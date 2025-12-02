Getty Images Sport
"جماهير البارسا ستحبه 100%".. نصيحة مفاجئة لبرونو فيرنانديش بالانتقال إلى برشلونة!
تغيير دور فيرنانديش في مانشستر يونايتد
كان فيرنانديش نقطة الضوء الوحيدة في أسوأ فترة لمانشستر يونايتد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي. كان لاعب الوسط البرتغالي أفضل لاعب في الفريق وهدافه برصيد 19 هدفاً ونفس العدد من التمريرات الحاسمة في 57 مباراة في جميع المسابقات.
على الرغم من الموسم الرائع، قرر أموريم تغيير دور فيرنانديش في الفريق حيث تم وضعه في الموسم الحالي كلاعب ثاني في خط الوسط المركزي بجانب كاسيميرو.
مع وصول ماتيوس كونيا وبريان مبيومو في الصيف وعودة ماسون ماونت للتألق، اضطر فيرنانديش للعب في مركز دفاعي أكثر هذا الموسم، غالبًا في نظام 3-4-2-1.
- Getty Images Sport
دعوة فيرنانديش للانضمام إلى برشلونة
في حديثه إلى موقع Casinostugan، قال لاعب وسط برشلونة وإسبانيا السابق جايزكا مينديتا: "انظر إلى إلكاي جوندوجان. لقد جاء إلى برشلونة وهو في الثلاثينيات أيضًا، لذا من حيث العمر، لا داعي للقلق كثيرًا إذا أراد برونو الانتقال. من حيث الموهبة، لديه كل الوقت الذي يحتاجه للنجاح في الليجا. الأمر يتعلق بوضوح بما يشعر به حيال ذلك. من الواضح أنه القائد في مانشستر يونايتد. ربما حقيقة أنه لا يلعب في المركز الذي يفضله قد تؤثر عليه. لا أرى سبباً يمنعه من الذهاب إلى الليجا، وإلى برشلونة، بشكل خاص".
وأضاف: "مرة أخرى، أعتقد أن اللاعبين يحبون تلك التحديات؛ بلدان مختلفة، دوريات مختلفة، الفوز بالبطولات في دوريات أخرى، وأنا متأكد من أن هذا الأمر خطر بباله مرات عديدة. ولكن مرة أخرى، الأمر يتعلق بالطموح، وبوضعه هناك. بنفس الطريقة التي أود أن أرى بها فينيسيوس جونيور في الدوري الإنجليزي، أود أن أرى فيرنانديش في الليجا. جماهير برشلونة ستحبه، 100%. شخصيته، سواء من حيث الموهبة أو الشخصية".
فيرنانديش مرتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي
أظهرت أندية دوري المحترفين السعودي اهتمامًا بفيرنانديش لفترة طويلة، على الرغم من صد الاهتمام في فترة الانتقالات الأخيرة، حيث لم يضغط قائد اليونايتد من أجل الخروج من "أولد ترافورد". إنه مرتبط بعقد يمتد حتى عام 2027 يتضمن خيار التمديد لمدة 12 شهرًا أخرى.
وسط ارتباطات انتقاله إلى الشرق الأوسط، تم إخبار يونايتد بأنه لا ينبغي عليهم تجاهل أي عروض انتقال من الدوري السعودي للمحترفين. قال ويس براون، نجم الشياطين الحمر السابق - متحدثًا لـ GOAL: "أعتقد أنه سيكون متاحًا. بغض النظر عما يحدث مع برونو، أعلم أنه يحب البقاء حقًا. في الوقت نفسه، إذا قُدمت عروض (ضخمة بشكل جنوني)، فماذا يمكنك أن تفعل؟ إنه يصل الآن إلى ذلك العمر حيث لا يزال يريد أن يكون جزءًا من اللعبة، لكن لا يمكنك رفض كل شيء لمجرد الرفض لأن العالم لا يعمل بهذه الطريقة. لا أعتقد أن أي شخص سيأخذ الأمر بشكل شخصي للغاية إذا حدث ذلك".
وتابع براون: "لقد فعل كل ما في وسعه لمحاولة مساعدة الفريق. في مرحلة ما، سيصل الأمر إلى تلك اللحظة الحاسمة إذا جاء شخص ما - ربما يتحدث عن السعودية بتلك الأموال. إذا حدث ذلك مرة أخرى، ومهما حدث، لا يمكنك لوم برونو. عليك أن تقبل أنه فعل الصواب بما كان عليه فعله ثم المضي قدمًا مرة أخرى. أنت بحاجة إلى لاعب بنفس تلك الطاقة. هذا ما لا يفهمه الناس - نفس الطاقة. أحياناً يقول أصدقائي 'إنه يفعل هذا، ويفعل ذاك'، وذلك لأنه أحياناً لا يفعل أي شخص آخر أي شيء! إنه يحاول أن يفعل شيئًا. الناس لا يفهمون ذلك ولا يستوعبونه، وهذا أمر جيد. لكنه بالتأكيد لاعب تحتاجه، أو تحتاج شخصًا مثله. ليس بالضرورة لاستبداله، ولكن في نفس الفئة. إذا كان سيغادر، فسيكون ذلك افتقادًا كبيرًا".
- Getty Images Sport
تحديث أموريم حول إصابة فرنانديز
عانى اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا من رعب إصابة متأخرة خلال فوز يونايتد بالعودة في النتيجة (ريمونتادا) على كريستال بالاس.
ومع ذلك، خفف أموريم من المخاوف بعد المباراة، حيث قال لـ TNT Sports: "كانت مجرد ركلة. كنت أصرخ عليه، وقمنا بتبديل في النهاية. كان بحاجة للتحدث إلى الدكة لكنه قال إنها مجرد ركلة لذا كل شيء على ما يرام".
من المرجح أن يعود فيرنانديش للعمل في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز القادمة للنادي ضد وست هام يوم الخميس في أولد ترافورد.
إعلان