"السعوديون لا يزالوا مهتمين به" .. توقع وجهة برونو فيرنانديش في يناير وكشف البند "الممنوع على الإنجليز"!

مثل النار في الشتاء، كلما خفت وضعنا الحطب ليعود اشتعال اللهب، هكذا هو حال برونو فيرنانديش، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، والأحاديث المستمرة حول العروض السعودية من أجل التعاقد معه.

ورغم إشارة متوسط الميدان البرتغالي، في أكثر من مناسبة، بأنه لا يحبذ فكرة الانتقال إلى دوري روشن السعودي، إلا أن ذلك لم يمنع التقارير الإعلامية، من تأكيد اهتمام أندية المملكة، بالحصول على توقيعه.

    من جانبه، تحدث خبير الانتقالات العالمية، فابريتسيو رومانو، عن تطورات مستقبل برونو فيرنانديش مع مانشستر يونايتد، مؤكدًا أن اهتمام الأندية السعودية، بالنجم البرتغالي، لا يزال قائمًا.

    وأوضح رومانو، عبر قناته على منصة Youtube، أنه لا يتوقع رحيل فيرنانديش في يناير، رغم إشارته للاهتمام السعودي، ووجود بند شرط جزائي في عقده، يزيد قليلًا عن 60 مليون يورو، إلا أنه غير صالح لأندية الدوري الإنجليزي، ومتاح للأندية الخارجية.

    وأضاف رومانو أن الأمر يعتمد برمته على ما يريده برونو، إلا أن تفكيره منصب بالكامل مع مانشستر يونايتد، ما يشير لعدم وجود نية لدى البرتغالي حول الاستجابة لإغراءات السعودية، ومغادرة قلعة الأولد ترافورد.

    فيرنانديش: أفضل هذين الدوريين عن السعودية

    وكان برونو فيرنانديش، قد تحدث في حوار مع قناة CANAL+، بأنه يفضل إسبانيا وإيطاليا، كوجهات محتملة إذا ما قرر مغادرة أولد ترافورد، حيث يرغب في تجربة اللاعب في الليجا، كما يحلم بالفوز بالألقاب في الكالتشيو، كما أوضح أن لديه روابط شخصية قوية في هذا البلد، حيث وُلدت ابنته هناك، إلا أنه لا يزال يريد البقاء مع مانشستر يونايتد "طالما يشعر بأنه مرغوب فيه".

    واعترف برونو فيرنانديش، بأن فكرة رحيله كانت مطروحة بقوة في الصيف الماضي، وأنه تلقى نصائح من مواطنه كريستيانو رونالدو (في إشارة للتوجه إلى الدوري السعودي)، مضيفًا "كان بإمكاني الرحيل وكسب أموال أكثر بكثير، بل وربما الفوز بعدد أكبر من الألقاب، إلا أنني قررت البقاء لأنني أحب النادي حقًا"، فيما أشار إلى فكرة الولاء التي لم تعد تقدر كما في السابق.

    وأكد صاحب الـ31 عامًا، بأنه تلقى عرضًا مغريًا للغاية من الناحية المالية، من قِبل نادي الهلال، للمشاركة في كأس العالم للأندية، إلا أنه رفض العرض لاعتبارات أسرية، وكذلك رغبته في الاستمرار مع مانشستر يونايتد، خاصة وأنه تلقى تطمينات في مايو الماضي، بأنه لا يزال جزءًا من خطط النادي المستقبلية.

    برونو قد يقلب الطاولة على الهلال

    الجديد في الأمر، أن مانشستر يونايتد يبدو أنه قرر قلب الطاولة على الهلال، في ظل الأنباء المتواردة بشأن اهتمام "الشياطين الحمر"، بالتعاقد مع البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الزعيم، وأحد عناصره الأساسية.

    وأشار الصحفي البريطاني مارتن ليبتون، في وقت سابق، بأن برونو فيرنانديش، قد وجه دعوة لمواطنه روبن نيفيش، من أجل الانتقال للعب مع مانشستر يونايتد، وأغراه بمكان أساسي ومؤثر في الفريق.

    وأضاف "لماذا يعود نيفيش إلى الدوري الإنجليزي بينما لديه كل شيء في الهلال؟"، ليرد قائلًا: "هناك معايير أخرى في عالم كرة القدم، فمهما كان يجني من أموال وبطولات في الدوري السعودي، فإن ذلك لا يمثل أي شيء مقارنة بدوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي الممتاز".

    وأوضح: "الأموال عامل مهم وجميع اللاعبين يفكرون فيها دائمًا، لكن الأسباب الكروية قد تدفع نيفيش أيضًا إلى مغادرة السعودية واللعب في أندية كبيرة، على سبيل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، حيث سيجد هناك أشياءً أهم من المال، منها التنافس الشرس قبل كأس العالم 2026".

    يأتي ذلك وسط الأنباء حول عدم توصل روبن نيفيش لاتفاق نهائي مع إدارة الهلال، بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2026.

    العرض الهلالي إلى فيرنانديش

    وفي أكتوبر 2025، كشفت صحيفة "The Athletic" عن مفاجأة من العيار الثقيل، حول وجود عرض من الهلال للتعاقد مع برونو فيرنانديش، في الفترة الصيفية.

    العرض المقدم من الهلال، تضمن راتبًا سنويًا "صافيًا" للنجم البرتغالي، يقدر بقيمة 40 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين مكافآت.

    وتحدث فيرنانديش عن عرض الهلال، قائلًا إن مسؤولي الزعيم أخبروه بأنهم مستعدون لتقديم مبلغ يتراوح بين 80 و100 مليون يورو، لإقناعه بمغادرة أولد ترافورد، إلا أن اللاعب تحدث مع زوجته، وناقش الأمر أيضًا، مع روبن أموريم، المدير الفني لليونايتد.

    وقال النجم البرتغالي: "زوجتي سألتني (هل اكتفيت بما حققته في أوروبا؟).. بعدها اقتنعت بضرورة البقاء في مانشستر يونايتد، وعدم الانتقال إلى الملاعب السعودية".

    وبخصوص أموريم.. أوضح برونو فيرنانديش أن المدرب طلب منه الاستمرار وعدم الرحيل؛ حيث أن مانشستر يونايتد سيتحسن عندما يتعاقد مع عددٍ من اللاعبين، الذين سيساعدونه على أرضية الملعب.

