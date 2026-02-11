قطع برناردو مسافة 12.84 كيلومترًا يوم الأحد في أنفيلد، لكنه لم يكن مجرد حامل مياه، بل كان صانع الفارق. سجل هدف التعادل بضربة رأس من هالاند، ثم مرر الكرة إلى ماتيوس نونيس قبل أن يسقطه أليسون ليحصل على ركلة جزاء حاسمة، سجلها هالاند بعد ذلك.

بالنسبة لهاالاند، فإن عدم احتفال برناردو عندما سجل هدف التعادل في الدقيقة 84 لخص موقفه: "أعطى برناردو إشارة للنادي بأكمله وللمشجعين - هيا بنا. كان يريد الهدف الثاني".

أراد بيب جوارديولا أيضًا التأكيد على تأثير اللاعب البرتغالي الدولي على فوز فريقه الأول في أنفيلد منذ خمس سنوات والأول أمام الجماهير منذ 2003: "لقد قادنا لاعبنا الرائع، أحد أفضل اللاعبين الذين دربتهم على الإطلاق، قائدنا برناردو. لأن اللاعب الذي يضع الفريق دائمًا قبل نفسه ويقوم بالأمور من خلال مثاله الخاص، يتبعه الجميع".

لكن هناك مشكلة واحدة في كون برناردو قائد مانشستر سيتي: فهو سيبقى مع الفريق لبضعة أشهر أخرى فقط، على افتراض أنه لن يوقع عقدًا جديدًا.