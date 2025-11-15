اعتذر كارلو أنشيلوتي، إلى نادي آرسنال بعد أن خرج جابرييل مصابًا من مباراة البرازيل الودية التي فازت فيها على السنغال، حيث قال مدرب المنتخب البرازيلي إن المدافع يواجه الآن انتظارًا مؤلمًا لمعرفة مدى خطورة الإصابة. قد يغيب المدافع المؤثر في الفريق اللندني لفترة طويلة بعد تعرضه لإصابة في العضلة المقربة مساء السبت.
بعد إصابته أمام السنغال .. أنشيلوتي يقدم اعتذارًا لآرسنال بشأن جابرييل!
إصابة جابرييل تعكر سعادة فوز البرازيل
بعد أن ضمنت البرازيل مكانها في كأس العالم 2026، تعمل الآن على وضع اللمسات الأخيرة استعدادًا للبطولة التي ستقام الصيف المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. واصلت البرازيل، الفائزة باللقب خمس مرات، استعداداتها بفوزها 2-0 على السنغال يوم السبت، حيث سجل جناح تشيلسي إستيفاو ولاعب وسط مانشستر يونايتد كاسيميرو الهدفين في ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن.
ومع ذلك، في ما قد يكون ضربة قوية لآرسنال في سعيه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 2003-2004، اضطر جابرييل إلى الخروج من الملعب بعد مرور ساعة من اللعب بسبب إصابة في عضلة الفخذ. وتم استبدال اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بظهير روما ويسلي فرانكا، ليحقق رجال أنشيلوتي فوزهم الثاني في آخر ثلاث مباريات.
- AFP
اعتذار أنشيلوتي
بعد المباراة، أكد أنشيلوتي أن جابرييل سيخضع لفحص من قبل الطاقم الطبي البرازيلي يوم الأحد لتحديد مدى خطورة إصابته في العضلة المقربة، لكن المدرب السابق لتشيلسي وريال مدريد أعرب عن أسفه للحادث.
عندما سُئل عن إصابة جابرييل، قال أنشيلوتي: "صعبة؟ لا أعرف، كان يعاني من مشكلة في عضلته المقربة، وسيقوم الطاقم الطبي بفحصه غدًا. نحن آسفون جدًا لهذا، ومحبطون حقًا، وعندما يتعرض اللاعبون لإصابة، آمل أن يتعافوا جيدًا وسريعًا".
قدم جابرييل أداءً رائعًا مع أرسنال في موسم 2025-26، حيث سجل هدفين في جميع المسابقات. ويعد المدافع السابق لفريق ليل مهمًا للغاية بالنسبة للمدفعجية، حيث شارك في جميع مباريات الفريق الـ 17 هذا الموسم، وساعد فريق ميكيل أرتيتا على الصعود إلى قمة الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى احتلاله المركز الأول في ترتيب دوري أبطال أوروبا.
مزيد من المعاناة لآرسنال
في يوم كان صعبًا على آرسنال، خرج المدافع ريكاردو كالافيوري أيضًا من المنتخب الإيطالي بسبب الإصابة.
وأكد مدرب إيطاليا جينارو جاتوزو لـ Sky Sport Italia أن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا غادر المعسكر قبل عودته إلى شمال لندن : "غادر كالافيوري المعسكر التدريبي. واجه بعض المشاكل. أشكره على التزامه: لقد بقي هنا لمدة أسبوع، وربما كان بإمكانه اللعب، لكن ذلك لم يكن ليكون عادلاً له أو لآرسنال. سنرى من سيلعب بين مانشيني وبونجورنو".
- Getty Images Sport
أوديجارد مصدر قلق لآرسنال
كما تلقى أرسنال أخبارًا مخيبة للآمال في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما أعلن مدرب منتخب النرويج أن قائد الفريق أوديجارد لا يزال بعيدًا عن التعافي. ولم يتمكن لاعب الوسط من المشاركة منذ إصابته بتمزق في الرباط الداخلي لركبته اليسرى خلال الفوز 2-0 على وست هام في الدوري يوم 4 أكتوبر.
وقال سولباكن للصحفيين عندما سئل عن إصابة أوديجارد: "حالته مستقرة. إنها تسير في اتجاه مستقر لكنه لا يزال بعيدًا. سيسافر إلى أوسلو بعد إعادة تأهيله يوم الخميس. ثم سيواصل إعادة تأهيله معنا وسيكون معنا من بعد ظهر يوم الخميس. لا أعرف متى ستغادر الرحلة. لكنه سيكون معنا حتى ميلان".
على الرغم من إصابته، اختار أوديجارد الانضمام إلى المنتخب النرويجي الذي يقف على أعتاب التأهل إلى كأس العالم 2026. تأهلت الفرق المتصدرة للمجموعة الأولى إلى البطولة التي ستقام الصيف المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، حيث من المستبعد أن تعوض إيطاليا، التي تحتل المركز الثاني، فارق 17 هدفًا عن رجال سولباكن عندما يلتقي الفريقان يوم الأحد.
ينتظر أرسنال أخبارًا عن خطورة إصابات جابرييل وكالافيوري قبل العودة إلى الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل. يستضيف فريق أرتاتا غريمه توتنهام في ديربي شمال لندن على ملعب الإمارات.