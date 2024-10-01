ولادة "إم إس إن" بمسمى جديد وكتيبة فليك لا ترحم بعد كل سقوط .. برشلونة يعود من بوابة يونج بويز

أول 3 نقاط أوروبية لكتيبة هانز فليك..

"التيكي تاكا عادت إليكم من جديد"؛ فالعملاق الإسباني برشلونة، الذي فقد هويته في مسابقة دوري أبطال أوروبا، خلال السنوات القليلة الماضية، ضرب بقوة وبأداء أكثر من رائع، أمام يونج بويز السويسري.

برشلونة فاز على أرضه ووسط جماهيره على يونج بويز، بخمسة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

خماسية برشلونة في الشباك السويسرية؛ سجلها كل من المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي "هدفين"، البرازيلي رافينيا دياز والإسباني إينيجو مارتينيز، والغيني محمد كمارا مدافع يونج بويز بـ"الخطأ في مرماه".

وبهذه النتيجة.. حصل العملاق الإسباني على أول 3 نقاط في مسابقة دوري أبطال أوروبا بـ"نظامها الجديد"، في الموسم الرياضي الحالي؛ بعد السقوط أمام موناكو الفرنسي في الجولة الأولى، بهدف مقابل اثنين.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقف أمامها؛ بعد الفوز البرشلوني الكبير على يونج بويز، مساء يوم الثلاثاء..