Enzo Maresca Pep GuardiolaGetty/GOAL
Chris Burton و بلال محمد

بعد تصريحاته المثيرة ضد تشيلسي .. مانشستر سيتي يفكر في ماريسكا لخلافة جوارديولا

اسم المدرب الإيطالي على طاولة إدارة مانشستر سيتي...

كشفت تقارير صحفية أن إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، يحتل مكانة بارزة في قائمة مانشستر سيتي للمرشحين المحتملين لخلافة بيب جوارديولا.

وسبق وأن قضى المدرب الإيطالي، فترتين في ملعب الاتحاد، وأصبح مرشحًا وبقوة لفترة ثالثة عندما يحين وقت رحيل بيب جوارديولا، المدرب المخضرم الذي حقق العديد من الإنجازات مع الفريق الإنجليزي.

  • قلق في مانشستر سيتي بسبب جوارديولا

    كشف تقريرموقع "ذا أثليتك" عن انشغال نادي مانشستر سيتي بوضع خطط طوارئ لعام 2026. حيث لا يزال هناك خطر رحيل جوارديولا، الذي يرتبط بعقد حتى عام 2027، في نهاية الموسم الحالي.

    وقد ذكرت مصادر أن هناك توقعات متزايدة بأن هذا الموسم سيكون الأخير للمدرب الإسباني مع مانشستر سيتي، مع "حتمال اتخاذ القرار النهائي مع اقتراب نهاية الموسم. وتسعى إدارة السيتيزينز جاهدًا لضمان وجود خليفة مناسب لجوارديولا.

    يُقال إن إنزو ماريسكا لا يزال يحظى بإعجاب كبار المسؤولين في ملعب الاتحاد ومن المتوقع أن يكون له دور بارز في حالة ظهور شاغر. لن يكون المرشح الوحيد قيد النظر، ولكنه مدرج على قائمة المرشحين المحتملين.

    • إعلان
  • Pep Guardiola Manchester City 2025Getty

    جوارديولا يبحث عن الراحة

    يقر نادي مانشستر سيتي بأن جوارديولا يميل إلى ترك الأمور حتى وقت متأخر نسبياً قبل تحديد مستقبله، مما يعني أنه يجب تغطية جميع الجوانب. يزعم موقع "ذا أثليتك" أن قضية اللعب المالي النظيف التي لا تزال تلقي بظلالها على النصف الأزرق من مانشستر، والتي تتضمن أكثر من 115 تهمة، لا تؤثر على وضع جوارديولا.

    وقد ألمح سابقًا إلى أنه سيأخذ استراحة من التدريب بمجرد انتهاء فصل مانشستر سيتي من مسيرته المتميزة. قال جوارديولا، الذي يعمل في إنجلترا منذ 2016: "بعد انتهاء عقدي مع مانشستر سيتي، سأتوقف. أنا متأكد من ذلك. لا أعرف ما إذا كنت سأتقاعد، لكنني سآخذ استراحة".

  • أزمة ماريسكا مع تشيلسي

    ماريسكا، الذي يتولى زمام الأمور في ستامفورد بريدج منذ عام 2024، سيكون خيارًا منطقيًا لخلافة جوارديولا. عمل مع فريق مانشستر سيتي تحت 21 عامًا في موسم 2020-21، قبل أن يعود كمساعد للفريق الأول بعد فترة قصيرة قضاها في تدريب بارما في وطنه.

    وهو مرتبط بعقد في غرب لندن حتى عام 2029، مع خيار تمديد لمدة 12 شهرًا في تلك الشروط. ومع ذلك، أثيرت تساؤلات حول مستقبل ماريسكا بعد أن بدا أنه يشكك في الدعم الذي يتلقاه من كبار المسؤولين في ستامفورد بريدج.

    وقال قبل الفوز 2-0 على إيفرتون، الذي أنهى سلسلة من أربع مباريات دون فوز: "طريقة تعلم اللاعبين كانت رائعة وهذا هو سبب إشادتي بهم - لأنهم مع كل هذه المشاكل، يقدمون أداءً جيدًا بعد أسبوع صعب. منذ انضمامي للنادي، كانت الساعات الـ48 الماضية هي الأسوأ لأن الكثير من الناس لم يدعمونا".

    وأضاف: "أسوأ 48 ساعة منذ انضمامي إلى النادي لأن الناس لم يدعموني أنا والفريق". وواصل ماريسكا حديثه عندما طُلب منه تحديد أولئك الذين لا يدعمونه: "بشكل عام. بشكل عام. أنا أحب المشجعين ونحن سعداء جدًا بهم".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Chelsea v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    الأعين تتجه إلى ألمانيا

    يبدو أن جوارديولا يفضل أن يحل محله في ملعب الاتحاد شخص مألوف. وقد قال مؤخرًا عن ماريسكا، الذي حقق إنجازات كبيرة مع تشيلسي: "انظروا ماذا حدث بعد مباراة ليدز التي خسرها البلوز 3-1. إنزو ماريسكا هو أحد أفضل المدربين في العالم، وأنا أعرفه جيدًا، لكن العمل الذي قام به في تشيلسي لا يحظى بالتقدير الكافي، الفوز بكأس العالم للأندية، ودوري الأبطال، والتأهل لدوري أبطال أوروبا في دوري صعب للغاية مع فريق شاب. هذا أمر استثنائي. وقد قام بالتناوب، وانظروا ماذا حدث؟".

    فينسنت كومباني هو مدرب آخر له علاقات قوية مع مانشستر سيتي بصفته قائدًا سابقًا للنادي فاز بلقب الدوري الإنجليزي وقد تم طرح اسمه كخليفة محتمل لجوارديولا. يعمل اللاعب الدولي البلجيكي السابق حاليًا مع هاري كين وزملائه في بايرن ميونيخ الألماني.

الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد crest
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
وست هام crest
وست هام
وست هام
0