بسعة 300 ألف متفرج.. هل منع الاتحاد الأوروبي لنادي مانشستر يونايتد من بناء أضخم ملعب في العالم؟!

انتشرت في الساعات الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الرياضية غير الموثقة أنباء تفيد بأن إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كانت بصدد تقديم مشروع لبناء ملعب جديد يتسع لثلاثمائة ألف متفرج، وأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تدخل لرفض هذا المقترح بهدف منع النادي من تحقيق هيمنة اقتصادية مطلقة تجعل الفجوة بينه وبين باقي الأندية الأوروبية مستحيلة التدارك.

ورغم الانتشار الواسع لهذا الخبر وجاذبيته لجماهير كرة القدم، إلا أن تحليلاً دقيقاً للوقائع واللوائح المنظمة للعبة يكشف أن هذا الادعاء لا يمت للواقع بصلة، وأنه مجرد شائعة تفتقر إلى المنطق الهندسي والقانوني على حد سواء.