بعد غياب بريدراج رايكوفيتش أمام الهلال المثير للجدل .. قرار غريب آخر من كونسيساو قبل كلاسيكو النصر والاتحاد في كأس الملك

المدير الفني البرتغالي للاتحاد سيرجيو كونسيساو قرر اصطحاب 11 أجنبيًا معه في رحلة الرياض، ما يعني استبعاد أجنبي وحيد من قائمة النمور التي تضم 12 لاعبًا أجنبيًا.

هذا الأجنبي هو لاعب الوسط المالي محمدو دومبيا، الذي كان قد انضم للعميد في الميركاتو الصيفي الماضي (2025) قادمًا من رويال أنتويرب البلجيكي مقابل 16 مليون يورو، وتم قيده في قائمة العميد تحت السن.

ويبدو أن السبب وراء هذا القرار فني في المقام الأول، في ظل عدم معاناة اللاعب من أي إصابات.