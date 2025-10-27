"الاتحاد على صفيح ساخن" .. هذا هو الوضع الآن مع إعلان القائمة المغادرة من جدة إلى الرياض، استعدادًا لمواجهة النصر في الغد، في ظل قرار المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو باستبعاد أحد اللاعبين المهمين في الفريق.
بعد غياب بريدراج رايكوفيتش أمام الهلال المثير للجدل .. قرار غريب آخر من كونسيساو قبل كلاسيكو النصر والاتحاد في كأس الملك
موعد كلاسيكو النصر والاتحاد
من المقرر أن يحل العميد ضيفًا على العالمي، غدًا الثلاثاء، ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – على استاد الأول بارك في العاصمة السعودية "الرياض".
قرار كونسيساو الغريب
المدير الفني البرتغالي للاتحاد سيرجيو كونسيساو قرر اصطحاب 11 أجنبيًا معه في رحلة الرياض، ما يعني استبعاد أجنبي وحيد من قائمة النمور التي تضم 12 لاعبًا أجنبيًا.
هذا الأجنبي هو لاعب الوسط المالي محمدو دومبيا، الذي كان قد انضم للعميد في الميركاتو الصيفي الماضي (2025) قادمًا من رويال أنتويرب البلجيكي مقابل 16 مليون يورو، وتم قيده في قائمة العميد تحت السن.
ويبدو أن السبب وراء هذا القرار فني في المقام الأول، في ظل عدم معاناة اللاعب من أي إصابات.
خطأ دومبيا أمام الهلال
يأتي هذا القرار بعدما ارتكب محمدو دومبيا خطأ خلال كلاسيكو الهلال الأخير، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي.
الخطأ وقع في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، حيث نفذ الزعيم ضربة ركنية بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، حولها دومبيا برأسية خلفية عن طريق الخطأ إلى شباك حارسه حامد الشنقيطي.
رغم هذا الخطأ ورغم خسارة العميد للكلاسيكو أيضًا إلا أن صاحب الـ21 عامًا قدم مباراة على المستوى الفردي جيدة للغاية، نال عليها إشادة الكثيرين.
قرار غريب جديد بعد استبعاد رايكوفيتش
بقرار استبعاد دومبيا أمام النصر، يواصل كونسيساو قراراته الغريبة في المباريات الأخيرة..
تلك القرارات بدأت من كلاسيكو الهلال في دوري روشن بالفعل، حيث قرر وقتها استبعاد الحارس الأساسي الصربي بريدراج رايكوفتيش من التشكيل الأساسي للفريق، مع الاعتماد على الشاب حامد الشنقيطي، وهو ما استغربه الكثيرون.
لكن متوقع عودة رايكوفيتش للتشكيل الأساسي من جديد أمام النصر في الغد، حيث اللقاء الحاسم في مشوار الفريق بكأس خادم الحرمين الشريفين.
وشارك الصربي في سبع مباريات مع الاتحاد في مختلف بطولات الموسم الجاري، استقبل خلالها ثمانية أهداف، ولم يخرج بشباك نظيفة سوى من لقاء وحيد.
ماذا قدم محمدو دومبيا مع الاتحاد؟
رغم انتقاد جمهور الاتحاد لتعاقد شركة النادي مع محمدو دومبيا في البداية، بداعي حاجة الفريق للاعب خبرة في وسط الملعب وصغر سن اللاعب إلا أنه نال الإشادات بعد ذلك، حتى أنهم ثائرون حاليًا ضد كونسيساو في ظل استبعاده من كلاسيكو الغد أمام النصر.
وشارك المالي الشاب في سبع مباريات منذ تعاقد العميد معه في الصيف الماضي، بواقع 411 دقيقة، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.
كيف وصل الاتحاد والنصر لدور الـ16 بكأس الملك؟
عبور العميد لدور الـ16 من الكأس الغالية جاء على حساب الوحدة، حيث انتصر النمور بهدف نظيف، في سبتمبر الماضي، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي المقال لوران بلان.
أما كتيبة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس فكان صعودها بالفوز أمام جدة برباعية نظيفة، ضمن دور الـ32 بكأس الملك.
مسيرة الاتحاد في الموسم الجاري 2025-2026
بدأ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.
خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.
كما خاض الاتحاد 6 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادل وهزيمتين.
الخسارتان في مسابقة الدوري؛ جاءتا على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال في الأسبوع السادس.
وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل الفوز الكبير على نادي الشرطة العراقي (4-1)، مؤخرًا.
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الست الأولى؛ من بينها مواجهات صعبة، ضد التعاون والاتحاد.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الثلاث الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.