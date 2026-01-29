"لم أشاهدكم أبطالًا قط!" .. برناردو سيلفا يستفز آرسنال وسط الصراع على لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي

كان آرسنال لديه فرصة لتوسيع الفارق إلى سبع نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع الماضي، لكنه خسر 3-2 على أرضه أمام مانشستر يونايتد. وفي حين أشاد المدرب أرتيتا بالشياطين الحمر، قال إن فريقه لم يكن في أفضل حالاته.

وقال الإسباني لبرنامج "ماتش أوف ذا داي" على قناة بي بي سي: "يجب أن ننسب الفضل إلى مانشستر يونايتد. لقد منحناهم هدفًا، وهو أمر غير معتاد ومؤلم، ثم سجلوا هدفين رائعين في لحظتين رائعتين. لم نكن في أفضل حالاتنا. في أول 30 دقيقة، كنا مسيطرين تمامًا وسجلنا هدفًا، لكن بعد ذلك فقدنا الكرة مرات عديدة في مناطق مهمة. بدأنا نفقد السيطرة والهيمنة وأصبحت المباراة فوضوية. يستحق اللاعبون الكثير من الثناء على ثباتهم".

وأضاف: "عندما نخسر مباراة، أتحمل المسؤولية وعليّ حماية اللاعبين. لقد أهدرنا الفوز. إذا كنت تريد الفوز، عليك أن تمر بهذه اللحظات ولا يمكنك أن تتوقع الفوز في كل مباراة، فهذا غير واقعي. الفوارق ضئيلة للغاية وقد جعلناها أصغر. الآن علينا أن نرد ونرى ما نحن قادرون عليه. اليوم لم نكن في مستوانا ودفعنا الثمن".