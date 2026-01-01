رضخ لطلبات الأهلي .. خطوة واحدة تفصل حمزة عبد الرحيم عن الرحيل إلى برشلونة!

وأفادت تقارير صحفية مصرية بأن نادي برشلونة قرر تعديل عرضه المالي المقدم لضم المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، استجابةً لمطالب النادي الأهلي، في خطوة أعادت المفاوضات بين الطرفين إلى مسارها الإيجابي خلال اليومين الماضيين، تمهيدًا لحسم الصفقة خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.
وبحسب ما نقلته صحيفة "اليوم السابع" فإن إدارة النادي الإسباني أبدت مرونة واضحة ووافقت على تحسين بنود العرض، بعد تمسك الأهلي بعدد من الشروط المالية، وهو ما ساهم في تقريب وجهات النظر وفتح الباب مجددًا أمام إتمام الصفقة.
وأكدت مصدر للصحيفة من داخل القلعة الحمراء أن الاتفاق يتضمن حوافز مالية قد تصل إلى نحو 300 ألف دولار خلال فترة الإعارة، تُصرف حال نجاح حمزة عبد الكريم في تسجيل عدد محدد من الأهداف أو المساهمة فيها مع الفريق الكتالوني.
وأوضح المصدر ذاته أن الأيام القليلة المقبلة قد تحمل أخبارًا إيجابية بشأن إغلاق الملف بشكل نهائي، خاصة في ظل إبداء مسؤولي الأهلي قدرًا من المرونة والتراجع عن بعض مطالبهم المالية، دعمًا لرغبة اللاعب في خوض التجربة الأوروبية وتحقيق حلم الاحتراف.
وأشار إلى أن انتقال لاعب من قطاع ناشئي الأهلي إلى نادٍ بحجم برشلونة لن يحقق مكاسب فنية فقط، بل يمثل قيمة تسويقية كبيرة للنادي الأحمر، ويسلط الضوء بقوة على أكاديمية وقطاع الناشئين، بما يعزز مكانة الأهلي أمام الأندية الأوروبية الأخرى ويفتح الباب أمام فرص احتراف جديدة مستقبلاً.