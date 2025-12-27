Manchester City v Brentford - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Soham Mukherjee و أحمد مجدي

رغم القيود المالية الصعبة.. برشلونة يخطط لاستعارة نجم مانشستر سيتي مستغلًا "تأثير جوارديولا!"

علاقة بيب جوارديولا بنادي برشلونة لم تقف عند حدود اللعب بين جدران النادي أو تدريبه

قد تستمر شراكة بيب جوارديولا مع برشلونة، حيث يقال إن فريق هانزي فليك يخطط لإبرام صفقة في يناير تتعلق بنجم مانشستر سيتي ناثان آكي بعد أن ارتبط اسمه بالرحيل في الصيف. 

مع استمرار قيود اللعب المالي النظيف في الحد من هامش المناورة المتاح للنادي، من المتوقع أن يركز النادي على خيارات الإعارة بدلاً من التعاقدات الدائمة.

  • هل يناسب ناثان آكي خطط برشلونة في الميركاتو؟

    يؤكد الصحفي التركي إكرم كونور أن برشلونة يفكر جديًا في استعارة أكي في يناير. على الرغم من أن اللاعب الدولي الهولندي لا يتناسب مع الفئة العمرية التي يستهدفها برشلونة عادةً، إلا أن ملفه الشخصي جذاب للغاية من الناحية الرياضية. 

    يبلغ أكي 30 عامًا، ويتمتع بمرونة لا تتوفر حاليًا في تشكيلة فليك، فهو قادر على اللعب في مركز الظهير الأيسر وقلب الدفاع الأيسر، مما يوفر مرونة تكتيكية في وقت تزداد فيه كثافة المباريات، هذه المرونة مهمة بشكل خاص لفريق يعاني من نقص في الدفاع وخيارات التبديل المحدودة.

  • Nathan-Ake(C)Getty Images

    أسباب ملاءمة ناثان آكي لبرشلونة

    بالإضافة إلى مرونته في الملعب، يعتبر تدريب آكي تحت إشراف بيب جوارديولا في مانشستر سيتي ميزة كبيرة. فإلمامه باللعب التكتيكي وتقدم الكرة من المناطق العميقة والانضباط الدفاعي يتوافق بشكل وثيق مع هوية برشلونة الكروية. بالنسبة لهوية الرياضة في برشلونة، المنطق واضح: اللاعب الذي تدرب بالفعل على أساليب جوارديولا من المرجح أن يتأقلم بسرعة مع نظام يقدّر التحكم والهيكلية والحركة الذكية. في حالة الإعارة قصيرة الأجل، تعد القدرة على التكيف الفوري أمرًا بالغ الأهمية، ويُنظر إلى آكي على أنه قادر على تحقيق ذلك دون الحاجة إلى فترة تأقلم طويلة.

    أصبحت حاجة برشلونة إلى تعزيز دفاعه أكثر إلحاحًا. لا يزال رونالد أراوخو غير متاح، بينما أدى إصابة أندرياس كريستنسن الأخيرة إلى استبعاده عن بقية الموسم. تركت هذه الغيابات فليك بدون خيارات موثوقة، مما أجبر النادي على البحث في السوق بسرعة متجددة. تداولت وسائل الإعلام عددًا من الأسماء في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك نيكولاس أوتامندي وستيفان دي فري وماركوس سينيسي، ينضم آكي الآن إلى تلك القائمة المختصرة، حيث يبرز بفضل خبرته واستعداده للمساهمة الفورية على المستوى العالي.

  • الواقع المالي يحدد خيارات برشلونة في صفقة آكي

    من شبه المؤكد أن أي خطوة تتعلق بأكي ستكون على شكل إعارة، نظرًا للتحديات المستمرة التي يواجهها برشلونة في مجال اللعب المالي النظيف. في حين أن مانشستر سيتي أكثر حرصًا على بيعه بشكل دائم، إلا أن العلاقة بين الناديين، والاحترام الذي يحظى به جوارديولا في برشلونة، قد يلعبان دورًا في تسهيل المفاوضات. من وجهة نظر مانشستر سيتي، لا يزال أكي عضوًا مهمًا في الفريق، ولكن المنافسة على الدقائق ومتطلبات المسابقات المتعددة قد تفتح الباب أمام ترتيب مؤقت إذا رأت جميع الأطراف أن ذلك مفيد، كما يراقب بورنموث وكريستال بالاس وفولهام ووست هام يونايتد وضعه عن كثب.

  • FC Barcelona v FC Porto: Group H - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    الدوري السعودي أم الأمريكي.. ما هي الوجهة المحتملة لروبرت ليفاندوفسكي في الميركاتو؟

    بينما يدرس برشلونة تعزيز دفاعاته، لا تزال الشكوك تحوم حول مستقبل روبرت ليفاندوفسكي. يقترب المهاجم المخضرم من رحيل محتمل، حيث يستعد وكلاؤه لإجراء محادثات جديدة مع الدوري السعودي للمحترفين حول انتقال مربح إلى الشرق الأوسط.

    وفقًا لصحيفة "آس"، من المقرر أن يلتقي وكيل ليفاندوفسكي، بيني زهافي، بمسؤولي الدوري السعودي للمحترفين قبل افتتاح فترة الانتقالات في يناير في يوم رأس السنة الجديدة. تشير التقارير إلى أن عرضًا قد قُدم بالفعل، على الرغم من عدم الكشف عن هوية الأندية المهتمة. سجل ليفاندوفسكي ثمانية أهداف في 18 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، وهي أرقام تؤكد قيمته المستمرة على الرغم من تقدمه في السن. يُعتقد أن احتمال خوض فصل أخير مربح ماليًا في الشرق الأوسط يجذب المهاجم ومساعديه.

    بالتوازي، دخل الدوري الأمريكي (MLS) أيضًا في المحادثات. كشف تقرير للبي بي سي في وقت سابق من هذا الشهر أن ممثلي ليفاندوفسكي أجرىوا محادثات مع نادي شيكاغو فاير حول احتمال انتقاله إلى الولايات المتحدة. ومن المفهوم أن النادي جعل ليفاندوفسكي هدفًا ذا أولوية، لا سيما بالنظر إلى وجود جالية بولندية كبيرة في المدينة. وقد حاولت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم في السابق جذب أسماء لامعة مثل نيمار وكيفين دي بروينه، وترى أن ليفاندوفسكي مناسب من الناحيتين الرياضية والثقافية. وأفادت بي بي سي بأن ليفاندوفسكي منفتح على فكرة الانضمام إلى فريق فاير، ولا يُتوقع أن يكون الراتب عائقًا. ومع ذلك، تزعم صحيفة آس أن العرض المالي المقدم من السعودية يفوق بكثير ما يمكن أن تقدمه رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، مما قد يرجح كفة الميزان لصالح الشرق الأوسط.

