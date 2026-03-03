Getty Images Sport
برونو فرنانديز يضع شرطين يجب على مانشستر يونايتد الوفاء بهما قبل اتخاذ قرار بشأن البقاء بعد هذا الموسم
دوري أبطال أوروبا أو الخروج: مفتاح مستقبل برونو
وفقًا لصحيفة The Mirror، فإن العامل الرئيسي الأول في عملية اتخاذ القرار بالنسبة للمدرب هو مشاركة النادي في مسابقة النخبة الأوروبية. وقد أوضح فرنانديز أنه يتوقع أن يشارك مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو هدف يبدو في متناول اليد حاليًا حيث يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة قبل مباراته المقبلة ضد نيوكاسل. على الرغم من براعته الفردية، فإن نجم سبورتنج لشبونة السابق يتوق بشدة إلى إضافة ألقاب كبرى إلى سجله، ويعتقد أن كرة القدم الأوروبية من الدرجة الأولى ضرورية لتجنيد اللاعبين وسمعة النادي. بدون إغراء دوري أبطال أوروبا، قد يشعر لاعب الوسط أن طموحاته ستتحقق بشكل أفضل في مكان آخر، خاصة وأن عقده المقبل سيكون على الأرجح آخر عقد مهم في مسيرته الكروية.
عامل مايكل كاريك
الشرط الثاني يتعلق بالوضع الإداري في أولد ترافورد، وتحديداً مستقبل المدرب المؤقت مايكل كاريك. وقد أعجب فرنانديز بشكل خاص وعام بالتأثير الذي أحدثه لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق منذ توليه منصب المدرب. وقد طور الاثنان علاقة عمل قوية، ويرغب فرنانديز في معرفة ما إذا كان النادي سيكافئ كاريك بمنصب المدرب الدائم. وقد لاقت الاستقرار والهوية التكتيكية التي تم إدخالها خلال هذه الفترة المؤقتة صدى لدى القائد، الذي يرى في تعيين كاريك المحتمل مؤشراً رئيسياً على التوجه طويل الأمد للنادي.
يدرك مانشستر يونايتد جيدًا تأثير قائده، ويقال إنه مستعد لتقديم زيادة كبيرة في راتبه لإبقائه في النادي. تمت مناقشة عقد جديد ومحسّن بقيمة تصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، في محاولة من الشياطين الحمر لصد الاهتمام من الخارج. يأتي ذلك بعد فترة من عدم اليقين شعر فيها اللاعب أن النادي قد يكون منفتحًا على رحيله. تعليقًا على مشاعره تجاه موقف النادي السابق، قال فرنانديز لقناة Canal 11: "من جانب النادي، شعرت قليلاً بأنهم يقولون: 'إذا رحلت، فلن يكون ذلك سيئًا بالنسبة لنا'. هذا يؤلمني قليلاً. أكثر من الألم، هذا يجعلني حزينًا لأنني لاعب لا يوجد ما ينتقده. أنا دائمًا متاح، وألعب دائمًا، سواء كان ذلك جيدًا أو سيئًا. أقدم كل ما لدي. ثم ترى الأشياء من حولك، لاعبين لا يقدرون النادي كثيرًا ولا يدافعون عنه كثيرًا... هذا يجعلك حزينًا".
الطموح يتجاوز الضمانات الصيفية
ومن المثير للاهتمام أن فرنانديز لا يسعى للحصول على ضمانات محددة بشأن أهداف النادي في سوق الانتقالات الصيفية. في حين أن مانشستر يونايتد ارتبط بأسماء مثل إليوت أندرسون وآدم وارتون وبرونو غيمارايس وساندرو تونالي، فإن القائد لا يطالب بمعرفة تفاصيل قائمة المرشحين للتعاقد. بدلاً من ذلك، يظل تركيزه منصبًا على الصحة الهيكلية للمشروع، أي المدير الفني وحالة المنافسة. إنه يريد أن يتأكد من أن طموحات النادي الأساسية تتوافق مع طموحاته الخاصة، بدلاً من التركيز على الأسماء الفردية التي قد تصل في فترة الانتقالات.
لقد تم اختبار ولاء صانع الألعاب بالفعل، بعد أن رفض اهتمامًا كبيرًا من الشرق الأوسط للبقاء في مانشستر. لاحظ فرنانديز عدم وجود تصميم من بعض أعضاء النادي خلال تلك الفترة، قائلاً: "كان بإمكاني المغادرة كما يفعل الكثيرون والقول: 'أريد المغادرة، لا أريد التدريب، أريد فقط المغادرة مقابل 20-30 مليون يورو، حتى يدفعوا لي أكثر في النادي الآخر'. لكنني لم أفعل ذلك أبدًا. لم أشعر أبدًا أنني في وضع يسمح لي بفعل ذلك، لأنني شعرت أن التعاطف والمودة التي كنت أشعر بها تجاه النادي لم تتغير. لكن الأمر وصل إلى نقطة أصبح فيها المال بالنسبة لهم أهم من أي شيء آخر. أراد النادي أن أرحل، وهذا ما أعتقده. أخبرت المديرين بذلك، لكنني أعتقد أنهم لم يمتلكوا الشجاعة لاتخاذ هذا القرار، لأن المدير الفني أرادني. لو قلت إنني أريد الرحيل، لسمحوا لي بالرحيل".
النقاش حول قيمة برونو على المدى الطويل
في حين أن معظم المشجعين سيشعرون بالحزن لرؤيته يرحل، يرى بعض المراقبين أن بيعه في الصيف قد يفيد عملية إعادة بناء مانشستر يونايتد على المدى الطويل. ورأى لي شارب، الجناح السابق للريد ديفلز، أن انتقاله إلى نادٍ آخر في الصيف أمر وارد، حيث يسعى النادي إلى خفض متوسط أعمار لاعبي الفريق. وأوضح شارب المنطق وراء رحيله المحتمل، قائلاً: "يمكنك تحمل خسارة أي لاعب. لقد كان هناك لاعبون رائعون والنادي مستمر، فالأمر لا يتعلق بلاعب واحد فقط".
وأضاف أن فرنانديز "لاعب مميز"، لكن الأموال التي سيجنيها النادي من بيعه قد تسمح له بالاستثمار في لاعب بديل أصغر سناً يمكنه قيادة الجيل القادم من لاعبي وسط مانشستر يونايتد.
من المتوقع أن تصل هذه المسألة إلى خاتمتها في نهاية الموسم، بمجرد تأكيد الترتيب النهائي للدوري الإنجليزي الممتاز واتخاذ قرار بشأن دور كاريك. من المتوقع أن يجري فرنانديز محادثات نهائية مع مجلس الإدارة قبل السفر إلى كأس العالم 2026 مع البرتغال. في الوقت الحالي، لا يزال القائد هو الأكثر ثباتًا في أدائه في مانشستر يونايتد، حيث تجاوز مؤخرًا ديفيد بيكهام في قائمة أفضل صانعي الأهداف في تاريخ النادي. أما ما إذا كان سيواصل صعوده في تلك القوائم وهو يرتدي قميص مانشستر يونايتد الموسم المقبل، فهذا يعتمد كليًا على قدرة النادي على تلبية توقعاته العالية سواء على أرض الملعب أو في مقاعد البدلاء.
