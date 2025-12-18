بعد تصريحاته المثيرة ضد تشيلسي .. مانشستر سيتي يفكر في ماريسكا لخلافة جوارديولا

ماريسكا، الذي يتولى زمام الأمور في ستامفورد بريدج منذ عام 2024، سيكون خيارًا منطقيًا لخلافة جوارديولا. عمل مع فريق مانشستر سيتي تحت 21 عامًا في موسم 2020-21، قبل أن يعود كمساعد للفريق الأول بعد فترة قصيرة قضاها في تدريب بارما في وطنه.
وهو مرتبط بعقد في غرب لندن حتى عام 2029، مع خيار تمديد لمدة 12 شهرًا في تلك الشروط. ومع ذلك، أثيرت تساؤلات حول مستقبل ماريسكا بعد أن بدا أنه يشكك في الدعم الذي يتلقاه من كبار المسؤولين في ستامفورد بريدج.
وقال قبل الفوز 2-0 على إيفرتون، الذي أنهى سلسلة من أربع مباريات دون فوز: "طريقة تعلم اللاعبين كانت رائعة وهذا هو سبب إشادتي بهم - لأنهم مع كل هذه المشاكل، يقدمون أداءً جيدًا بعد أسبوع صعب. منذ انضمامي للنادي، كانت الساعات الـ48 الماضية هي الأسوأ لأن الكثير من الناس لم يدعمونا".
وأضاف: "أسوأ 48 ساعة منذ انضمامي إلى النادي لأن الناس لم يدعموني أنا والفريق". وواصل ماريسكا حديثه عندما طُلب منه تحديد أولئك الذين لا يدعمونه: "بشكل عام. بشكل عام. أنا أحب المشجعين ونحن سعداء جدًا بهم".