله كرة القدم مؤخرًا، يدرس تقديم عرضًا لشراء فريقه القديم.
وبحسب ما ذكرت إذاعة "كوبي" فإن راموس، يدخل الصفقة مدعومًا بمجموعة مستثمرين أقوياء وقدم عرضاً رسمياً هو الأعلى قيمة حتى الآن، وأبلغ المدافع الإسباني السابق، شركاه بنواياه ويبدو مستعدًا لقلب الطاولة في عملية البيع لصالحه.
من جانبها أشارت صحيفة "ماركا" إلى أن تحركات راموس، في الوقت الحالي لا تتجاوز الاتصالات الأولوية، وبصورة غير رسمية خاصة أنها جاءت بعد فترة وجيزة من انضمامه إلى مشروع مونشي في نادي سان فرناندو 1940 كعضو إداري إلى جانب شقيقه.
حلم العودة بهيئة جديدة
بدأ راموس صاحب الـ 39 عامًا، مسيرته الكروية مع إشبيلية، وتألق قبل أن يرحل إلى ريال مدريد، في عام 2005، ومنذ ذلك الحين أصبح أحد أهم لاعبي وقادة ريال مدريد، عبر التاريخ وحقق مع الميرينجي العديد من الألقاب، حتى انضم إلى باريس سان جيرمان في عام 2021.
وبعد فترة وجيزة في فرنسا، لم تتجاوز العامين، عاد راموس إلى بيته القديم إشبيلية، ومنه إلى فريق مونتيري المكسيكي، الذي علق حذائه معه قبل أسابيع، والآن يطمح إلى العودة مرة أخرى إلى النادي الأندلسي، ولكن بمنصب جديد من أجل استعادة الأمجاد، ومواصلة النجاحات.
موقف إشبيلية
يمر إشبيلية، هذا الموسم بمرحلة كبيرة من تذبذب النتائج حيث يحتل الفريق الأندلسي المركز العاشر في سلم ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 20 نقطة، جمعهم بعد ستة انتصارات وتعادلين، وتسع هزائم، وبفارق خمس نقاط عن مراكز الهبوط.
وستطمح كتيبة إشبيلية لمصالحة الجماهير ومحاولة تحسين مركز الفريق في الدوري، عندما يستضيف ليفانتي، عصر الأحد القادم، في أولى مباريات الفريق الأندلسي بالعام الجديد، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.